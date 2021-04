Tout au long de la crise, Coke a réorienté sa production pour se concentrer sur des emballages en vrac plus grands pour attirer les consommateurs qui passaient plus de temps à la maison et s’approvisionnaient à l’épicerie. Mais avant la pandémie, Coke et son rival PepsiCo poussaient des canettes et des bouteilles plus petites, qui coûtent généralement plus cher à l’once pour le consommateur et sont plus rentables pour le fabricant. Les dirigeants de Pepsi ont déclaré jeudi qu’ils s’attendaient à ce que les emballages plus petits reviennent à mesure que la crise s’atténuerait.

Quincey n’a pas révélé quels produits Coke auraient des étiquettes de prix plus élevées. La société a annoncé pour la dernière fois une augmentation de prix en 2018, citant l’impact des tarifs sur l’aluminium sous l’administration du président Donald Trump.

Les actions de coke ont augmenté de moins de 1% dans les échanges du matin après que la société a annoncé ses résultats du premier trimestre. Les bénéfices et les revenus de Coke ont dépassé les estimations de Wall Street, et la société a déclaré que la demande en mars avait atteint des niveaux pré-pandémiques. Cependant, les dirigeants ont souligné que l’entreprise connaît une reprise mondiale inégale.