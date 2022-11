La société allemande de données sur la santé Temedica gagne 25 millions d’euros

Startup allemande de données de santé Temedica a levé 25 millions d’euros supplémentaires en financement de série B dirigé par l’investisseur existant MIG Capital et un family office basé à Munich.

Le dernier afflux de capitaux porte son augmentation totale de série B à 42 millions d’euros. La société avait précédemment annoncé qu’elle avait a récolté 17 millions d’euros en janvier 2020.

CE QU’ILS FONT

La société basée à Munich propose la plate-forme de données du monde réel Permea et crée des applications compagnons numériques, qui permettent aux patients de suivre les symptômes et l’utilisation des médicaments.

L’écosystème de Temedica combine des données d’assurance, des données sur les ventes de produits médicaux, des informations sur l’expérience des patients et des données rapportées par les patients à partir de leurs applications complémentaires. La société présente la plate-forme de données comme un moyen d’avoir un aperçu de la progression de la maladie, de l’efficacité du traitement et de l’observance des médicaments pour les prestataires de soins de santé, les chercheurs et les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques.

« La vision de Temedica est d’apporter une contribution pionnière au développement de la médecine personnalisée en reliant les données pertinentes pour la santé à de nouvelles connaissances fondées sur des preuves. Nous sommes convaincus que les grands ensembles de données et les types de données complètement nouveaux jouent un rôle clé à cet égard, comme en tant que données générées par des patients provenant de grandes populations en dehors des essais cliniques classiques », a déclaré Gloria Seibert, fondatrice et PDG de Temedica, dans un communiqué.

“Ceux-ci permettent une connaissance et une compréhension complètement nouvelles des maladies et de leurs évolutions réelles. Je suis très heureux que nos investisseurs partagent cette vision et nous accompagnent et nous soutiennent alors que nous continuons à développer l’écosystème Temedica.”

APERÇU DU MARCHÉ

Fondée en 2016, Temedica a déjà créé des applications comme Wayaorienté vers la perte de poids, et Pelvinaqui visait à aider les femmes à entraîner leur plancher pelvien.

L’année dernière, la société en partenariat avec Roche pour lancer Brisa, une application de gestion numérique pour les patients atteints de sclérose en plaques. ça marche aussi avec Bristol Myers Squibb développer une application pour les patients atteints de psoriasis.

En janvier, Temedica lancé sa plateforme de données Permea. La société a annoncé plus tard qu’elle avait conclu une collaboration de données avec NOVENTI Health SE, un fournisseur allemand de systèmes de planification des ressources d’entreprise (ERP) et d’outils de gestion des réclamations pour les pharmacies.

Un certain nombre d’entreprises visent à utiliser des données du monde réel, y compris des données collectées par les patients à partir d’appareils portables et d’applications, pour générer des informations sur la santé ou des preuves à l’appui des traitements. Evidation Health, basée à San Mateo, en Californie a levé 153 millions de dollars en financement de série E en 2021, tandis qu’Aetion a récemment récupéré 110 millions de dollars lors d’un tour de série C.