La situation des incendies s’atténue légèrement, mais des risques subsistent car plus de 400 incendies de forêt brûlent encore

Plus de 200 incendies de forêt continuent de brûler hors de contrôle au Canada ce matin alors que la saison record des incendies de forêt au pays continue de raser des milliers de kilomètres carrés chaque jour.

La pluie a contribué à atténuer la situation des incendies dans certaines parties de l’Alberta et du Québec au cours de la fin de semaine, mais le risque d’incendie demeure élevé dans la majeure partie du pays.

En date de ce matin, 420 incendies brûlaient dans neuf provinces et deux territoires, et 207 d’entre eux sont toujours considérés comme hors de contrôle.

Plus de 58 000 kilomètres carrés ont brûlé jusqu’à présent cette année, soit une superficie presque deux fois plus grande que l’île de Vancouver.

Environnement Canada affirme que la qualité de l’air est bonne dans la plupart des régions, bien que des poches de risque modéré subsistent à Edmonton et à Toronto et dans certaines parties du nord-est de la Colombie-Britannique.

L’incendie de Donnie Creek, au nord de Fort St. John, en Colombie-Britannique, est maintenant le plus grand incendie que la province ait jamais enregistré et il brûle toujours de façon incontrôlable plus d’un mois après son déclenchement.

Le maire d’une ville du nord du Québec a déclaré lundi que les pompiers progressaient dans la lutte contre un incendie de forêt à proximité, mais il a averti les résidents d’être prêts si un nouvel ordre d’évacuation était émis.

Environ les deux tiers des résidents de Lebel-sur-Quévillon, au Québec, ont commencé à rentrer chez eux au cours de la fin de semaine après que les autorités ont levé un ordre d’évacuation de 17 jours en raison d’incendies de forêt envahissants, a déclaré le maire Guy Lafrenière. Le retour à la maison, a-t-il ajouté, s’est jusqu’ici bien passé.

Les vents faibles ont soutenu les efforts des pompiers, mais l’indice d’inflammabilité dans la région est resté élevé et pourrait augmenter dans les prochains jours, a-t-il dit, ajoutant que les résidents doivent respecter les interdictions de faire des feux en plein air et des feux d’artifice sous peine de s’exposer à une amende de 1 000 dollars.

« Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour être très, très en sécurité », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré lundi aux journalistes de la municipalité de Ste-Sophie, au nord de Montréal, que les autorités étaient toujours préoccupées par les incendies de forêt dans la région nord de la province et suivaient la situation de près.

L’agence de prévention des incendies de forêt du Québec – SOPFEU – a signalé environ 100 incendies de forêt actifs dans la province, contre environ 160 au début de juin, a déclaré le premier ministre.

Malgré ces progrès, Legault a insisté : « Nous sommes toujours dans une situation préoccupante.

Des centaines de pompiers de l’extérieur du Québec ont été dépêchés pour combattre les incendies de forêt dans la province, dont un contingent de pompiers américains dans la région de Lebel-sur-Quévillon. D’autres viennent du Nouveau-Brunswick, de France, du Portugal et d’Espagne.

