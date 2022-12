La skieuse Valérie Grenier est prête pour un retour en super-G de la Coupe du monde à Lake Louise, 4 ans après une grave blessure à la jambe

C’est en fin de matinée pendant la mouture de pré-saison pour la skieuse alpine Valérie Grenier, qui aime siroter un café après un sommeil prolongé lors de sa journée de congé au Colorado. Un après-midi de repos est prévu après une marche et des courses à Silverthorne avec ses coéquipières canadiennes.

Grenier est optimiste et soulagée vers la fin d’un autre camp d’entraînement sans douleur en 2022, un gros problème pour ceux qui ont suivi sa carrière.

“Je sens que je fais [the same] volume comme tout le monde et je peux me donner à fond tous les jours”, a récemment déclaré Grenier au téléphone. “Je me sens si bien et j’en suis reconnaissant parce que je ne me suis pas senti comme ça depuis longtemps.”

Malheureusement, Grenier n’a pas encore terminé une course de Coupe du monde cette saison après avoir semblé perdre un avantage samedi dernier lors de sa première manche du slalom géant féminin à Killington, Vt. Le mois dernier, elle devait courir un GS lors de l’ouverture de la Coupe du monde qui a été annulé en raison de la pluie et du temps chaud à Solden, en Autriche.

Cette semaine, Grenier est arrivé à Lake Louise, en Alberta, où des descentes prévues vendredi et samedi et un super-G dimanche seront diffusé en direct sur CBCSports.ca, l’application CBC Sports et CBC Gem.

La joueuse de 26 ans n’a pas couru en super-G dans la station de montagne du parc national Banff depuis 2018, année où elle s’est classée cinquième et à 5 centièmes de seconde derrière la médaillée de bronze Viktoria Rebensburg, d’Allemagne.

Deux mois plus tard, Grenier s’est cassé la jambe droite à quatre endroits et s’est cassé la cheville droite en parcourant environ 130 kilomètres à l’heure lors d’une descente d’entraînement aux championnats du monde à Are, en Suède. Elle a eu besoin d’une deuxième intervention chirurgicale cinq mois plus tard lorsque l’os ne guérissait pas correctement.

Près de quatre ans après l’accident, Grenier est prêt à revenir “pour de vrai” à la course de vitesse après quelques tentatives infructueuses. Elle était de retour sur les skis le 17 octobre 2020 après de multiples chirurgies, physiothérapie et COVID-19, terminant 25e en slalom géant à Solden. Mais c’était une autre histoire un mois plus tôt lorsque Grenier se tenait au sommet d’une montagne pour sa première course d’entraînement après sa blessure et n’a pas pu franchir la porte à Zermatt, en Suisse. L’accident n’arrêtait pas de se rejouer dans sa tête.

REGARDER | Grenier souffre de blocage mental à son retour de blessure :

Mon Moment : Comment Valérie Grenier s’est remise dans la course Après sa convalescence, Valérie Grenier était ravie de reprendre le ski mais son chemin était assombri par la peur. Inquiète et honteuse d’une blessure, Grenier a décidé de se concentrer sur ce qu’elle fait de mieux en slalom géant.

Les défis mentaux ont forcé Grenier à abandonner ses pensées de descente ou de super-G et à passer au slalom géant, une discipline plus technique et plus lente. Elle a couru 13 fois avant d’être disqualifiée lors de ses deuxièmes Jeux olympiques en février dernier à Pékin après s’être fait prendre sur une porte à quelques secondes de la fin de sa première manche.

Lorsqu’elle a tenté un super-G le 5 mars, une Grenier « follement effrayée » s’est arrêtée à mi-chemin d’un parcours glacé et cahoteux à Lenzerheide, en Suisse.

“Même si je voulais me battre, vous ne pouvez pas quand vous ne vous sentez pas à 100% et que vous allez aussi vite”, a déclaré Grenier, qui a grandi dans la communauté agricole ontarienne de St. Isidore, à l’est d’Ottawa. “C’était difficile [mentally] à [stop] parce que ce n’est pas moi. Je continuerai à traverser n’importe quoi, mais à ce moment-là, il n’y avait aucun moyen.

“Pendant longtemps, il semblait que je n’allais pas revenir à moi-même. Avant ma blessure, j’étais le fou. Je donnerais tout et ne penserais pas aux conséquences.”

REGARDER | Grenier égalise son meilleur résultat en carrière le 8 janvier 2022 en Slovénie :

Valérie Grenier termine 4e en Coupe du monde de slalom géant Valérie Grenier, de St. Isidore, Ont., a manqué de justesse une médaille, se classant 4e dans l’épreuve féminine de slalom géant à l’étape de la Coupe du monde de ski alpin FIS à Kranjska Gora, en Slovénie.

Après qu’Alpine Canada ait embauché Karin Harjo en avril pour entraîner les femmes, elle a dit à Grenier et à ses coéquipières de passer l’été à la maison après une longue saison. Grenier, qui a terminé 12e au classement de la Coupe du monde GS, était bientôt de retour au gymnase pour se renforcer physiquement pour la campagne 2022-23. Elle a également fait des exercices mentaux pour l’aider à rester concentrée tout au long d’une course entière qui l’avait tourmentée à la fin des saisons précédentes.

