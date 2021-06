Les FEMMES triomphent en Slovénie avec l’adoption d’une nouvelle législation marquante qui définit désormais le viol comme une relation sexuelle sans consentement.

Auparavant, la contrainte, l’usage ou la menace de la force, ou l’impossibilité de se défendre étaient les seules conditions pour qu’un incident soit qualifié de viol.

AFP

Triomphe pour les femmes slovènes alors que le pays adopte une loi de meule[/caption]

Nils Muižnieks, directeur Europe d’Amnesty International, a déclaré : « Il s’agit d’une victoire historique pour les femmes en Slovénie et d’une étape importante sur la voie d’un changement de culture, d’attitudes et de comportements.

« C’est également un témoignage d’années de campagne des survivantes qui ont contribué à faire en sorte que d’autres femmes n’aient pas à subir ce qu’elles ont enduré.

Les 13 pays de l’UE qui définissent le viol comme une relation sexuelle sans consentement : Royaume-Uni Belgique Croatie Chypre Danemark Grèce Islande Irlande Luxembourg Malte, Suède Allemagne Slovénie

« Étonnamment, la Slovénie n’est que le treizième pays d’Europe à reconnaître le simple fait que le sexe sans consentement est un viol, bien que de plus en plus de pays modifient leurs définitions juridiques du viol.

« Il reste encore beaucoup de travail à faire pour remettre en cause les attitudes profondément enracinées envers le viol et les stéréotypes de genre préjudiciables, mais aujourd’hui, nous prenons un moment pour célébrer.

Des lois antérieures en Slovénie étaient en place malgré le fait que la « paralysie involontaire » ou le « gel » se sont avérés être une réaction physiologique et psychologique très fréquente aux agressions sexuelles par les experts.

Getty

Seuls 13 pays de l’UE définissent le viol comme une relation sexuelle avec consentement[/caption]

Le Royaume-Uni, la Belgique, la Croatie, Chypre, le Danemark, la Grèce, l’Islande, l’Irlande, le Luxembourg, Malte, la Suède et l’Allemagne sont tous des pays européens qui définissent les relations sexuelles sans consentement comme un viol. Alors que des consultations sur des textes législatifs équivalents se déroulent actuellement en Espagne et aux Pays-Bas.

Dans d’autres pays européens, la loi stipule que le violeur doit user de la force ou des menaces pour que l’acte soit considéré comme un viol, même si ce n’est pas ce qui se passe dans une grande majorité des cas de viol.

La Slovénie a ratifié la Convention d’Istanbul, une convention paneuropéenne de lutte contre la violence à l’égard des femmes qui définit le viol comme une relation sexuelle sans consentement, en 2015.





La convention est le cadre juridique le plus complet qui existe pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles, couvrant la violence domestique, le viol, les agressions sexuelles, les mutilations génitales féminines, la violence dite fondée sur l’honneur et le mariage forcé.

Au Royaume-Uni, les militants ont longtemps averti que le viol était effectivement dépénalisé, les poursuites et les condamnations pour agression sexuelle et viol ayant atteint des niveaux record l’année dernière.

Les données du gouvernement montrent que jusqu’en mars 2020, seulement 1,4% des 55 130 cas de viol enregistrés par la police ont donné lieu à des poursuites.