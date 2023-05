La situation du Manipur se complique alors que des groupes s’accusent mutuellement d’attaques

Le plus grand groupe d’insurgés du nord-est a demandé aux Meiteis et aux Kukis du Manipur de s’assurer que les hostilités entre eux n’affectent pas les Nagas vivant dans cet État touché par la violence.

Le Conseil nationaliste socialiste du Nagaland (Isak-Muivah), ou NSCN (IM), a déclaré jeudi dans un communiqué que certains « militants Kuki » avaient attaqué un village où des membres de la communauté Kom – une tribu mineure Naga – vivent dans le Kangathei de Manipur.

« Nos frères Meitei et Kukis ne devraient pas… les harceler de quelque manière que ce soit. Il est regrettable qu’un village de Kom, Kangathei, ait été attaqué par des militants Kuki et ait forcé les villageois à quitter les lieux », a déclaré le NSCN (IM). dit dans un communiqué.

Le NSCN (IM) a un accord de cessez-le-feu avec le centre et il doit signaler l’emplacement de tous ses camps à l’armée indienne.

La championne du monde de boxe féminine Mary Kom appartient également à la tribu Kom.

La déclaration du NSCN (IM) est importante car les Nagas n’ont pas été impliqués dans les affrontements ethniques entre les Meiteis, qui vivent dans et autour de la capitale de l’État, la vallée d’Imphal, et la tribu Kuki, qui sont installées dans les collines, au-dessus des habitants de la vallée. ‘ demande d’inclusion dans la catégorie Scheduled Tribes (ST). Plus de 70 personnes sont mortes dans les violences qui ont commencé le 3 mai.

Se référant à l’incident du village de Kom, le NSCN(IM) a déclaré : « Une telle violence vicieuse ne fera qu’aggraver la situation et cela doit être mis fin immédiatement pour le bien de l’humanité et de la coexistence pacifique ».

Les Kukis s’étaient battus avec les Nagas au début des années 90 après que les Nagas les aient accusés d’empiéter sur leurs terres. Beaucoup des deux tribus ont été tuées dans ce conflit.

Manipur est au point mort en raison de la violence entre les Meiteis et les Kukis

Manipur est sans Internet depuis plus de 20 jours. Le ministre de l’Intérieur Amit Shah se rendra dans l’État le 29 mai pour désamorcer les tensions. Il a demandé à toutes les communautés de ramener la paix et d’entamer un dialogue.

Mais des échanges de tirs sporadiques ont été signalés presque tous les jours à Manipur et la situation est toujours tendue, malgré le déploiement massif de l’armée et d’autres forces de sécurité.

Des milliers de personnes des deux communautés ont été déplacées à l’intérieur du pays. Les organisations de la société civile, l’armée et le gouvernement ont fourni de la nourriture et des produits de première nécessité dans les camps de secours de la vallée et des collines.

Les Kukis ont allégué que le gouvernement du BJP à Manipur, dirigé par le ministre en chef N Biren Singh, les ciblait systématiquement – en utilisant la campagne de guerre contre la drogue comme couverture – pour les expulser des forêts et de leurs maisons dans les collines. L’ampleur de la culture du pavot à Manipur, cependant, s’est étendue sur 15 400 acres de terres dans les collines entre 2017 et 2023, selon les données de l’unité spéciale antidrogue de l’État, Narcotics and Affairs of Border (NAB).

De nombreuses forces de sécurité ont été déployées à Manipur ; cependant, la violence sporadique entre les communautés se poursuit

Les Meiteis – qui ne peuvent pas acheter de terres dans les collines alors que les tribaux, qui vivent dans les collines, sont autorisés à posséder des terres dans la vallée – craignent que leur place dans la vallée ne diminue avec le temps.

Le NSCN (IM), formé en 1980, est dirigé par Thuingaleng Muivah, 85 ans ; l’autre haut dirigeant du groupe, Isak Chishi Swu, est décédé à 87 ans d’une défaillance multiviscérale. Au fil des ans, le NSCN-IM a été accusé de meurtres, d’extorsion et d’autres activités subversives et sa demande persistante de séparation de l’Inde a conduit à une répression militaire contre le groupe.

En 1997, le NSCN-IM a conclu une trêve avec le gouvernement central pour la paix et poursuit depuis lors le dialogue avec les émissaires du centre. En août 2015, le NSCN-IM a signé un accord-cadre avec le gouvernement que le Premier ministre Narendra Modi a qualifié d’étape « historique » pour instaurer la paix dans l’État.