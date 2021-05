La situation des voyages du GP de Turquie en cours d’évaluation par la Formule 1 après que la Turquie a été placée sur la «  liste rouge  » du gouvernement

La Formule 1 indique qu’elle évalue l’impact possible sur le GP de Turquie après que le pays ait été ajouté vendredi à la « liste rouge » des voyages de l’Angleterre.

Le GP de Turquie à Istanbul a été ajouté au calendrier la semaine dernière en remplacement du GP du Canada le 13 juin, qui a été annulé pour la deuxième année consécutive en raison des restrictions de Covid-19.

Vendredi, le gouvernement a annoncé que la Turquie serait ajoutée à la liste rouge à partir du 12 mai.

Les citoyens britanniques revenant de pays figurant sur la «liste rouge» à haut risque sont tenus de se mettre en quarantaine dans un hôtel agréé par le gouvernement pendant 10 jours.

« Nous sommes au courant de l’annonce faite par le gouvernement britannique concernant les restrictions de voyage pour la Turquie et évaluons la situation et nous fournirons plus de détails dans les prochains jours », a déclaré un porte-parole de la F1.

Le GP de Turquie devrait être la deuxième étape d’un match consécutif avec le GP d’Azerbaïdjan. Istanbul est à trois heures de Bakou par avion, ce qui signifie que les équipes du sport – dont sept sont basées au Royaume-Uni – doivent se rendre directement en Turquie depuis l’Azerbaïdjan.

Le GP de France suit deux semaines après l’événement turc.

Lewis Hamilton célèbre le record de Michael Schumacher en Turquie l’année dernière

La F1 est revenue à Istanbul Park après une absence de neuf ans dans le cadre du calendrier fortement révisé de 2020, l’événement de novembre dernier ayant été le théâtre du septième triomphe du titre de champion du monde de Lewis Hamilton.