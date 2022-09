La skieuse-alpiniste américaine Hilaree Nelson portée disparue au sommet du Manaslu au Népal

Les recherches par hélicoptère reprendront mercredi pour retrouver une alpiniste américaine renommée, portée disparue après être tombée près du sommet alors qu’elle descendait du huitième plus haut sommet du monde au Népal. Hilaree Nelson, 49 ans, descendait à ski du sommet de 26 781 pieds du Manaslu dans l’Himalaya népalais, avec son partenaire Jim Morrison lorsqu’elle est tombée, selon une compagnie de guides locale. Une recherche par hélicoptère mardi n’a pas réussi à la trouver sur le terrain montagneux, après que les efforts précédents lundi aient été entravés par le mauvais temps.

“Nous partons à sa recherche aujourd’hui”, a déclaré mercredi matin Jiban Ghimire de Shangri-La Nepal Trek, basé à Katmandou, qui a organisé et équipé l’expédition de Nelson. Il a dit que les chercheurs auront plus d’informations dans quelques heures.

Nelson, qui a entrepris une quarantaine d’expéditions au cours des deux dernières décennies, est présentée comme « la skieuse-alpiniste la plus prolifique de sa génération » par l’un de ses sponsors, North Face.

Résident de Telluride, Colorado, Nelson a grandi à Seattle et a passé ses week-ends à Stevens Pass dans les Cascades de Washington. North Face dit qu’elle est devenue accro au ski alpinisme après avoir visité Chamonix, une ville française au pied de la plus haute montagne d’Europe, le Mont Blanc, après l’université.

En 2012, elle est devenue la première femme à gravir deux des plus hautes montagnes du monde, le mont Everest et le mont Lhotse voisin, au cours de la même période de 24 heures. En 2018, elle et Morrison sont retournées dans la région et sont devenues les premières à descendre à ski du sommet de 27 940 pieds du Lhotse – la quatrième plus haute montagne du monde, exploite-t-elle en détail sur son site Web.

“Il est difficile de gravir une montagne de 28 000 pieds, encore moins d’y monter vos skis, d’avoir les bonnes conditions et de pouvoir faire l’ascension”, a-t-elle déclaré dans une vidéo de 2019 à propos de cet exploit.

Quelques jours à peine avant la chute, Nelson a écrit sur Instagram les défis de sa dernière expédition.

« Je ne me suis pas senti aussi sûr de moi au Manaslu que lors de mes aventures passées dans la mince atmosphère du haut Himalaya. Ces dernières semaines ont testé ma résilience de nouvelles façons », a-t-elle écrit. “La mousson constante avec ses pluies et son humidité incessantes m’a donné le mal du pays.”

Comment l’un des “meilleurs” sentiers de l’Himalaya a tué jusqu’à 29 randonneurs

Nelson et son partenaire ont abandonné une tentative pour atteindre le sommet lorsqu’il est devenu trop dangereux de se déplacer entre deux camps. “Nous sommes montés haut et avons essayé dur mais la montagne a dit non”, a écrit Morrison sur Instagram il y a quatre jours. “La queue entre nos jambes, nous avons quitté le camp 3 et sommes descendus.”

Dans un communiqué publié sur Twitter mardi, North Face a déclaré qu’il était “en contact avec la famille d’Hilaree et soutenait les efforts de recherche et de sauvetage de toutes les manières possibles”.

Les grimpeurs de la région sont régulièrement aux prises avec des conditions météorologiques changeantes et des avalanches. Lundi, une avalanche plus bas dans la montagne a tué un guide népalais et blessé plusieurs autres alpinistes, a rapporté l’Associated Press.

Les sherpas et les grimpeurs locaux ont décrit les conditions difficiles sur les réseaux sociaux, alors que les grimpeurs ont bravé le mauvais temps pour battre les foules en lice pour se rendre au sommet. pendant la haute saison d’escalade d’automne.