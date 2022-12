la situation impossible de Tua Tagovailoa ; Audition de Mike White : analyse de l’AFC Est

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

L’AFC Est a connu une autre semaine difficile. Comme à leur habitude, les Buffalo Bills (12-3) se sont occupés des affaires et restent la seule équipe régulière du peloton. Josh Allen n’a pas eu la plus belle performance contre les Bears de Chicago lors de la semaine 16, mais même lorsque les Bills jouent mal, ils peuvent toujours réussir une éruption, comme en témoigne leur victoire 35-13.

Buffalo a officiellement décroché le titre AFC East cette semaine. Les Bills avaient obtenu leur place en séries éliminatoires la semaine dernière.

Pour les trois autres équipes, jouer mal a entraîné des pertes. Ils ne sont pas au niveau de domination des Bills.

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont fait ce qu’ils ont fait toute la saison : jouer une défense solide et une attaque épouvantable. Les Bengals ont tenu bon pour une victoire de 22-18 contre la Nouvelle-Angleterre.

Les Jets de New York n’ont absolument rien fait offensivement dans leur défaite 19-3 contre les Jaguars, et à son tour, l’ère Zach Wilson semble être révolue.

Pour les Dolphins de Miami, c’est juste la dévastation. Tua Tagovailoa est dans le protocole de commotion cérébrale, bien que l’équipe ne sache pas s’il a une commotion cérébrale. Mais les Dolphins ont perdu quatre matchs de suite et Tagovailoa a eu un match à trois interceptions dans une défaite contre les Packers. Les chiffres d’affaires ont coulé à Miami.

C’est le mode désespoir pour l’AFC Est. Eh bien, sauf pour Buffalo. Les Bills sont en overdrive pour obtenir la tête de série n ° 1. Les autres se battent pour la septième place, les Patriots ayant une réelle chance de se faufiler avec l’incertitude autour de Tua.

Scénarios des séries éliminatoires

Passons en revue quelques scénarios de base, d’accord ?

Pour les dauphins

Gagnez les deux matchs et Miami est en séries éliminatoires.

Perdez les deux matchs et Miami est éliminé.

Les Dolphins peuvent décrocher dimanche avec une victoire sur les Patriots et une défaite des Jets contre les Seahawks à Seattle. Donc, si Miami gagne pendant l’ardoise de 13 h HE, les Dolphins surveilleront de près cet après-midi lorsque les Jets donneront le coup d’envoi à 16 h 25.

Si les Dolphins perdent dimanche, ils peuvent encore se qualifier pour les séries éliminatoires en battant les Jets lors de la semaine 18. Mais ils auront également besoin des Bills pour battre les Patriots le même jour.

Pour les Patriotes

Gagnez les deux matchs et les Patriots sont en séries éliminatoires.

Perdre contre les Dolphins et les Patriots sont éliminés.

Si les Patriots gagnent contre les Dolphins mais perdent contre les Bills, ils pourraient être en danger d’élimination – mais cela dépendra d’autres facteurs au cours des semaines 17 et 18.

Pour les Jets

Gagnez les deux matchs contre les Seahawks et les Patriots – et obtenez une défaite en Nouvelle-Angleterre (contre les Dolphins ou les Bills) au cours des deux prochaines semaines.

L’ère Zach Wilson est révolue. Maintenant quoi?

Je serai le premier à admettre que je pensais que le temps de Wilson à New York se terminerait cette intersaison.

Mais je pensais qu’ils attendraient l’intersaison pour répandre la nouvelle. Au lieu de cela, Jay Glazer de FOX Sports a rapporté que les Jets avaient pris leur décision – Wilson serait absent cette intersaison.

L’entraîneur des Jets, Robert Saleh, a répondu à une question sur le rapport de Glazer.

“Il a encore un énorme plan pour notre avenir, et comme je l’ai dit, nous n’abandonnons pas le jeune homme”, a déclaré Saleh lundi. “Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour le développer.”

Alors que Saleh a nié la nouvelle, il est difficile d’imaginer que New York et Wilson réparent les larmes de leur relation. C’est fini.

Alors maintenant, les Jets sont dans une situation délicate.

Les médecins des Jets ont autorisé le quart-arrière Mike White à jouer ce week-end contre les Seahawks. Mais White a affaire à de multiples côtes fracturées. Il va jouer à travers une immense douleur, surtout s’il prend quelques coups dans cette cage thoracique. Le quart-arrière Joe Flacco est le remplaçant et le quart-arrière de l’équipe d’entraînement Chris Streveler servira de QB3 dans un rôle de style Taysom Hill. Streveler est un athlète spécial qui donne aux Jets l’occasion de diriger un chat sauvage surdimensionné. Doit-on l’appeler la Formation du Lynx ?

Mettez tout cela ensemble et les Jets sont dans une situation précaire au poste de quart-arrière, la position la plus importante du match, au moment le plus crucial de la saison. C’est gagner ou effectivement commencer l’intersaison.

Même si cela pourrait mal tourner – et c’est probable – White a une énorme opportunité d’être le héros.

Mike White de retour en tant que QB de départ pour les Jets sur Zach Wilson Mike White a été autorisé à revenir en tant que quart partant des Jets. Avec Mike de retour, Craig Carton demande à Greg Jennings quelle influence il aura sur l’attaque et ce que cela signifie pour le QB en difficulté Zach Wilson.

“Il a fait un excellent travail pour déplacer l’attaque, soutenir les entraînements, obtenir les premiers essais, beaucoup plus efficace, l’attaque fonctionnait avec une bonne efficacité”, a déclaré Saleh. “Alors, oui, c’est une grande opportunité pour lui.”

