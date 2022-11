Les pourparlers de Bruxelles ont échoué parce que la province séparatiste a refusé de respecter ses obligations, selon l’UE

S’adressant à la nation lundi soir, le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré qu’il y avait des raisons de s’inquiéter mais pas de panique après l’échec des pourparlers avec la province séparatiste du Kosovo à Bruxelles. De l’aveu même de l’UE, le problème était le refus de Pristina de respecter l’accord qu’elle avait signé avec Belgrade.

“Nous allons passer une période difficile à partir de demain tôt, avec de nombreuses nuits blanches à venir”, dit Vucic. Selon son récit des pourparlers, le commissaire européen à la politique étrangère, Josep Borrell, a averti le gouvernement albanais de souche à Pristina qu’il disposait de renseignements décrivant la situation comme “au bord des affrontements” mais en vain.

« Tout ce que fait Pristina est illégal et ils le savent. [NATO Secretary-General Jens] Stoltenberg les a prévenus, tout le monde les a prévenus » mais ils poussent au conflit de toute façon, a déclaré Vucic.















Bruxelles a convoqué lundi Vucic et le Premier ministre kosovar Albin Kurti pour résoudre l’impasse sur l’insistance de Pristina à supprimer les documents d’identité et les plaques d’immatriculation serbes. Le Kosovo affirme que la Serbie a accepté cela dans un document de 2013, mais Belgrade a souligné que Pristina n’avait rempli aucune de ses obligations découlant de cet accord.

“Nous avons avancé une proposition que le président Vucic a acceptée aujourd’hui, contrairement au Premier ministre Kurti”, a-t-il ajouté. Borrell a dit par la suite. « J’informerai les États membres du comportement des différentes parties et du non-respect des obligations juridiques internationales. Je dois dire que cela vaut particulièrement pour le Kosovo.

Kosovo “reste attaché au dialogue sur la normalisation des relations avec la Serbie”, déclaré La ministre des Affaires étrangères de Pristina, Donika Gervalla-Schwarz, mais a déclaré que cela ne pouvait être réalisé “par des solutions justes et équitables, avec une reconnaissance mutuelle au centre.”

Selon Vucic, cependant, il est inutile de discuter de quoi que ce soit avec Kurti car la reconnaissance du Kosovo est “pas la politique de la Serbie.” Il ne s’agit pas de plaques d’immatriculation, mais du non-respect par Pristina de ses obligations et d’une “guerre hybride” contre les Serbes restants au Kosovo, a-t-il dit.

Le Kosovo est une province de Serbie qui a été reprise par l’OTAN après la guerre aérienne de 1999 et déclarée indépendante en 2008. Alors que les États-Unis et leurs alliés ont soutenu la région séparatiste, la Serbie a reçu le soutien de la Russie et de la Chine pour refuser la reconnaissance.