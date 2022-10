“La situation est mauvaise et elle pourrait empirer” – Shaw Local

Comme de nombreux hôpitaux à travers le pays, l’hôpital Northwestern Medicine Delnor à Genève a connu une augmentation spectaculaire du nombre d’enfants atteints de virus respiratoires qui demandent des soins aux urgences.

Mais cette année, le coupable n’est pas le COVID-19. Il s’agit du virus respiratoire syncytial, ou VRS, une maladie infantile courante qui ne provoque généralement que de légers symptômes de rhume comme un écoulement nasal, de la fièvre et une toux.

Et lorsque certains de ces enfants doivent être admis à l’hôpital, les médecins de Delnor ont été contraints de les envoyer aussi loin que Peoria parce que les hôpitaux à proximité manquent de lits pédiatriques disponibles.

“Il y a certainement une pénurie de lits pédiatriques”, a déclaré le Dr Steven Coker, directeur médical du service des urgences de Delnor. « Il n’y a pas du tout de lits dans les unités de soins intensifs pédiatriques. Les choses sont folles en ce moment. Nous avons eu des enfants que nous avons retenus aux urgences pendant 12 heures ou plus jusqu’à ce que nous puissions leur trouver un endroit où aller. Nous avons dû envoyer des patients dans les hôpitaux de Joliet et de Peoria, tandis que d’autres hôpitaux ont dû envoyer des patients hors de l’État.

Coker a déclaré qu’au cours des derniers mois, le volume de patients pédiatriques du service des urgences a augmenté de 15%, la majorité des visites étant causées par des virus respiratoires tels que le VRS. Il a dit que les patients arrivent plus tôt dans l’année et il s’inquiète de ce qui se passera dans les semaines à venir à l’approche de la saison de la grippe.

« Nous avons vu très peu de cas de grippe l’année dernière. Je n’ai pas encore vu beaucoup de grippes, mais je m’attends à plus », a-t-il déclaré. « Si les choses se déroulent comme nous le pensons, cela pourrait être une mauvaise année grippale, en plus nous avons le VRS et le COVID. Si nous avons un grand nombre de personnes malades, je ne sais pas ce qui se passera. »

Alors que les hospitalisations pour coronavirus sont en baisse pour les enfants et les adultes, Coker a déclaré que le nombre d’enfants qui ont besoin d’une hospitalisation pour le VRS est beaucoup plus élevé que ces dernières années. Il a déclaré que pendant leur hospitalisation, les enfants peuvent recevoir de l’oxygène supplémentaire, des bronchodilatateurs ou des stéroïdes. Les enfants ne sont généralement hospitalisés que quelques jours, mais le virus peut être grave, voire mortel, chez les nourrissons ou ceux souffrant d’autres problèmes de santé, a-t-il déclaré.

Le Dr Diane Nielsen, pédiatre à l’hôpital Delnor, a déclaré qu’il n’existe pas de vaccin contre le VRS.

“Il existe une immunoglobine de prévention (Synagis) qui n’est approuvée que pour les bébés très prématurés ou les bébés atteints de maladies cardiaques ou pulmonaires graves qui risquent de développer une maladie plus grave”, a-t-elle déclaré.

Presque tous les enfants américains attrapent normalement une infection par le VRS à l’âge de 2 ans.

Les personnes infectées sont généralement contagieuses pendant trois à huit jours. Les bébés et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent transmettre le VRS jusqu’à quatre semaines.

Chez les enfants américains de moins de 5 ans, le VRS conduit généralement à 58 000 hospitalisations et jusqu’à 500 décès en un an.

“Nous voyons tous les âges [in the emergency department]principalement des enfants de 2 à 5 ans, mais nous avons vu des enfants aussi âgés que 10 ou 12 [with RSV]”, a déclaré Coker.

Nielsen a déclaré que les précautions prises pendant la pandémie ont créé ce qu’elle a appelé “un déficit d’immunité”.

“Pendant quelques années, les enfants nés pendant la pandémie ou les personnes qui les entouraient avaient peu de chances d’attraper le VRS – ou d’autres virus d’ailleurs”, a-t-elle déclaré. « Leur immunité a diminué ou ne s’est jamais formée du tout. Ainsi, lorsque ces petits et les membres de leur famille ont commencé à interagir avec les autres, ils étaient plus susceptibles de tomber malades. En raison du “fossé immunitaire”, de nombreuses personnes sont plus à risque de tomber malades et parfois plus malades qu’avant la pandémie.

Coker a déclaré que les parents devraient rechercher des signes indiquant que leur enfant a du mal à respirer et utilisent les muscles de ses côtes ou de son cou pour respirer. Il a dit qu’il n’y a pas beaucoup de mesures de prévention, sauf pour se laver les mains fréquemment et garder les enfants plus âgés dans le ménage qui sont malades loin des bébés et des jeunes enfants.

“Dans le passé, le VRS a toujours été une chose que les enfants attrapent et s’en sortent généralement bien”, a-t-il déclaré. « Mais cette année, la situation est mauvaise et pourrait empirer. Les enfants ont plus de symptômes avec le VRS, et actuellement tant d’enfants ont cette maladie, nous arrivons à une pénurie critique de lits pour les patients pédiatriques dans tout l’État.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.