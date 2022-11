La skipper féminine d’Angleterre Heather Knight et le vice-capitaine Nat Sciver reviennent dans l’équipe pour la série West Indies | Nouvelles du cricket

La capitaine anglaise Heather Knight et l’adjoint Nat Sciver sont de retour dans l’équipe pour la tournée de balle blanche de décembre aux Antilles, tandis que Lauren Winfield-Hill a reçu un rappel international T20.

Knight a raté les Jeux du Commonwealth de cet été en raison d’une blessure à la hanche, puis a également raté les matchs à domicile contre l’Inde en septembre après avoir subi une intervention chirurgicale pour résoudre le problème, tandis que la polyvalente Sciver s’est retirée de la série indienne afin de se concentrer sur sa santé mentale.

Knight et Sciver sont de retour pour les trois internationaux d’une journée et les cinq internationaux du T20 dans les Caraïbes, qui se joueront du 4 au 22 décembre.

Équipe d’Angleterre ODI Heather Knight (capitaine), Tammy Beaumont, Lauren Bell, Alice Capsey, Kate Cross, Alice Davidson-Richards, Freya Davies, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Amy Jones, Freya Kemp, Emma Lamb, Nat Sciver, Danni Wyatt

Équipe d’Angleterre T20 Heather Knight (capitaine), Lauren Bell, Katherine Brunt, Alice Capsey, Freya Davies, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Sarah Glenn, Amy Jones, Freya Kemp, Nat Sciver, Lauren Winfield-Hill, Issy Wong, Danni Wyatt

La quilleur Katherine Brunt est de retour dans l’équipe T20 après s’être reposée pour la série indienne, tandis que la batteuse de premier ordre Winfield-Hill a été récompensée pour ses tournois Hundred et Big Bash féminins avec un rappel dans l’équipe T20 et pourrait faire sa première apparition en Angleterre dans ce format depuis 2020.

Winfield-Hill a perdu son contrat central pour la saison 2022-23 et n’a pas joué pour son pays depuis mars, lorsqu’elle a été licenciée pour 12 contre les Antilles lors de la Coupe du monde à 50 ans.

Lauren Winfield-Hill est en lice pour sa première apparition internationale au T20 depuis février 2020





Les internationaux du T20 prendront une importance accrue alors que l’Angleterre se prépare pour la Coupe du monde du T20 en février en Afrique du Sud, un tournoi qu’elle visera à remporter pour la première fois depuis 2009.

Les matchs contre les Antilles seront les premiers depuis que Jon Lewis a succédé à Lisa Keightley en tant qu’entraîneur-chef, Keightley quittant ses fonctions après trois ans à la tête.

Les ODI arrivent en premier avec des matchs à Antigua les 4, 6 et 9 décembre, avant que le premier T20 ne se déroule au même endroit le 11 décembre et que la Barbade accueille ensuite les quatre derniers matchs les 14, 17, 18 et 22 décembre.

Les ODI commencent tous à 18 heures, heure du Royaume-Uni, les T20 commençant à 22 heures, heure du Royaume-Uni.

Jon Lewis a succédé à Lisa Keightley en tant qu'entraîneur-chef de l'Angleterre avec la tournée aux Antilles sa première en charge





Lewis a déclaré: “Je suis vraiment ravi d’aller aux Antilles et de commencer à travailler avec ce groupe. Bien que je n’aie pas été impliqué dans la sélection pour ce voyage, nous avons eu quelques brèves discussions avant la sélection et je suis heureux pour tous ceux qui ont été sélectionnés.

“C’est formidable d’avoir Heather, Nat et Katherine de retour dans le groupe. La qualité et l’expérience qu’ils apportent ne peuvent qu’ajouter une valeur énorme à la fois sur et en dehors du terrain. Février

“De même, pour Lauren, c’est agréable de voir un joueur traverser une période difficile et revenir plus fort, tout en démontrant une forme formidable au niveau national et de la franchise.

“J’ai été particulièrement impressionné par la capacité de Lauren à mettre les quilleurs sous pression et à marquer à un rythme impressionnant en avantage numérique.”

La couturière du bras gauche Tash Farrant reste sur la touche alors qu’elle continue de se remettre d’une fracture de fatigue du dos.

Angleterre Femmes aux Antilles

Dimanche 4 décembre : Premier ODI, Antigua (18h00, heure du Royaume-Uni)

Mardi 6 décembre : Deuxième ODI, Antigua (18h00, heure du Royaume-Uni)

vendredi 9 décembre: Troisième ODI, Antigua (18h00, heure du Royaume-Uni)

Dimanche 11 décembre : First IT20, Antigua (22h00, heure du Royaume-Uni)

Mercredi 14 décembre : Deuxième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)

Samedi 17 décembre : Troisième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)

Dimanche 18 décembre : Quatrième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)

Jeudi 22 décembre : Cinquième IT20, Barbade (22h00, heure du Royaume-Uni)