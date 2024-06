La situation de Ricochet et de la WWE est actuellement « en suspens »

La relation entre la WWE et Ricochet n’est peut-être pas encore terminée après tout.

Après avoir rapporté samedi soir que l’actuel champion de vitesse avait notifié à la WWE qu’il ne reviendrait pas une fois son contrat expiré cet été, notre Dave Meltzer rapporte que « selon les proches de la situation, tout est en place ». air. »

Le rapport initial de PWInsider citait plusieurs sources affirmant que le joueur de 35 ans avait déclaré à la WWE qu’il ne reviendrait pas une fois son contrat actuel terminé. Depuis ce rapport, c’est la première indication que ce n’est peut-être pas le cas.

La nouvelle a enthousiasmé certains que Ricochet pourrait potentiellement se venger de son ancien rival Will Ospreay dans AEW ou peut-être revenir sur les anneaux de NJPW.

Ricochet fait partie du système WWE depuis janvier 2018 et détient le titre Intercontinental, le titre américain et le titre nord-américain NXT en plus du titre Speed. Sa fiancée, Samantha Irvin, est actuellement présentatrice du ring de la WWE.