Au Colorado, Grenier a poursuivi son entraînement GS tout en ajoutant un régime alimentaire sain de super-G pour s’habituer à nouveau à la vitesse et à la façon dont le terrain “vous pousse”, a déclaré Harjo à CBC Sports. Grenier se sentait forte, n’a pas souffert de problèmes de dos qui l’ont dérangée la saison dernière et a noté “d’énormes progrès” d’un point de vue mental.

“Cela a été si difficile depuis ma blessure, de haut en bas”, a déclaré Grenier, dont le seul souvenir de l’accident est de devoir desserrer une cheville raide chaque matin ou de ressentir une gêne dans sa chaussure de ski. “Je me sentais si bien dans le Colorado. Même s’il fait noir [when] tu ne peux pas voir de trous dans la neige, je n’y pense pas deux fois [it].

J’ai hâte d’aller à fond, de prendre des risques et de voir ce qui se passera. — Valérie Grenier du Canada lors d’une course de super-G à Lake Louise, Alb.

“Avoir peur n’est pas dans ma tête. Je m’amuse et je pense à ce sur quoi je travaille. Je me sens à nouveau moi-même.”

Grenier croit que la mise à pied de 20 mois a fait d’elle une meilleure athlète. Elle est plus consciente du potentiel de blessure alors que les risques qu’elle prend en compétition sont plus calculés.

“J’ai hâte de tout donner, de prendre des risques et de voir ce qui se passera. Je suis prêt”, a déclaré Grenier, qui a participé à deux événements de super-G de niveau FIS le mois dernier à Copper Mountain dans le comté de Summit, Colo .

Harjo, qui a passé chacune des cinq saisons précédentes comme entraîneure adjointe de l’équipe féminine de descente des États-Unis, admire le courage et la confiance de Grenier.

“Elle est si intensément consciente de l’espace et du temps [on the hill] ce qui est bien dans ce sport », a déclaré Harjo, qui a également travaillé comme assistante des équipes féminines américaines de slalom et de slalom géant de 2015 à 2017. le fond de son esprit est incroyable.”

“Je ne vise pas le podium”

Le super-G de dimanche sera disputé près de huit ans après le jour des débuts de Grenier en Coupe du monde à Lake Louise le 7 décembre 2014, où elle était 32e.

“[Lake Louise] a longtemps [flat sections] au fond [of the course] qui, je pense, sont ma force », a-t-elle déclaré. « Venant du [huge] terrain [atop the hill] je suis bon à [maintaining my] la rapidité. Je me sens bien sur les skis en ce moment et être sur un parcours raide au milieu est bon pour moi.

“Je ne vais certainement pas viser le podium parce que c’est ma première Coupe du monde de super-G depuis un moment et je ne veux pas me mettre ce genre de pression.”

Grenier n’a pas encore remporté de médaille en six saisons et demie sur le circuit, se classant quatrième en GS en janvier dernier à Kranjska Gora, en Slovénie, pour égaler son meilleur résultat en carrière lors d’un super-G de janvier 2019 à Cortina d’Ampezzo, Italie.

Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, au Québec, revient à Lake Louise pour concourir en descente et en super-G après avoir mené l’équipe canadienne avec des performances de neuvième place dans chacune il y a un an. Sur les conseils d’Harjo, la triple olympienne a consacré plus de temps au slalom géant ces derniers mois pour soutenir sa vitesse.

“Je vois que cela l’élève à un autre niveau”, a déclaré l’entraîneur. “Elle était à Copper [Mountain] et j’ai eu des journées incroyables de descente et de super-G.”

REGARDER | Gagnon 9e en 2021 Descente de Lake Louise :

Marie-Michèle Gagnon se classe 9e en Coupe du monde de descente à Lake Louise Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, au Québec, a terminé 9e en descente féminine lors de la Coupe du monde de ski alpin FIS à Lake Louise, en Alberta.

Mardi, Candace Crawford et Stefanie Fleckenstein étaient les autres Canadiennes en lice pour les deux événements ce week-end.

Le meilleur résultat de Crawford en descente à Lake Louise l’an dernier a été 48e tandis que le natif de Toronto âgé de 28 ans a terminé 36e en super-G. Elle a ensuite terminé deuxième dans une descente Nor-Am à la station à l’ouest de Calgary et a remporté le super-G. L’olympienne de 2018 a également participé à deux autres épreuves de la Coupe du monde la saison dernière.

Fleckenstein, 25 ans, une athlète indépendante qui dirige son propre programme cette saison, a mérité des départs en Coupe du monde grâce à ses succès sur le circuit Nor-Am. Le triple champion de descente de Whistler, en Colombie-Britannique, a obtenu sept podiums la saison dernière et s’est classé 38e en descente et 41e en super-G à l’étape de la Coupe du monde à Lake Louise. Fleckenstein a été le meilleur Canadien lors de la dernière manche d’entraînement de jeudi, 19e en une minute 51,06 secondes.

La couverture en direct de la descente de vendredi commence à 14 h HE et se poursuit samedi à 14 h 30, suivi du super-G dimanche à 13 h