La Slovaquie pourrait reclasser la fusillade de Fico comme terrorisme – officiel — RT World News

Le suspect de la tentative d’assassinat du Premier ministre slovaque est jusqu’à présent inculpé de tentative de meurtre.

Le suspect accusé d’avoir tiré sur le Premier ministre slovaque Robert Fico la semaine dernière pourrait être accusé de terrorisme, ont rapporté mercredi les médias locaux, citant le procureur général du pays, Maros Zilinka.

Fico a été abattu le 15 mai dans la ville de Handlova, au centre de la Slovaquie. Il a subi une opération chirurgicale difficile et est actuellement en convalescence dans un hôpital de la ville de Banska Bystrica.

L’agresseur présumé de Fico a été arrêté sur place et identifié par les médias comme étant Juraj Cintula, 71 ans, ancien agent de sécurité et poète publié. Les autorités slovaques n’ont pas encore confirmé l’identité du tireur, mais ont annoncé précédemment que le suspect avait été inculpé de tentative de meurtre.

Selon Zilinka, cependant, la qualification juridique actuelle de l’attaque pourrait être reclassée en terrorisme à mesure que l’enquête progresse.

« Si des questions se posent dans la société quant à savoir pourquoi cet acte n’est pas traité comme un crime de terrorisme, je réponds qu’il peut arriver que l’acte soit requalifié comme tel, mais uniquement sur la base des résultats des preuves », a déclaré le responsable aux journalistes mercredi, à l’issue d’une réunion du Conseil de sécurité du pays.

Le responsable a conseillé aux médias et au public de « s’abstenir de toute spéculation, hypothèse et conclusion prématurée » concernant l’attaque contre Fico pendant que l’enquête est en cours. Il a également déclaré qu’une enquête criminelle distincte avait été lancée sur la fuite et la publication de données du dossier médical de Fico à la suite de l’attaque.















Entre-temps, l’état de Fico s’est stabilisé mais reste grave, a déclaré mercredi le vice-Premier ministre slovaque Robert Kalinak aux journalistes. Il a ajouté que le Premier ministre restera à l’hôpital de Banska Bystrica pendant au moins plusieurs jours encore, car les médecins n’ont pas encore autorisé son transport vers la capitale.

L’agresseur présumé de Fico aurait déclaré à la police qu’il avait tiré sur le Premier ministre parce qu’il « pas d’accord » avec sa politique, y compris la suspension de l’aide militaire à l’Ukraine. Jusqu’à présent, les autorités n’ont cité aucune preuve indiquant que l’agresseur n’avait pas agi seul ou qu’il était associé à des groupes radicaux, bien qu’il ait participé à des manifestations antigouvernementales dans le passé.

Fico est une figure polarisante tant en Slovaquie que dans l’UE, en grande partie à cause de sa position sur le conflit ukrainien. Il s’est prononcé à plusieurs reprises contre la fourniture d’armes à Kiev et a mis fin à toute aide militaire slovaque à l’Ukraine dès son entrée en fonction l’année dernière. Il est également un farouche opposant aux sanctions contre la Russie.