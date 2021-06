La socialiste Jasmine Hartin qui a tiré sur un flic du Belize « ne savait pas que l’arme était chargée et elle a soudainement explosé »

LA belle-fille du milliardaire Lord Ashcroft n’avait aucune idée de l’arme d’un flic qu’elle était chargée lorsqu’elle a soudainement explosé, le tuant, a-t-on affirmé.

La socialiste Jasmine Hartin, 32 ans, a été accusée d’homicide involontaire coupable par négligence suite à la mort par balle d’un commissaire de police au Belize.

Jasmine Hartin a été accusée d’homicide involontaire coupable par négligence Crédit : Jasmine Hartin/Linked In

Henry Jemmott a été abattu par sa propre arme Crédit : pixel8000

Hartin a été arrêté à la suite de la découverte du corps d’Henry Jemmott sur un quai à San Pedro.

La ressortissante canadienne et son partenaire Andrew Ashcroft, 43 ans, dirigent un complexe de luxe dans le pays des Caraïbes.

Elle et Jemmott avaient été des années pendant un certain nombre d’années et il lui a suggéré d’acquérir une arme à feu après un incident lors d’une fête lorsqu’un homme est devenu agressif envers elle, rapporte le Mail on Sunday.

L’agent lui a remis son Glock 17 délivré par la police dans son étui alors qu’il conduisait et le lui a remis. « Il m’a dit que j’avais besoin d’une arme pour ma propre protection personnelle », a-t-elle déclaré au journal.

Les amis ont discuté des armes à feu et il lui a fait pratiquer le chargement et le déchargement de son arme pour se préparer à l’achat de sa propre arme.

La nuit du tournage, Jasmine a rencontré Jemmott et le couple a bu du vin et du whisky sur la jetée de la station balnéaire de Banana Beach, où ils se sont assis pour discuter et écouter de la musique.

Jasmine aurait dit à la police qu’elle se tenait à sa droite lorsqu’il a dit « Voyons si vous avez amélioré vos compétences en matière d’armes à feu ».

« Nous sommes assis sur la jetée et je recommence à charger et décharger son arme », aurait-elle déclaré à la police.

« La dernière fois que je l’ai fait, il a pris les balles pendant que je déchargeais et les a placées sur le côté gauche de lui. J’ai ensuite mis le pistolet, avec le chargeur clipsé à l’intérieur, à côté de moi à droite.

« J’ai pris le pistolet et j’ai essayé d’éjecter le chargeur, mais il était coincé.

« J’ai eu du mal avec, en essayant de sortir le chargeur, lorsque le pistolet a soudainement explosé. Je ne savais pas qu’il y avait encore une balle dans la chambre.

Son corps retomba sur elle, la couvrant de sang et elle tenta de se dégager avant qu’il ne tombe alors dans l’eau.

Elle aurait qualifié la situation de « cauchemar vivant » et serait devenue « hystérique », selon plusieurs sources qui ont parlé au Mail on dimanche.

Les gardes de sécurité d’un hôtel voisin se sont précipités sur les lieux pour la trouver en train de faire les cent pas sur la jetée.

Une personne a ramassé l’arme tandis que Jasmine, en état de choc, s’est assise sur des rochers avant que du sang ne soit prélevé sur son bras.