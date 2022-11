La Slovénie s’apprête à élire une avocate libérale comme première femme présidente

LJUBLJANA, Slovénie (AP) – La candidate libérale Natasa Pirc Musar semble sur le point de remporter le second tour de l’élection présidentielle en Slovénie dimanche, ce qui ferait d’elle la première femme chef d’État d’un petit pays d’Europe centrale.

Tous les sondages d’opinion suggèrent que le défenseur des droits de l’homme et avocat de 54 ans a une large avance dans le second tour contre l’ancien ministre des Affaires étrangères de centre-droit Anze Logar.

Comme aucun des sept prétendants qui ont concouru au premier tour n’a réussi à rassembler plus de 50% des suffrages et à revendiquer la victoire pure et simple, Logar et Pirc Musar se sont lancés dans un second tour.

Alors que Logar était en tête après le premier tour des électeurs, les analystes slovènes ont prédit que les rôles seraient inversés lors du second tour alors que les électeurs centristes et libéraux se rallieraient à Pirc Musar.

Le vainqueur succèdera au président Borut Pahor, un politicien centriste qui a cherché à combler le clivage politique gauche-droite de la Slovénie au cours de sa décennie au pouvoir. Après avoir servi deux mandats de cinq ans, Pahor n’était pas éligible pour en solliciter un troisième.

Alors que la présidence est en grande partie cérémonielle en Slovénie, le chef de l’Etat est toujours considéré comme une personne d’autorité dans le pays alpin de 2 millions d’habitants. Les présidents nomment les premiers ministres et les membres de la cour constitutionnelle, qui sont ensuite élus au parlement, et nomment les membres de la commission anti-corruption.

En tant qu’éminent avocat, Pirc Musar avait représenté l’ancienne première dame des États-Unis Melania Trump sur le droit d’auteur et d’autres questions dans sa Slovénie natale. Musar a été ciblée par des opposants principalement pour l’empire commercial tentaculaire de son mari.

Si elle gagne, elle deviendrait la première femme à occuper le poste de présidente depuis l’indépendance de la Slovénie lors de l’éclatement de la Yougoslavie en 1991.

Connue comme une défenseure des droits LGBTQ, Pirc Musar a déclaré qu’elle s’attendait à une “bataille de valeurs” lors du second tour et qu’elle l’attend avec impatience.

“Seule une personne très naïve ou un idéaliste peut dire que cette élection n’est pas une bataille entre des valeurs libérales et plus conservatrices”, a déclaré Pirc Musar à l’agence de presse slovène STA.

“En tant que candidate sans parti, j’ai le plus grand avantage sur M. Logar ici”, a-t-elle déclaré.

“Je suis heureuse quand il dit qu’il sera président de tous et qu’il a toujours fait du bien à la Slovénie, qu’il a su trouver un consensus”, a-t-elle déclaré. “Mais malheureusement, le parti dont il est issu n’a jamais été capable de faire cela en 32 ans d’histoire de la Slovénie.”

Logar, 46 ans, a servi sous l’ancien Premier ministre populiste Janez Jansa, qui a déplacé la Slovénie vers la droite alors qu’il était au pouvoir et a été accusé de politiques antidémocratiques et de division.

Une victoire de Logar au second tour serait interprétée comme un revers pour la coalition libérale au pouvoir qui a évincé Jansa du pouvoir il y a six mois.

Logar a fait l’objet de critiques selon lesquelles il n’est guère un candidat indépendant, compte tenu de ses rôles passés et actuels au sein du parti conservateur SDS de Jansa. Il a répondu à cela en promettant de représenter tous les électeurs s’il devenait président.

“Je veux dire à ceux qui ne sont pas d’accord avec mes positions ou qui ne soutiennent pas ma voie politique qu’en tant que président, je les représenterai également”, a déclaré Logar.

Pendant la campagne, Logar a cherché à se présenter comme un rassembleur. “Certains ont peut-être vu cela comme une prise de distance (de Jansa) mais j’étais en fait moi, Anže Logar, une candidate”, a-t-il déclaré.

Face aux défis mondiaux, stratégiques et énergétiques actuels causés par l’invasion russe de l’Ukraine, Logar a déclaré qu’il pensait avoir un avantage sur son rival en raison de l’expérience qu’il a acquise en tant que ministre des Affaires étrangères.

Les bureaux de vote devraient ouvrir à 7h00 heure locale (08h00 GMT) et fermer 12 heures plus tard. Les résultats officiels sont attendus quelques heures plus tard.

Dusan Stojanovic, Associated Press