La société activiste Engine No. 1 revendique un troisième siège au conseil d’administration d’Exxon

Un troisième siège au conseil d’administration d’Exxon a été revendiqué par Engine No. 1, la société militante qui cible le géant pétrolier en raison de sa dépendance aux combustibles fossiles, a annoncé mercredi la société dans un communiqué.

L’annonce, qui est toujours basée sur des résultats préliminaires, fait suite à l’obtention de deux sièges au conseil d’administration d’une entreprise militante débutante lors de l’assemblée annuelle des actionnaires d’Exxon le 26 mai.

« Nous sommes impatients de travailler avec tous nos administrateurs pour tirer parti des progrès que nous avons réalisés pour accroître la valeur actionnariale à long terme et réussir dans un avenir à faible émission de carbone », a déclaré mercredi le président-directeur général d’Exxon, Darren Woods, dans un communiqué.

Le moteur n°1, qui détient 0,02% du capital d’Exxon, cible l’entreprise depuis décembre, la poussant à reconsidérer son rôle dans un monde zéro carbone.

Le vote de la semaine dernière a fait suite à des mois de va-et-vient entre le moteur n° 1 et Exxon. La société militante a nommé quatre candidats administrateurs indépendants et a obtenu le soutien de grands fonds de pension, notamment CalPERS, CalSTRS et le New York State Common Retirement Fund.

L’assemblée annuelle des actionnaires a duré plusieurs heures et s’est déroulée en deux parties avec une pause d’environ une heure entre les deux en raison d’un certain nombre de votes encore exprimés.

« Nous sommes reconnaissants de l’attention portée par les actionnaires à nos candidats et sommes ravis que ces trois personnes travaillent avec l’ensemble du conseil d’administration pour aider à mieux positionner ExxonMobil dans l’intérêt à long terme de tous les actionnaires », a déclaré le moteur n ° 1 dans un communiqué. Mercredi.

Pour sa part, la direction d’Exxon a souligné les mesures qu’elle prend pour renforcer son rôle dans un avenir à faible émission de carbone, notamment en allouant 3 milliards de dollars à la recherche sur la capture du carbone et d’autres technologies de réduction des émissions.