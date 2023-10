La situation sur le front est tendue, avec 57 affrontements entre les forces ukrainiennes et russes au cours de la journée – rapport de l’état-major

Les forces ukrainiennes se sont affrontées à 57 reprises avec les forces russes, ces dernières ayant effectué 7 frappes de missiles et 54 frappes aériennes le dimanche 15 octobre.

Source: État-major général des forces armées ukrainiennes sur Facebookrenseignements dès le 15 octobre à 18h00

Détails: Au cours de la journée, les forces de défense ukrainiennes a affronté les forces russes à 57 reprises. Les forces russes ont mené sept frappes de missiles et 54 frappes aériennes et déployé des systèmes de lancement de roquettes multiples (MLRS) à 22 reprises pour attaquer les positions des troupes ukrainiennes et des colonies civiles. Les attaques russes ont tué et blessé un certain nombre de civils en Ukraine et endommagé des bâtiments résidentiels et des infrastructures civiles.

La situation dans l’est et le sud de l’Ukraine reste tendue.

Il n’y a eu aucun changement significatif sur le Fronts de Volyn et de Polissie. Rien n’indique que la Russie forme de nouvelles unités offensives sur ces fronts, mais des unités des forces armées biélorusses continuent de mener des opérations militaires dans les zones proches de la frontière biélorusse-ukrainienne.

La Russie continue de maintenir ses forces près de la frontière ukrainienne Fronts Sivershchyna et Slobozhanshchyna, continue de bombarder les colonies ukrainiennes depuis le territoire russe et amasse des mines et d’autres constructions défensives le long de la frontière ukrainienne. Plus de 15 colonies civiles ukrainiennes ont été la cible des tirs russes, notamment Popivka et Shalyhyne (oblast de Soumy) et Udy, Vovchanski Khutory, Hatyshche et Budarky (oblast de Kharkiv).

Sur le Front de Koupiansk, les forces ukrainiennes ont repoussé plus de 15 assauts russes près de Synkivka et Ivanivka (oblast de Kharkiv). L’aviation russe a frappé des zones proches de Pishchane (oblast de Kharkiv) et de Nadiia (oblast de Louhansk), et les Russes ont déployé des mortiers et de l’artillerie pour attaquer une dizaine de colonies, dont Kamianka, Synkivka, Kucherivka et Ivanivka (oblast de Kharkiv).

Sur le Front Lyman, les forces russes ont mené des frappes aériennes à proximité de Druzheliubivka et Cherneshchyna (oblast de Kharkiv), Bilohorivka, la forêt de Serebrianka et Novoliubivka (oblast de Louhansk) et Hryhorivka, Siversk et Spirne (oblast de Donetsk). Plus de dix localités civiles, dont Nevske et Bilohorivka (oblast de Louhansk) et Rozdolivka, Novosadove, Torske et Spirne (oblast de Donetsk), ont été la cible de tirs de mortiers et d’artillerie russes.

Sur le Front de Bakhmut, les forces ukrainiennes ont repoussé quatre assauts russes près de Klishchiivka et Andriivka. Des avions russes ont frappé des zones proches de Klishchiivka, Oleksandro-Shultyne, Bila Hora et Dyliivka (oblast de Donetsk). Plus de 15 colonies civiles ont été la cible de tirs de mortiers et d’artillerie russes, notamment Orikhovo-Vasylivka, Ivanivske, Vasiukivka, Klishchiivka et Kurdiumivka (oblast de Donetsk).

Les forces d’occupation russes ont mené sans succès des opérations offensives appuyées par des avions près d’Avdiivka, Keramik, Stepove, Tonenke et Sievierne (oblast de Donetsk) sur la Avdiivka devant, les forces ukrainiennes repoussant un total de plus de 15 assauts russes. Des avions russes ont frappé des zones situées à proximité d’Ocheretyne et de Stepove (oblast de Donetsk). Les forces russes ont également déployé de l’artillerie et des mortiers pour attaquer une quinzaine de colonies civiles, dont Ocheretyne, Lastochkyne, Avdiivka, Pervomaiske et Nevelske (oblast de Donetsk).

Sur le Façade Marinka, les forces de défense ukrainiennes ont repoussé avec succès plus de 15 assauts russes près de Marinka (oblast de Donetsk). Les forces russes ont mené des frappes aériennes près de Marinka, Pobieda et Novomykhailivka (oblast de Donetsk). Plus de dix localités, dont Krasnohorivka, Heorhiivka, Marinka, Pobieda et Novomykhailivka (oblast de Donetsk), ont été la cible des tirs russes.

Les forces ukrainiennes ont repoussé une attaque russe au nord de Pryiutne (oblast de Donetsk) le Front de Chakhtarsk. Vodiane, Vuhledar, Prechystivka, Makarivka et Urozhaine (oblast de Donetsk) ont été la cible de tirs d’artillerie et de mortier russes.

Sur le Front de Zaporizhzhia, les forces d’occupation russes ont tenté à trois reprises de récupérer les positions qu’elles avaient perdues près de Robotyne (oblast de Zaporizhzhia), mais sans succès. Plus de 15 colonies civiles ont été la cible de tirs d’artillerie et de mortier russes, notamment Huliaipole, Mala Tokmachka, Poltavka, Robotyne et Stepove (oblast de Zaporizhzhia).

Des avions russes ont frappé des zones situées dans et autour de Burhunka, Odradokamianka, Mykolaivka, Olhivka et Stepanivka (oblast de Kherson) et Ivanivka (oblast de Mykolaïv) le Façade de Kherson. Zolota Balka, Kherson et Chornobaivka (oblast de Kherson) ont également été la cible des tirs russes.

Parallèlement, les forces de défense ukrainiennes poursuivent leur offensive sur le front de Melitopol et mènent des opérations offensives sur le front de Bakhmut. Ils infligent des pertes en personnel et en matériel aux forces russes et les épuisent tout au long de la ligne de front.

Au fil de la journée, Avion ukrainien a mené 15 frappes aériennes contre des groupes de personnel militaire, d’armes et d’équipements russes et une contre des systèmes de missiles anti-aériens russes.

Des unités des forces de roquettes et d’artillerie ukrainiennes ont frappé un groupe de militaires russes, d’armes et d’équipements, un système radar et quatre systèmes d’artillerie.

