La «situation effrayante» dans les champs frappés par la sécheresse en Alberta soulève des questions sur l’avenir de l’agriculture

Le président des municipalités rurales de l’Alberta (RMA) affirme qu’une situation désastreuse est apparue pour diverses municipalités, en particulier dans le sud et l’est de la province.

« Il n’y a tout simplement pas assez de temps, si nous avions l’humidité requise, et une germination trop tardive. C’est donc une situation assez effrayante », a déclaré Paul McLauchlin.

De telles conditions sont susceptibles de déclencher des conversations plus importantes sur l’avenir de la sécurité alimentaire dans la province, a déclaré McLauchlin, en particulier en ce qui concerne les catastrophes agricoles.

Cette année, plusieurs municipalités ont déclaré des catastrophes agricoles, notamment :

Les dernières mesures font suite à des conditions de sécheresse dévastatrices il y a deux ans, lorsque plusieurs municipalités provinciales ont déclaré des catastrophes agricoles.

Le président de la RMA, Paul McLauchlin, dit qu’il s’attend à un doublement du nombre de catastrophes agricoles déclarées dans la province jusqu’à présent cette année. (Trevor Wilson/CBC)

« Nous sommes définitivement dans une tendance », a déclaré McLauchlin. « Je pense que nous devons commencer à chercher des conversations sur l’efficacité de notre utilisation des catastrophes agricoles, sur le type d’atténuation que nous pouvons avoir.

« En entrant dans un avenir plus chaud et plus sec, nous devons commencer à avoir de plus grandes discussions sur la façon dont nous pouvons atténuer cela à long terme. »

En déclarant la catastrophe dans le comté de Wheatland, situé à l’est de Calgary, les responsables ont déclaré que le problème était « urgent », en écrivant que la sécheresse signifie qu’il y a très peu d’eau pour les cultures. Pour certains producteurs, toute précipitation peut être trop tardive.

Le Conseil des zones spéciales, qui couvre plus de cinq millions d’acres dans le centre-est de l’Alberta, a également déclaré une catastrophe agricolepour les zones spéciales n ° 2, 3 et 4 le 12 juillet, la deuxième fois en plus de 20 ans.

« Les conditions sèches ne sont pas nouvelles dans les zones spéciales, mais les manques d’humidité et les températures élevées ont dévasté les cultures et les pâturages dans toute la région », a écrit Jordon Christianson, président du conseil d’administration, dans un communiqué.

« Les producteurs ont du mal à trouver suffisamment d’herbe, d’eau et de nourriture pour leur bétail. Les agriculteurs sont confrontés à des mauvaises récoltes généralisées. D’importantes infestations de sauterelles aggravent une situation très difficile dans de nombreuses parties des zones spéciales. »

(Radio-Canada)

Ed Vandenberg, qui cultive des pommes de terre, des haricots secs et du maïs près d’Enchant, en Alberta, dit qu’il a de la chance d’avoir de l’irrigation, car sans elle, il n’aurait pas de récolte cette année, mais cela a créé des difficultés pour ses voisins.

« Cela ne fait que jeter un peu de morosité négative sur la région, lorsque les voisins se réunissent et parlent des récoltes et de l’état des récoltes », a déclaré Vandenberg.

« C’est décourageant quand vous avez de bonnes récoltes, et le potentiel et la promesse d’une bonne récolte, cela fait sourire les agriculteurs. Mais ils sont rares en ce moment. »

L’agriculture est un élément clé de l’économie de l’Alberta, contribuant pour 8,1 milliards de dollars au PIB en 2021 et employant plus de 58 300 Albertains, selon Investir Alberta.

Les éleveurs également en difficulté

Brodie Haugan, président d’Alberta Beef Producers, a déclaré que même si les zones de sécheresse peuvent devenir plus petites, là où elles affectent les producteurs, elles sont graves.

La sécheresse extrême et les conditions météorologiques dans le passé ont conduit les producteurs de bœuf au Canada et aux États-Unis à réduire leurs troupeaux en nombre presque record. Cela se produit encore cette année, a déclaré Haugan.

« De nombreuses opérations qui ont été contraintes de prendre des mesures au cours des dernières années n’ont pas été en mesure de reconstituer leur nombre cette année », a déclaré Haugan.

Les catastrophes agricoles municipales ne déclenchent pas automatiquement le financement ou les réponses des programmes. Ils sont utilisés pour signaler aux gouvernements provinciaux et fédéral que les conditions auxquelles sont confrontés les agriculteurs sont de plus en plus désastreuses.

Mais McLauchlin, le président de la RMA, a déclaré qu’il s’agissait d’un exercice important et qu’il n’était pas pris à la légère.

Les conditions dans les zones spéciales, qui couvrent plus de cinq millions d’acres dans le centre-est de l’Alberta, sont illustrées sur ces deux photos. Le Conseil des zones spéciales affirme que les manques d’humidité et les températures élevées ont dévasté les cultures et les pâturages dans toute la région. (Soumis par le Conseil des zones spéciales)

À l’avenir, il a déclaré que des conversations commençaient à prendre forme sur ce à quoi pourrait ressembler l’avenir de l’agriculture dans la province.

« L’Afrique du Sud avait [dire] sécheresse. Et ils y ont répondu en utilisant le paysage pour atténuer et créer un avenir plus certain, qu’il s’agisse d’une meilleure utilisation de l’eau, du recyclage de l’eau, des barrages anti-retour et de nombreuses autres conversations – même autour des choix de cultures », a-t-il déclaré.

« Je pense donc que ces discussions ont eu lieu récemment. Mais je pense que… à la fin de cette année, nous devons commencer à avoir ces conversations plus importantes avec plusieurs personnes autour de la table et décider comment nous allons aborder cela dans le avenir. »

Dans un communiqué, un porte-parole du ministre de l’Agriculture et de l’Irrigation de l’Alberta, RJ Sigurdson, a déclaré qu’il travaillait avec le Société des services financiers agricoles pour soutenir les producteurs qui envisagent d’alterner leurs cultures plutôt que d’attendre la maturité pour récolter.

« Nous avons entendu les préoccupations des producteurs de cultures et de bétail, et continuons de surveiller de près la situation et d’explorer les options de soutien possibles », a écrit le porte-parole Callum Reid dans un communiqué.