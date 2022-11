La “situation terrible” au Qatar entache la Coupe du monde

Le défenseur anglais Eric Dier a décrit la “terrible situation” des travailleurs migrants au Qatar comme “décevante” et a déclaré que les problèmes entourant la Coupe du monde dans l’État du Golfe avaient refroidi l’excitation des joueurs avant l’événement phare.

Le Qatar a fait face à d’intenses critiques de la part de groupes de défense des droits de l’homme concernant son traitement des travailleurs migrants, qui, avec d’autres étrangers, constituent la majeure partie de la population du pays.

Le gouvernement du Qatar a déclaré que son système de travail était toujours en cours, mais a nié les allégations d’un rapport d’Amnesty de 2021 selon lesquelles des milliers de travailleurs migrants dans le pays étaient piégés et exploités.

“Nous sommes ici depuis très peu de temps. Il s’est déjà passé beaucoup de choses, beaucoup de choses très décevantes… Je parle évidemment de ce qui s’est passé dans la construction des stades”, a déclaré Dier, 28 ans, aux journalistes. Samedi.

“C’est une situation terrible. En tant que joueurs, nous n’avons aucune influence sur ces décisions. C’est une Coupe du monde et c’est quelque chose dont je suis extrêmement fier de faire partie. En tant qu’équipe, nous sommes extrêmement heureux d’être ici pour représenter notre pays à jouer au football.

“Nous sommes assis ici à en parler au lieu de parler de football. Il en a donc fallu beaucoup [excitement] loin pour nous. Mais on ne peut pas s’en cacher, ce serait une erreur de l’ignorer.”

Eric Dier se prépare pour le match d’ouverture de la Coupe du monde de l’Angleterre contre l’Iran lundi. Alex Pantling/Getty Images

Amnesty et d’autres groupes de défense des droits ont appelé la FIFA à mettre de côté 440 millions de dollars pour indemniser les travailleurs migrants au Qatar pour les violations des droits humains.

La FIFA avait déclaré en mai qu’elle évaluait la proposition d’Amnesty et avait déjà indemnisé un certain nombre de travailleurs, qui avaient reçu 22,6 millions de dollars en décembre 2021.

Amnesty a lancé des appels à la FIFA et au Qatar pour qu’ils mettent en place un programme de réparation pour rembourser les salaires impayés, les frais de recrutement payés par des centaines de milliers de travailleurs et l’indemnisation des blessures et des décès.

“La Coupe du monde a été décernée ici au Qatar en 2010 et j’avais 16 ans à l’époque… nous n’avons absolument rien à dire sur l’endroit où nous jouons, ces décisions sont prises par des gens bien au-dessus de nous”, a déclaré Dier.

“Et évidemment, nous sommes ceux qui finissent par rester assis ici et à répondre à ce genre de questions. C’est une situation difficile pour nous. Pas seulement nous, chaque équipe, chaque joueur va en faire l’expérience tout au long du tournoi.

“En fin de compte, nous sommes des footballeurs, nous ne sommes pas des politiciens. Mais nous avons nos valeurs et nous en parlons et nous parlons de ce en quoi nous croyons et je pense que c’est la chose la plus importante, toujours de manière respectueuse. .”

L’Angleterre affrontera l’Iran lors de son match d’ouverture du Groupe B lundi.