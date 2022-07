La situation et l’appel téléphonique d’Angelina se terminent par un combat – Hollywood Life

Angélina Pivarnick ne veut rien avoir à faire avec Mike “La situation” Sorrentino dans l’épisode du 21 juillet de Jersey Shore : vacances en famille !. Le drame a commencé après avoir parlé à son ex-mari, Chris Larangeira, et partagé la conversation avec le reste de la Jersey Shore camarades de casting. Au cours de l’appel téléphonique, Chris a accusé Angelina de fuite Nicole “Snooki” Polizzi, Jenni “JWoww” Farley et Deena Cortese discours à son mariage avant sa diffusion dans l’émission. Angelina a nié l’avoir fait et était énervée contre Mike pour avoir cru Chris au-dessus d’elle. Alors, elle a décidé de sauter le voyage du casting à El Paso, où Pauly D faisait du DJ.

Dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode de cette semaine, Angelina appelle Pauly pour lui présenter ses excuses de ne pas s’être présenté. Mike saute dans l’appel FaceTime et Angelina rétorque: «Je ne veux pas parler à Mike. Je t’en veux.” Dans un confessionnal, elle ajoute : « Je vais toujours aux spectacles de Pauly. Je suis toujours le plus grand supporter de Pauly. Il n’y a pas de problèmes entre nous. Mike… c’est une autre histoire.

Pendant ce temps, The Situation semble choqué de voir Angelina si énervée. “Je suis désolé, ai-je fait quelque chose de mal?” Mike demande. À ce stade, le clip de son appel téléphonique avec Chris et de son ingérence ultérieure est rejoué. Finalement, l’appel téléphonique entre Angelina et Pauly se termine par Angelina souhaitant bonne chance à Pauly, et quand ils raccrochent, le reste de la distribution dissèque ce qui s’est passé.

“Je ne m’attendais pas à ça”, admet Pauly. “Ça va être bizarre quand on la verra.” Mike convient que ça va être “bizarre” et dit dans son confessionnal : “J’ai répondu à l’appel d’Angelina avec positivité, et elle m’a rencontré avec négativité.” JWoww est également surpris de voir à quel point Angelina est en colère contre Mike. “Qu’est-ce que tu as fait?” Elle se demande.

« Je ne sais pas », dit Mike. “Je me suis senti un peu irrespectueux quand elle a fait ça. Comme, ‘Raccrochez le téléphone?’ Genre, qui es-tu ? Mike se défend également d’avoir parlé à Chris, ajoutant: “Le mec m’a appelé! Les gens M’ont envoyé les reçus. Quoi qu’il en soit, comme… je n’ai rien cherché de tout cela. Vinny Guadagnino, en revanche, a une vision différente de la situation. “Ce gars, Mike, a remué le pot tout le temps”, rit-il. “Mike s’est mis au centre de tout ce drame.”

A la fin du clip, Mike menace même de ramener la “vieille situation” pour s’occuper d’Angelina. Nous devrons voir comment cela se passe quand Côte du New Jersey : vacances en famille diffusé le 21 juillet à 20h00 sur MTV !