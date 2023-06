«La situation est plus sûre» à mesure que les pompiers progressent et maîtrisent certains incendies de forêt au Canada

Les feux de forêt font rage à travers le Québec, Canada.

Les efforts de lutte contre les incendies ont réduit les incendies à 44 contre 72.

Environ 1 200 pompiers participent à l’effort d’extinction des incendies.

Le nombre d’incendies de forêt incontrôlables à travers le Québec a chuté dimanche alors que les pompiers de la province canadienne ont pris le dessus dans certaines régions, a déclaré dimanche un ministre provincial.

La ministre des Ressources naturelles du Québec, Maite Blanchette Vézina, a déclaré aux journalistes que le nombre d’incendies incontrôlables dans la province de l’Est était tombé à 44 contre 72 samedi, a rapporté la Canadian Broadcasting Corp.

Le Canada connaît sa pire saison des incendies de printemps, avec 431 incendies actifs dimanche, en hausse de cinq par rapport à samedi, selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada.

D’ici lundi, environ 1 200 pompiers, dont plus de 100 de France et d’autres provinces, devraient combattre les incendies à travers le Québec.

«Avec les ressources que nous avons obtenues de la France et du Nouveau-Brunswick, la situation est plus sécuritaire», a déclaré Blanchette Vézina, ajoutant que les autorités n’étaient pas encore prêtes à renvoyer chez eux de nombreux résidents évacués.

Un météorologue du gouvernement fédéral a prévu samedi que Québec pourrait recevoir de la pluie légère mardi dans certaines zones en feu.

En Alberta, le gouvernement provincial a averti que les incendies devenaient de plus en plus imprévisibles et se rapprochaient de la ville évacuée d’Edson, à 200 km à l’ouest de la capitale provinciale Edmonton.

Un incendie au sud d’Edson se développe et s’étend désormais sur 204 000 hectares, ont annoncé dimanche des responsables locaux dans une mise à jour en ligne.

Luc Mercier, directeur général du comté de Yellowhead, a déclaré :

Mercredi dernier, nous avons pensé que nous pouvions fermer notre centre de contrôle d’urgence et vendredi, cette idée a été rejetée lorsque les incendies sont devenus incontrôlables de façon très drastique.

La province du Pacifique de la Colombie-Britannique combat également un grand nombre d’incendies, dont un qui a brûlé à moins de 4 km de la communauté du nord-est de la Colombie-Britannique de Tumbler Ridge.

Les vents changeants ont aidé les pompiers à lutter contre les flammes dans les contreforts des Rocheuses, mais des températures plus chaudes et plus sèches dimanche pourraient faire grossir l’incendie, a déclaré Karley Desrosiers, agente d’information du BC Wildfire Service.