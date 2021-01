BARCELONE, Espagne: La Real Sociedad s’est imposée 1-0 à l’Athletic Bilbao dans un derby du Pays basque pour mettre fin à sa course sans victoire et renforcer sa troisième place du championnat espagnol jeudi.

Cristian Portu Portugus a marqué le seul but du match à la cinquième minute après que Mikel Merino a joué Mikel Oyarzabal sans faute sur le flanc, où il a mis le ballon au carré pour que Portu frappe à la maison.

La victoire est intervenue après un mois de décembre difficile au cours duquel la Sociedad avait fait match nul avant d’en perdre trois autres de suite avant sa visite à Bilbao. Les trois points l’ont amené à moins de quatre points du Real Madrid, deuxième, et à six points du leader Atltico Madrid. Sociedad a disputé trois matches de plus que les favoris.

Après ces défaites, nous voulions inverser la tendance et gagner le derby pour nos fans afin qu’ils puissent célébrer le Nouvel An avec style, a déclaré Portu.

L’attaquant a également pris un moment pour se souvenir des supporters qui avaient souffert de la coronavirus pandémie.

Cela a été une bonne année en ce qui concerne les résultats pour l’équipe, mais nous voulons penser à nos fans qui ne pouvaient pas être ici (dans le stade) pour le partager avec nous et ces fans ou leurs proches qui ne sont plus avec nous , Dit Portu.

La saison irrégulière de Bilbaos s’est poursuivie après une mauvaise performance offensive qui n’a jamais sérieusement menacé le but des Sociedads. Les hôtes ont été laissés à la 12e place.

Plus tard, Osasuna accueille Alavs dans le dernier match de championnat espagnol de 2020.

