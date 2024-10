La Small Business Administration déclare qu’elle n’a plus de financement pour les prêts en cas de catastrophe

WILMINGTON, Caroline du Nord (WECT) – L’une des organisations récemment autorisées à aider les propriétaires de maisons et d’entreprises à se remettre financièrement du cyclone tropical potentiel 8 est à court de financement.

Un porte-parole de la Small Business Administration (SBA) a déclaré qu’elle avait reçu son montant normal de financement cette année, mais que les dégâts causés par l’ouragan Helene dans la partie ouest de l’État étaient si étendus et si inattendus que leur budget était épuisé. Plus de 6 000 personnes ont demandé un prêt auprès de la SBA.

Chiffres actuels combinés pour l’état de Caroline du Nord (2024). (Administration des petites entreprises)

« Nous avons publié des informations selon lesquelles notre financement SBA est épuisé et cela est dû à l’impact d’Hélène », a déclaré la porte-parole Donika Farnham. « Vous savez, notre financement est réservé en début d’exercice, et Hélène a touché six États, de manière très large. Nos ressources ont été dispersées. Nous ne sommes pas en mesure de distribuer des fonds, ce qui est regrettable car il y a des gens sur le terrain qui ne reçoivent pas l’aide qu’ils méritent. »

L’agence demande un financement supplémentaire au Congrès pour pouvoir aider davantage de personnes, y compris celles touchées par le PTC 8, mais le Congrès est en vacances jusqu’au 12 novembre. Ils ont demandé que le Congrès se réunisse à nouveau pour une session d’urgence, ce que le président de la Chambre, Mike Johnson, a refusé.

Farnham a déclaré que l’agence s’attend à ce que le Congrès adopte le financement supplémentaire ; ça va juste prendre du temps.

« Il s’agit d’un financement d’urgence et de secours en cas de catastrophe », a déclaré Farnham. « Il s’agit donc généralement d’une priorité élevée et ne suscite généralement pas beaucoup de réticences. »

En attendant, ils encouragent toujours les personnes touchées par le PTC 8 à demander un prêt.

« De cette façon, ils sont dans la file d’attente car il faut encore un certain temps entre la demande et le décaissement pour obtenir ces fonds », a déclaré Farnham. « Personne ne sera refusé en raison de notre incapacité à payer en ce moment. Nous aurons le financement, mais nous ne l’avons pas pour le moment.»

Si les gens ont besoin d’une assistance immédiate, Farnham affirme qu’il existe des agences d’État qui proposent de l’aide :

Alors que les tempêtes violentes deviennent de plus en plus fréquentes, Farnham estime qu’il est peut-être temps pour l’agence d’obtenir un financement accru chaque année.

C’est quelque chose qui sera pris en considération pour le financement futur », a déclaré Farnham. « Cela, ce ne sont pas seulement des événements extrêmes rares, mais cela pourrait malheureusement être la nouvelle norme. Et nous devons nous y préparer en tant que nation.

Il y a un Centre de sensibilisation aux prêts en cas de catastrophe avec les travailleurs de la SBA dans le comté de Brunswick. Les personnes intéressées par le processus de prêt sont encouragées à y postuler ou à poser des questions. Il ferme définitivement le vendredi à midi.

