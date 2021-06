La socialiste Jasmine Hartin a été « brutalisée » par des flics du Belize après avoir été arrêtée pour avoir « tué accidentellement » le chef de la police

SOCIALITE Jasmine Hartin aurait été « brutalisée » par des flics du Belize après avoir été arrêtée vendredi dernier pour avoir prétendument tué accidentellement un policier.

La belle-fille du milliardaire britannique Lord Ashcroft fait face à un homicide involontaire pour négligence après que le corps d’Henry Jemmott a été retrouvé flottant dans la mer près de San Pedro la semaine dernière.

Jasmine Hartin a été arrêtée vendredi dernier

Elle aurait été brutalisée par des flics

Le corps d’Henry Jemmott (à gauche) a été retrouvé flottant dans la mer Crédit : Facebook

L’homme de 38 ans aurait tiré sur Jemmott, 42 ans, dans la tête avec son propre pistolet lorsque celui-ci a explosé accidentellement alors qu’ils buvaient.

Elle a été arrêtée vendredi soir après avoir été trouvée « hystérique » à la jetée de l’hôtel Mata Rocks, près de l’endroit où le corps du surintendant a été découvert.

Un compagnon de cellule nommé uniquement Jose a déclaré aux médias locaux qu’il dormait lorsque la mère de deux enfants a été initialement amenée à la prison de San Pedro.

Il l’a décrite comme « perdue » et a affirmé que ses vêtements étaient « pleins de sang » alors qu’elle se disputait avec les agents.

Hartin a été amené au poste de police de San Pedro Crédit : Alamy

Hartin a affirmé que le pistolet avait explosé accidentellement

Hartin a été trouvé «hystérique» sur la jetée Crédit : San Pedro Sun

« J’ai remarqué qu’elle était vraiment foutue. Donc je ne peux pas dire si elle prenait de la drogue ou quoi, mais elle l’était vraiment, elle était perdue cette nuit-là », a déclaré Jose à Channel 7.

« Pour être vrai avec toi ce que j’ai vu le matin, la nuit où ils l’ont amenée, vraiment ils la brutalisaient parce que c’était un flic qui est mort. Donc pour être vrai avec toi, ce que j’ai vu n’était pas sympa . »

Il a ajouté que Hartin injuriait les flics lorsqu’elle a été amenée et exigeait ses médicaments et une cigarette.

« Alors les flics l’ont emmenée à l’intérieur et je ne sais pas s’ils lui ont donné ses médicaments ou quoi, mais cinq minutes après l’avoir emmenée aux toilettes et une policière lui a enlevé ses vêtements et les a mis dans un sac, et ils ont donné lui quelques vêtements », a déclaré Jose.

« Elle est allée dans la salle de bain pour se laver, se changer, et elle est sortie et ils l’ont enfermée à côté de moi et c’est à ce moment-là que nous avons commencé à parler. »

Hartin vit au Belize

Hartin et son mari Andrew dirigent une entreprise d’hôtels de luxe au Belize Crédit : Alaia Belize/YouTube

Il a affirmé qu’elle lui avait dit qu’elle avait été amenée pour meurtre.

« Je dormais et le bruit, alors quand je me suis levé, je les ai vus l’amener et ils lui parlaient de la balistique et qu’ils allaient prendre ses empreintes digitales et tout sauf ses vêtements étaient pleins de sang alors j’ai dit quelqu’un vous a battu ou quelque chose du genre et elle a dit non, ils m’ont emmené pour meurtre », a déclaré Jose.

« Alors je lui ai demandé si tu l’avais fait ? Et elle a dit non, quelqu’un a tiré sur son ami et il est tombé sur elle et c’est pourquoi son sang, ses vêtements ont du sang. »

Hartin a été accusée d’homicide involontaire coupable par négligence, a confirmé lundi son avocat, Godfrey Smith.

Il a été rapporté que la punition pourrait être une amende d’environ 10 000 $, car l’accusation entraîne rarement une peine de prison dans le pays.