Les Jets sont déjà à la recherche d’un quart-arrière. White auditionne. S’il les fait participer aux séries éliminatoires, ils devront le considérer plus sérieusement cette intersaison contre leurs autres options dans le repêchage et l’agence libre (Jimmy Garoppolo, Tom Brady, Lamar Jackson).

Tua Tagovailoa dans une position impossible

Le quart-arrière des Dolphins est en protocole de commotion cérébrale et pourrait manquer de temps. Franchement, compte tenu de la gravité de sa première commotion cérébrale – qui est survenue une semaine après avoir montré des signes d’ataxie, bien qu’il n’ait jamais été diagnostiqué avec une commotion cérébrale – le quart-arrière pourrait être fait pour la saison.

“Il a montré des symptômes et ils ont mis en place le protocole”, a déclaré l’entraîneur Mike McDaniel lundi.

McDaniel a déclaré qu’il n’était pas sûr de la cause de la commotion cérébrale potentielle. Tua a joué tout le match dimanche.

Tagovailoa manquer le reste de la saison serait une mauvaise nouvelle pour tout le monde, mais sa santé devrait être la priorité n ° 1. Bien que cette année ait été passionnante pour Miami, cela ne peut pas mettre en danger l’un de ses joueurs. Et les Dolphins doivent être particulièrement prudents car Tagovailoa a toutes les raisons financières de se précipiter sur le terrain. Les Dolphins devront peut-être prendre la décision à sa place.

Tua devrait-il retourner jouer après avoir effacé le protocole de commotion cérébrale? Le quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa a été placé sous protocole de commotion cérébrale pour la deuxième fois cette saison après la défaite de dimanche contre les Packers. Nick Wright soutient que Tua devrait être en mesure de décider par lui-même s’il doit continuer à jouer après avoir été dégagé du protocole.

Cela pourrait piquer que Tagovailoa se lance dans un match à trois interceptions – et une séquence de quatre défaites consécutives. Cette course étrange et peu impressionnante de Tagovailoa pourrait même amener les Dolphins à envisager leurs options au quart-arrière cette intersaison. Parce que même si Tua semblait être un candidat MVP au début et au milieu de l’année, il a absolument échoué quand cela importait. Et ces problèmes se résumaient à deux choses : la force de ses bras et son apparente incapacité à gérer la pression psychologique.

Étant donné que Tua sera éligible pour une prolongation à long terme et/ou une option de cinquième année, vous pouvez voir pourquoi il fait tout pour entrer sur le terrain. Il veut la sécurité financière.

Mais s’il revient rapidement d’une commotion cérébrale, qu’est-ce que cela pourrait lui coûter du point de vue de la santé ?

Rouler ou mourir avec Josh Allen

Il est clair qu’Allen ne va pas nettoyer sa propension aux revirements. J’ai écrit qu’il a besoin de le couper. J’ai aussi écrit que sa prise de risque est ce qui rend l’infraction des Bills si dangereuse. Et la vérité est que – pour l’instant – Buffalo ne peut pas avoir Electric Allen sans What-Was-He-Thinking Allen. Avec le temps, Allen pourra affiner sa prise de décision pour limiter son chiffre d’affaires total, mais cela ne se produira pas lors du Super Bowl des Bills cette année.

Et tandis que certains des lancers qu’il a tentés lors de la victoire des Bills contre les Bears ont entraîné des revirements – Allen a eu deux interceptions – ces types de lancers risqués ont entraîné des touchés lors des matchs précédents. Avec Allen, vous prenez le bon avec le mauvais. Dans un match comme celui qu’il a disputé dimanche, les bons l’ont emporté sur les mauvais. Les Bills roulaient toujours sur les Bears.

CB/WR/PR/KR Marcus Jones est un monstre absolu

Les Patriots ont une arme vraiment unique. La recrue Marcus Jones est un contributeur au cornerback, au retourneur de dégagement, au retourneur de coup de pied et au receveur.

Il a marqué un touché au demi de coin la semaine dernière sur un choix de six qui a presque alimenté un retour contre les Bengals. Il a marqué un touché gagnant contre les Jets lors du retour de botté de dégagement lors de la semaine 11. Et il a marqué un touché de 48 verges au receveur lors de la semaine 13. Il n’a pas encore marqué de touché de retour de coup de pied – mais cela ne semble être qu’une question de temps .

“Il est tout simplement ridicule”, a déclaré le quart-arrière Mac Jones après le match dimanche. “Grand joueur, grand coéquipier, explosif, s’aligne, court à pleine vitesse en attaque, s’aligne et va à toute vitesse en défense. Même chose dans les équipes spéciales. J’adore le gars. Dommage quand vous avez une belle performance comme ça, nous pouvons ‘ t retirer la victoire.”

Alors que Marcus Jones est un ballhawk et une menace en tant que meneur de jeu, il a eu ses problèmes au cornerback. Et le week-end dernier, il a eu d’énormes problèmes avec les receveurs des Bengals. En tant que coin extérieur, Jones a accordé 11 attrapés sur 12 cibles pour 169 verges sans touché et l’interception. C’était un rappel que Jones, à 5 pieds 8 pouces, n’est pas prêt pour la place extérieure. Il est un demi de coin, mais les Patriots l’ont poussé dans un rôle extérieur avec des blessures à leur autre meilleur demi de coin, Jalen Mills et Jack Jones. Quand ils le pourront, les Patriots ramèneront sûrement Jones dans la fente.

Même avec un mauvais jeu, Jones est un talent électrisant et unique. Ce sera amusant de voir ce que Bill Belichick lui prépare ensuite.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste AFC East, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @McKennAnalysis .