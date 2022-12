La société à l’origine des NFT du Bored Ape Yacht Club est poursuivie pour avoir utilisé des célébrités pour promouvoir ses produits

La société à l’origine des NFT du Bored Ape Yacht Club est poursuivie aux États-Unis pour ne pas avoir divulgué l’implication de célébrités.

Le procès alléguait que Yuga Labs avait fabriqué des mentions de célébrités et des promotions trompeuses.

Les célébrités nommées incluent Justin Bieber, Serena Williams, Madonna et Gwyneth Paltrow.

Un recours collectif a été déposé aux États-Unis contre Yugo Labs, la société derrière Bored Ape Yacht Club, au nom d’investisseurs qui affirment qu’elle n’a pas divulgué l’implication présumée de célébrités dans la promotion et la vente de NFT, documents judiciaires montrent.

Le procès a affirmé que des stars telles que Justin Bieber, Serena Williams et Madonna avaient fait la promotion de Bored Ape de manière trompeuse.

L’action en justice contre la startup de crypto-monnaie blockchain Yuga Labs a été déposée vendredi devant le tribunal de district de Californie.

Les plaignants Adonis Real et Adam Titcher investissent dans les NFT YugoLabs depuis avril 2021, selon les documents judiciaires.

La plainte alléguait que “des milliards de dollars” avaient été générés par des ventes et des reventes grâce à des mentions de célébrités fabriquées et à des promotions trompeuses, et “à aucun moment aucun des accusés n’a enregistré ces titres auprès de la SEC”.

Des dizaines d’autres célébrités sont nommées accusées dans le procès pour leur implication dans “la promotion et la vente d’une suite d’actifs numériques”, selon les documents judiciaires, notamment Gwyneth Paltrow, Paris Hilton, Jimmy Fallon, Kevin Hart, DJ Khaled et Steph Curry. .

Le point de vente unique de la collection NFT de Yuga Labs, appelée Bored Ape Yacht Club, est que les propriétaires de NFT deviennent membres d’un “club” exclusif qui comprenait ces célébrités.

L’exclusivité, selon le procès, a été “entièrement fabriquée” par Guy Oseary, un agent de talent hollywoodien, des dirigeants de YugoLabs et une opération frontale “MoonPay”, pour promouvoir et vendre des actifs numériques. MoonPay est une plateforme qui facilite l’achat et la vente de crypto-monnaies.

Les documents citent également que “MoonPay prétend être un service de gants blancs conçu pour aider les super-riches et les célébrités à acheter des NFT” sans avoir à créer un portefeuille, à acheter de la crypto, à utiliser cette crypto pour acheter un NFT, puis en prendre la garde’.”

“En vérité, les défendeurs exécutifs et Oseary ont utilisé leurs liens avec MoonPay et son service comme un moyen secret de dédommager les défendeurs promoteurs pour leurs promotions des NFT BAYC sans le divulguer à des investisseurs sans méfiance”, selon le procès.

“Les dirigeants de Yuga et d’Oseary ont conçu ensemble un plan pour tirer parti de leur vaste réseau de musiciens, d’athlètes et de clients célèbres et associés pour promouvoir et vendre de manière trompeuse les produits financiers Yuga », indiquent les documents.

Bored Ape, qui comprend plus de 10 000 NFT représentant des singes de dessins animés portant différentes tenues, est l’une des collections d’art NFT les plus réussies, évalué à plus d’un milliard de dollars.

Yuga Labs n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire d’Insider.