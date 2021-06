La Slovénie met fin à la deuxième urgence de Covid-19 après la chute du taux d’infection, mais les restrictions de quarantaine restent

L’état d’urgence, décrété le 19 octobre, a expiré mardi. La décision a été prise alors que le nombre de cas de Covid dans le pays diminuait. L’état d’urgence précédent a duré du 12 mars 2020 au 31 mai 2020.

Mardi, le pays de 2,1 millions a signalé 118 cas.

Malgré l’amélioration de la situation, les gens doivent toujours porter des masques à l’intérieur et respecter les règles de distanciation sociale. Les événements culturels et sportifs ne sont autorisés qu’à 75 % de leur capacité, les participants devant fournir un certificat de vaccination, un test Covid-19 négatif ou une preuve qu’ils s’étaient remis de l’infection, selon l’agence de presse STA.

Le secrétaire d’État au ministère de la Santé, Franc Vindisar, a déclaré que le groupe de travail gouvernemental surveillerait la propagation du virus chaque semaine et déciderait des mesures de protection. Il a exhorté tout le monde à « continuez à suivre toutes les recommandations et règles » concernant le Covid-19.

Le ministre de la Santé, Janez Poklukar, a déclaré que le virus ne sera complètement vaincu que par la vaccination. « L’épidémie a montré que la vaccination est la mesure de santé la plus importante. Sans elle, nous ne pouvons pas imaginer l’avenir. a déclaré le ministre, décrivant la vaccination comme « un petit pas pour un individu mais un grand pas pour la société slovène et européenne. »

Plus de 550 000 personnes de plus de 18 ans et près de 430 000 personnes de plus de 50 ans ont été vaccinées avec deux doses.

Au total, plus de 250 000 personnes ont été infectées par le coronavirus en Slovénie et plus de 4 700 sont décédées, selon les médias.

