Une petite berline très lente fabriquée en République tchèque a été désignée comme la meilleure première voiture pour les conducteurs jeunes et inexpérimentés.

Carsales a couronné la Skoda Fabia avec le prix de la meilleure première voiture de 2020.

Le rédacteur en chef du site automobile en ligne, Mike Sinclair, a déclaré que la Fabia, construite en Europe de l’Est, était la nouvelle voiture la plus excitante pour moins de 25 000 $.

Le 70 TSI d’entrée de gamme coûte 17 490 $ en voiture et est livré avec un moteur turbo d’un litre à trois cylindres de la taille d’une pinte.

« Du style et du facteur X à la sécurité et à la technologie, la Skoda Fabia est une fois de plus la première voiture la plus appropriée disponible sur le marché », a déclaré M. Sinclair.

« L’achat d’une première voiture devrait être une expérience mémorable, excitante et informative pour les Australiens. »

Finalistes du Best First Car Award 2020 Skoda Fabia 70 TSI: 17490 $ Hyundai i30: 20 440 $ Kia Cerato S: 21 690 $ Ligne Kia Rio GT: 24490 $ Volkswagen Polo 85 TSI Comfortline: 23390 $ Source: Carsales; Prix ​​Carsguide sur les modèles manuels

Pour se qualifier pour le prix de la meilleure première voiture pour 2020, les modèles devaient être disponibles pour moins de 25000 $ et être équipés d’un freinage d’urgence autonome et d’une caméra de recul.

En novembre, 88 Fabias seulement ont été vendues, ce qui lui confère une part de marché de 2,7%, selon les données de la Chambre fédérale des industries automobiles.

La Fabia a battu quatre autres finalistes conçus en La Corée du Sud et l’Allemagne au concours Carsales, dont les Hyundai i30, Kia Cerato S, Kia Rio GT Line et Volkswagen Polo 85 TSI Comfortline.

Le mois dernier, la Hyundai i30 a enregistré une hausse de 2 047 ventes pour occuper une part de 20,6% en tête du marché dans le segment des petites voitures.

La Kia Cerato, également en provenance de Corée, a réalisé 1 625 ventes, soit 16,3 pour cent de part de marché.

Le plus petit Kia Rio a trouvé 254 acheteurs pour avoir une part de 7,7 pour cent du segment des voitures légères.

La Volkswagen Polo avait 337 ventes pour une part de marché de 10,3 pour cent.

La Fabia et la Polo partagent la même plate-forme en vertu du fait que Volkswagen possède Skoda depuis 1991, deux ans avant que l’ancienne nation communiste du bloc de l’Est de la Tchécoslovaquie ne se sépare en deux.

La Fabia est en concurrence sur le marché des voitures légères de moins de 20 000 $ avec la Suzuki Swift, la Honda Jazz et la Toyota Yaris.

