La Slovénie a subi les pires inondations de son histoire. Les dégâts pourraient dépasser les 500 millions d’euros, selon son chef

LJUBLJANA, Slovénie (AP) – La Slovénie a été confrontée à la pire catastrophe naturelle de son histoire, a déclaré samedi le Premier ministre Robert Golob, après que des inondations dévastatrices ont causé des dégâts estimés à un demi-milliard d’euros (550 millions de dollars).

Des inondations dévastatrices jeudi et vendredi ont tué trois personnes et détruit des routes, des ponts et des maisons dans le petit pays alpin. Les deux tiers du territoire ont été touchés, a déclaré Golob.

Les inondations ont été « la plus grande catastrophe naturelle » de l’histoire de la Slovénie, a déclaré Golob après une réunion du Conseil de sécurité nationale du pays samedi. « Heureusement, la nuit dernière a été plus facile que la précédente. »

Après que trois décès liés aux conditions météorologiques ont été signalés vendredi, les médias slovènes ont déclaré samedi qu’une autre personne avait été retrouvée morte dans la capitale Ljubljana. La police n’a pas encore confirmé le rapport.

Les inondations ont été causées par des pluies torrentielles vendredi qui ont fait gonfler rapidement les rivières et ont fait irruption dans les maisons, les champs et les villes. Le service météorologique slovène a déclaré qu’un mois de pluie était tombé en moins d’une journée.

Les experts disent que les conditions météorologiques extrêmes sont en partie alimentées par le changement climatique. Certaines parties de l’Europe ont connu une chaleur record et ont combattu des incendies de forêt pendant l’été.

Golob a déclaré que les infrastructures routières et énergétiques ont été particulièrement touchées, ainsi que des centaines de maisons et d’autres bâtiments. Des milliers de personnes ont été forcées d’évacuer leurs maisons et beaucoup ont dû être secourues par des hélicoptères ou des pompiers dans des bateaux.

L’armée slovène s’est jointe à l’effort de secours, avec des troupes atteignant des zones isolées dans le nord pour aider.

Des photos de la scène montraient des villages entiers sous l’eau, des campings en plein air détruits, des voitures coincées dans la boue et des jouets pour enfants entassés contre des clôtures.

L’agence de presse STA a rapporté que les routes principales dans certaines parties de la Slovénie sont également restées partiellement fermées samedi en raison des inondations, y compris la principale autoroute à travers le pays. Des dizaines de ponts se sont également effondrés et les autorités ont exhorté les gens à ne pas aller nulle part tant que les dégâts n’auront pas été entièrement évalués.

Plusieurs violentes tempêtes dans la nation alpine au début de l’été ont soufflé des toits, abattu des milliers d’arbres et tué une personne en Slovénie et quatre autres ailleurs dans la région.

Des crues soudaines ont également été signalées en Autriche voisine, où quelque 80 personnes ont été temporairement contraintes de quitter leur domicile dans la province méridionale de Carinthie.

