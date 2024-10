La sneaker primée d’ASICS fabriquée à partir d’airbags remporte le Good Design Award 2024

Bienvenue dans Sneakers Sunday, lecteurs ! Aujourd’hui, explorons un partenariat remarquable en matière de baskets alliant durabilité et innovation. L’ASICS GEL-SONOMA 15-50 est le fruit d’une alliance unique entre ASICS et le fabricant de pièces automobiles Toyoda Gosei, fusionnant les mondes des vêtements de sport et de l’expertise automobile. Cette sneaker tisse astucieusement des éléments de l’industrie des airbags automobiles avec un design de pointe, mettant en valeur des matériaux recyclés connus pour leur résistance et leur résilience, conçus à l’origine pour sauver des vies. En mettant l’accent sur le recyclage, le GEL-SONOMA 15-50 met en avant l’efficacité des ressources et établit une nouvelle norme en matière de créativité et de conception intersectorielle.

Créateur : ASICS + Toyoda Gosei

Des éléments de conception qui comptent

La sneaker se distingue par son utilisation innovante de matériaux airbag. Cette approche est loin d’être un gadget ; il utilise la durabilité des airbags, conférant une sensation à la fois robuste et raffinée à la tige. Issus de composants conçus pour résister à une pression intense, ces matériaux confèrent à la sneaker une résilience exceptionnelle, insufflant une nouvelle vie à des objets autrement jetés.

Les coutures distinctives spécifiques à l’airbag, présentées dans un motif bicolore saisissant, honorent l’héritage industriel de l’airbag. Ces points transcendent la décoration, symbolisant la protection et la robustesse. La languette de la sneaker établit un parallèle ludique avec le mécanisme de gonflage d’un airbag, offrant un confort tout en évoquant sa fonction originale. Ensemble, ces choix de conception racontent une histoire à plusieurs niveaux de transformation et de confort.

La numérotation des airbags et les trous d’aération rehaussent son aspect utilitaire, englobant ses racines. Ce design brut et industriel séduit ceux qui valorisent la fonction directement liée à la forme.

Un examen plus approfondi du matériau

La tige combine des fibres synthétiques, du cuir naturel et de la résine synthétique, offrant un mélange de flexibilité, de durabilité et de confort pour le trail et les vêtements décontractés. La semelle extérieure en caoutchouc assure une traction fiable sur des terrains variés, ce qui rend l’ASICS GEL-SONOMA 15-50 aussi polyvalente en tout-terrain qu’en milieu urbain.

Durabilité : des déchets automobiles au design portable

L’un des points forts du GEL-SONOMA 15-50 est son orientation vers la durabilité. ASICS et Toyoda Gosei transforment des matériaux robustes rejetés en produits de valeur en utilisant des matériaux d’airbag impropres à un usage automobile. Cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large, s’alignant sur les efforts de développement durable d’ASICS pour réduire les déchets et utiliser efficacement les ressources. Il démontre les possibilités lorsque les industries collaborent pour relever des défis communs.

Ce que dit le jury

Le jury du Good Design Award 2024 a salué l’innovation et l’exécution de la sneaker. Ils ont souligné le recyclage intelligent des matériaux des airbags mis au rebut et ont reconnu sa contribution à la sensibilisation à la gestion des déchets industriels. Cette collaboration entre ASICS et Toyoda Gosei montre comment les industries peuvent unir leurs forces pour créer des produits qui répondent aux besoins du marché et profitent à l’environnement.

Le jury a été particulièrement impressionné par la gestion créative de matériaux exigeants. Le GEL-SONOMA 15-50 contourne la commodité, illustrant que la durabilité peut coexister avec le style et la performance.

Trois choses que nous aimons dans cette sneaker

Matériaux d’airbag recyclés : ces baskets utilisent des déchets industriels réutilisés de manière créative, alliant style et praticité.

Un design qui raconte une histoire : comportant des éléments tels que la numérotation des airbags, le design renvoie à ses origines automobiles. Chaque détail raconte un voyage de transformation.

Polyvalence d’utilisation : au-delà de la durabilité, la semelle durable et la tige confortable la rendent parfaite pour diverses activités, du trail aux vêtements décontractés.

Pensées finales

L’ASICS GEL-SONOMA 15-50 remodèle le concept de sneaker grâce à son accent innovant sur la durabilité. En partenariat avec Toyoda Gosei, ASICS a développé une chaussure aux performances impressionnantes et fait progresser le dialogue sur les pratiques respectueuses de l’environnement. Chaque choix de point et de matériau met en évidence la façon dont une pensée imaginative peut conduire à des solutions durables.

En s’inspirant de l’histoire et de la fonction des airbags, ces baskets créent une histoire inspirante de transformation et de créativité, transformant les composants automobiles en essentiels du quotidien.

Êtes-vous prêt à vous lancer dans un récit d’innovation et de durabilité ? L’ASICS GEL-SONOMA 15-50 vous encourage à explorer où le design rencontre la fonctionnalité, annonçant l’avenir de la chaussure.