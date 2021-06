La smartwatch Facebook en préparation, aura des caméras amovibles

Selon un récent rapport de Le bord, Facebook cherche à entrer sur le marché des montres connectées. La première offre de montres intelligentes du géant des médias sociaux comprendrait deux caméras détachables qui peuvent être installées partout où les utilisateurs le souhaitent pour capturer des photos et des vidéos qui peuvent ensuite être partagées dans la suite d’applications Facebook qui comprend l’application Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp.

La montre Facebook (nom provisoire) apportera à la fois des caméras frontales et montées à l’arrière dans un boîtier en acier inoxydable. Le jeu de tir orienté vers l’avant serait principalement utilisé pour les appels vidéo, tandis que le module arrière est doté d’une mise au point automatique et peut enregistrer du contenu jusqu’à 1080p. La montre effectuera également tout le suivi standard de la santé et de la condition physique, y compris la surveillance de la fréquence cardiaque.

Ailleurs, Facebook Watch serait doté d’une connectivité LTE, lui permettant de fonctionner indépendamment des smartphones. Il viendra dans les couleurs blanc, noir et or. Le portable devrait faire ses débuts dans le courant de 2022 avec un prix présumé de 400 $. Facebook aurait pris contact avec des fabricants d’accessoires tiers pour proposer des produits compatibles avec les caméras détachables de la montre, notamment des sacs à dos et des étuis.

