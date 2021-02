NAIROBI, Kenya (AP) – La vie des civils dans la région assiégée du Tigré en Éthiopie est devenue «extrêmement alarmante» alors que la faim augmente et que les combats restent un obstacle pour atteindre des millions de personnes avec de l’aide, selon les Nations Unies dans un nouveau rapport.

Le conflit qui a secoué l’un des pays les plus puissants et les plus peuplés d’Afrique – un allié clé de la sécurité des États-Unis dans la Corne de l’Afrique – a tué des milliers de personnes et en est maintenant à son quatrième mois. Mais on sait peu de choses sur la situation de la plupart des 6 millions d’habitants de Tigray, car les journalistes sont empêchés d’entrer, les communications sont inégales et de nombreux travailleurs humanitaires peinent à obtenir l’autorisation d’entrer.

Un défi est que l’Éthiopie pourrait ne plus contrôler jusqu’à 40% de la région du Tigray, a déclaré le Conseil de sécurité de l’ONU lors d’une séance à huis clos cette semaine. L’Éthiopie et les combattants alliés poursuivent le gouvernement régional du Tigray, désormais fugitif, qui dominait autrefois le gouvernement éthiopien pendant près de trois décennies. Désormais, les soldats érythréens sont profondément impliqués du côté de l’Éthiopie, alors même qu’Addis-Abeba nie leur présence.

Jeudi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a été le dernier à faire pression directement sur le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, exhortant le lauréat du prix Nobel de la paix 2019 lors d’un appel téléphonique à autoriser l’accès à l’aide «immédiate, complète et sans entrave» au Tigray avant que d’autres personnes ne meurent.

La brève déclaration d’Abiy lors de l’appel n’a pas mentionné Tigray. Ses déclarations sur les appels de cette semaine avec le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel n’ont pas non plus exprimé leur inquiétude quant à l’une des plus récentes zones de crise au monde. Le Soudan et la Somalie voisins pourraient être aspirés, ont averti les experts.

Le nouveau rapport humanitaire de l’ONU publié jeudi soir comprend une carte montrant la majeure partie de la région du Tigray marquée comme «inaccessible» pour les travailleurs humanitaires. Il affirme que la situation sécuritaire reste «volatile et imprévisible» plus de deux mois après que le gouvernement Abiy ait déclaré la victoire.

La réponse humanitaire reste «radicalement inadéquate» avec un accès limité à la vaste population rurale en dehors des routes principales, indique le rapport, alors même que le gouvernement éthiopien a déclaré que bien plus d’un million de personnes au Tigray avaient reçu une assistance. Certains travailleurs humanitaires ont déclaré avoir dû négocier l’accès avec une série d’acteurs armés, même érythréens.

Les civils ont souffert. «Les rapports des travailleurs humanitaires sur le terrain indiquent une augmentation de la malnutrition aiguë dans la région», indique le nouveau rapport. «Seulement 1 pour cent des près de 920 centres de traitement nutritionnel du Tigray sont accessibles.»

La famine est devenue une préoccupation majeure. «De nombreux ménages devraient déjà avoir épuisé leurs stocks alimentaires, ou devraient épuiser leurs stocks alimentaires dans les deux prochains mois», selon un nouveau rapport publié jeudi par le Famine Early Warning Systems Network, qui est financé et géré par le NOUS

Le rapport indique que davantage de régions du centre et de l’est du Tigray entreront probablement dans la phase d’urgence 4, un pas en dessous de la famine, dans les semaines à venir.

Les soins de santé dans la région sont «extrêmement limités», avec seulement trois des 11 hôpitaux de Tigray fonctionnant et près de 80% des centres de santé non fonctionnels ou accessibles, selon le rapport de l’ONU. Les travailleurs humanitaires ont déclaré que de nombreux centres de santé avaient été pillés, touchés par des tirs d’artillerie ou détruits.

De grandes parties de deux camps qui abritaient autrefois des milliers de réfugiés de l’Érythrée voisine ont été systématiquement détruites, selon l’analyse d’images satellite par l’organisation à but non lucratif DX Open Network basée au Royaume-Uni. Aujourd’hui, quelque 5 000 réfugiés qui se sont rendus dans la communauté de Shire «vivent dans des conditions désastreuses, beaucoup dorment dans un champ ouvert à la périphérie de la ville, sans eau et sans nourriture», indique le rapport de l’ONU.

En visite cette semaine, le chef des réfugiés de l’ONU, Filippo Grandi, a exhorté l’Éthiopie à autoriser l’accès à des enquêteurs indépendants pour enquêter sur les allégations de violations généralisées des droits de l’homme, qualifiant la situation globale au Tigray «d’extrême grave».