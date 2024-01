La société australienne Umbrella Entertainment recrute des clés dans le cadre de son expansion internationale (exclusif) | Nouvelles

Jasmine McSweeney, directrice cinématographique néo-zélandaise de premier plan, rejoint la plateforme australienne de production-distribution-streaming Umbrella Entertainment, en tant que première responsable des ventes et des acquisitions basée en Nouvelle-Zélande, dans le cadre des plans d’expansion ambitieux de la société.

Umbrella a connu un succès avec la sortie en Australie et en Nouvelle-Zélande d’un titre d’horreur local Parle moi en 2023, sorti avec Maslow Entertainment.

McSweeney est responsable du marketing à la New Zealand Film Commission depuis une décennie et a supervisé son programme de numérisation et le lancement d’une plateforme transactionnelle de vidéo à la demande. Elle prendra ses nouvelles fonctions le 5 février.

Le directeur général d’Umbrella, Ari Harrison, a déclaré Écran la société vise à doubler ses acquisitions en 2024 et ajoutera à sa liste 10 films australiens et néo-zélandais et cinq films internationaux. Cela sera piloté par McSweeney et son équivalent australien Nick Hayes, qui ont rejoint début 2023.

L’objectif est de tourner en 2024 deux films produits par Sanctuary Pictures, l’entité Umbrella créée l’année dernière avec la productrice Julie Ryan. Il s’agira probablement soit d’une comédie romantique pour laquelle aucune autre information n’est disponible, soit Maman Martiniune comédie drag queen réalisée par John Sheedy à partir d’un scénario écrit par Christopher Gist, ou 33 après JCun thriller avec un chef diabolique en son cœur, réalisé par Michael Kratochvil, qui a co-écrit le scénario avec Maria Collins.

Six autres films sont à différents stades de développement.

Acquisition récente en Nouvelle-Zélande, le film familial Je proteste, un mélange d’action en direct et d’animation, est maintenant en production. Andrew Niccol, l’écrivain nominé aux Oscars pour Le spectacle de Trumandirige et The Exchange gère les ventes internationales.

Acquisition australienne, le thriller Nous enterrons les morts, commence le tournage en février avec Zac Hilditch à la barre et Daisy Ridley attachée. Neon est l’agent commercial.

« Nous sommes vraiment confiants dans les marchés australien et néo-zélandais. [theatrical] marchés », a déclaré Harrison.

“Les habitudes du public ont changé et il doit y avoir une très bonne raison pour que quelqu’un aille au cinéma en ce moment… Nous avions l’habitude de sortir des films dans les cinémas, alors que maintenant nous ne le ferions plus.”

Harrison a révélé que Brollie, le service VOD soutenu par les annonceurs et lancé par Umbrella en novembre, devrait confirmer 100 000 titulaires de compte d’ici la mi-2024 et qu’il serait disponible gratuitement dans le monde entier d’ici la fin de l’année. Umbrella a récemment acquis les droits mondiaux sur l’intégralité des catalogues de la South Australian Film Corporation et de Network Nine.

Une partie du rôle de McSweeney consistera à acquérir davantage de contenu de bibliothèque néo-zélandaise pour le service VOD. Harrison espère que le service contribuera à attirer des talents en leur offrant un moyen de rendre disponibles leurs premiers travaux.

Umbrella a été créée en 2001 par le père d’Ari, Jeff Harrison, qui en reste le directeur général. Les films de genre font partie intégrante de l’histoire de l’entreprise et celle-ci possède une activité DVD et Blu-ray florissante. “Les gens aiment avoir peur ensemble”, a suggéré Harrison.

Il continuera à pencher vers l’horreur, le thriller et l’action dans le domaine des acquisitions internationales et a récemment acquis Terrifiant 3 de The Coven après avoir sorti avec succès Terrifiant 2 en 2023. Une autre reprise internationale récente est le film de science-fiction Divinité de l’utopie.