Elle a été transférée dans l’une des prisons les plus dures d’Amérique centrale.

Connu sous le nom de « Hattieville Ramada », l’établissement abrite actuellement 1 041 détenus dans de petits blocs de cellules en béton qui sont soumis à une instruction religieuse stricte.

La mondaine est détenue dans une cellule de quarantaine Covid pendant 14 jours avant d’être autorisée à interagir avec d’autres prisonniers.

Hartin a été transféré à Hattieville Ramada Crédit : Le Soleil de San Pedro

C’est l’une des prisons les plus dures d’Amérique centrale Crédit : Facebook

Les détenus sont détenus dans l’établissement pendant des mois et parfois même des années en attendant leur procès.

C’est la seule prison du pays, ce qui signifie que les prisonniers détenus pour des délits mineurs doivent côtoyer des meurtriers notoires.

Hartin n’a d’abord pas coopéré avec les enquêteurs après son arrestation vendredi, mais elle a commencé à parler après que des policiers l’ont menacée de l’accuser de possession de cocaïne, a rapporté 7 News Belize.

Des sources policières affirment que la mère de deux enfants avait sur elle 0,4 gramme de drogue, ce qui est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison et d’une amende maximale de 36 000 $.

Elle aurait ensuite fourni une « déclaration sous caution » dans laquelle elle aurait dit aux flics qu’elle avait massé Jemmott sur une jetée près de l’hôtel Mata Rocks aux volets fermés.

Le flic aurait placé son arme à côté de lui sur le sol pendant qu’elle effectuait le massage.

Par la suite, elle affirme qu’il lui a demandé de lui rendre son arme lorsque soudainement elle s’est déclenchée dans sa main, une seule balle l’a touché à la tête.

Les flics ont déclaré que Jemmott était ensuite tombé sur elle et, dans un état de panique, Hartin a essayé de la pousser pour se débarrasser d’elle, faisant tomber son corps dans l’eau.

Hartin aurait bu avec Jemmott à l’époque Crédit : San PEDRO SUN

Sa famille a nié avoir eu une liaison Crédit : Facebook / Henry Jemmott

Son cadavre a été découvert plus tard par quelqu’un sur un bateau de passage.

La police du Belize a déclaré qu’un seul coup de feu avait été entendu – et les policiers ont ensuite trouvé la femme sur la jetée avec « du sang sur les bras et sur ses vêtements ».

L’avocat de Hartin, Godfrey Smith, a déclaré aux journalistes après avoir été inculpée que sa caution avait été refusée.

« L’accusation est d’homicide involontaire par négligence. La libération sous caution a été refusée. Nous faisons appel à la Cour suprême comme c’est normal », a-t-il déclaré.

Hartin et Jemmott étaient soi-disant amis, a déclaré la police.

La mondaine a quitté un hôtel qu’elle exploite avec son mari, Alaia, tard jeudi soir et a rencontré Jemmott sur la jetée, selon les flics.

Le couple brisait également apparemment le couvre-feu Covid de 22 heures à 5 heures de l’île.

Hartin et son mari Andrew dirigent une entreprise d’hôtels de luxe au Belize.

Andrew, 43 ans, est le plus jeune des trois enfants de Lord Ashcroft issus de son premier mariage et est citoyen du Belize, où il vit et travaille avec Hartin.

Lord Ashcroft, qui vit également au Belize mais reste actif dans la politique britannique, est un ancien vice-président du Parti conservateur, ayant servi entre 2005 et 2010.

Il a siégé sur les bancs de la Chambre des Lords en tant que pair à vie jusqu’en 2015.

Des membres de la famille ont déclaré que Jemmott était père de cinq enfants et qu’il se dirigeait vers une promotion au poste de surintendant principal de la police du Belize.

Ils sont catégoriques sur le fait qu’il n’avait pas de liaison avec Hartin.