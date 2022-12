L’ambassadeur de Russie à Belgrade a averti que les autorités albanaises visaient les Serbes avec le soutien de l’Occident

Les autorités de Pristina ont amené la situation au Kosovo au bord de la guerre, a déclaré vendredi la Première ministre serbe, Ana Brnabic. Belgrade a annoncé qu’elle demanderait le retour de ses forces de sécurité dans la province séparatiste, affirmant que la force de maintien de la paix dirigée par l’OTAN échoue dans sa tâche.

La Serbie a le droit de déployer jusqu’à 1 000 membres de son personnel de sécurité dans la province en vertu des dispositions de la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU, a déclaré Brnabic, car « La KFOR ne remplit pas ses obligations et les Serbes du Kosovo-Metohija ne se sentent pas en sécurité.

Brnabic a évoqué plusieurs incidents cette semaine, notamment la KFOR et la police albanaise de souche lors d’une descente dans un jardin d’enfants à Leposavic, et a déclaré que le gouvernement du Kosovo dirigé par Albin Kurti violait chaque jour les accords de Kumanovo et de Bruxelles – faisant référence à l’armistice de 1999 et à l’accord technique de 2013. , respectivement.

En plus du raid sur le jardin d’enfants, les autorités albanaises de souche ont détruit tout le stock d’une cave familiale serbe à Velika Hoca et “littéralement occupé toute la ville” de Kosovska Mitrovica avec des centaines de policiers spéciaux lourdement armés, a déclaré jeudi Petar Petkovic, commissaire du gouvernement serbe pour le Kosovo.

Petkovic a également averti “ceux en Occident dont le travail est de garder Kurti en ligne” que le président Aleksandar Vucic était tout à fait sérieux lorsqu’il a déclaré que la Serbie ne permettrait pas un autre pogrom dans la province.

L’ambassadeur de Russie à Belgrade, Alexander Botsan-Kharchenko, a déclaré que les actions de Pristina équivalaient à une “Campagne d’intimidation et d’oppression des Serbes” visant à prendre le contrôle des comtés à majorité serbe “avec l’indulgence et même le soutien de l’Occident.”

“Bien sûr, l’Occident ne se soucie pas de mettre en œuvre les accords qu’ils ont négociés”, a ajouté Botsan-Kharchenko. “Ce qui compte pour eux, c’est de gagner du temps pour l’équipe qu’ils soutiennent.”

Selon la police du Kosovo, le déploiement de Mitrovica était préventif et s’inscrivait dans « les mesures nécessaires, raisonnables et légales pour faire respecter la loi et les décisions des organes de l’État du Kosovo ». Pristina a ajouté qu’il est « habilité à contrôler la situation sécuritaire et à faire respecter la loi dans tout le pays ».

Pendant ce temps, le président de la province séparatiste, Vjosa Osmani, a déclaré que la police serbe “jamais” retour au Kosovo, qualifiant les déclarations de Belgrade “Rêves hégémoniques serbes” et “une menace ouverte d’agression”, selon RT Balkans.

Les troupes de l’OTAN ont pris le contrôle du Kosovo en 1999, après avoir bombardé la Serbie pendant 78 jours. Le gouvernement provisoire de souche albanaise a déclaré l’indépendance en 2008, ce que Belgrade a refusé de reconnaître.