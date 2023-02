“La situation au front est difficile et devient de plus en plus difficile”, déclare l’Ukrainien Zelensky

Il y a de violents combats dans l’est de l’Ukraine, a déclaré le président Volodymyr Zelensky.

A Odessa, 500 000 foyers se sont retrouvés sans électricité.

Le média Meduza a rapporté que 40 000 des 50 000 soldats de Wagner étaient morts ou portés disparus.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que la situation sur la ligne de front orientale devenait de plus en plus difficile, la Russie envoyant de plus en plus de troupes au combat pour briser les défenses ukrainiennes.

Les commentaires de Zelensky samedi sont intervenus alors que les bombardements se poursuivaient dans la région orientale de Donetsk tandis qu’un accident dans une centrale électrique dans la région sud d’Odessa a laissé près de 500 000 foyers sans électricité.

“J’ai souvent dû dire que la situation au front est difficile, et devient de plus en plus difficile, et c’est encore une fois. … L’envahisseur met de plus en plus de forces pour briser nos défenses”, a déclaré Zelensky dans son journal nocturne. adresse vidéo.

“C’est très difficile maintenant à Bakhmut, Vuhledar, Lyman et dans d’autres directions”, a-t-il poursuivi.

LIRE | « Consensus sur ce point » : les armes occidentales fournies à l’Ukraine ne toucheront pas la Russie, déclare Scholz

Les troupes russes, qui ont fait pression pour une victoire importante sur le champ de bataille après des mois de revers, ont tenté de resserrer leur emprise sur la ville de Bakhmut et tentent également de capturer la ville minière voisine de Vuhledar, également dans la région orientale de Donetsk.

Plus tôt dans la journée, la vice-ministre de la Défense Hanna Malyar a écrit sur Telegram que les efforts russes pour briser les défenses à Bakhmut et Lyman avaient échoué.

Lyman, qui se trouve juste au nord de Bakhmut, a été libéré par les forces ukrainiennes en octobre.

“Cette semaine, les forces d’occupation russes ont déployé tous leurs efforts pour percer notre défense et encercler Bakhmut, et ont lancé une puissante offensive dans le secteur de Lyman”, a déclaré Malyar.

Elle a ajouté:

Mais grâce à la résilience de nos soldats, ils n’ont pas réussi.

Le service des gardes-frontières ukrainiens a rapporté que ses soldats avaient tué quatre et blessé sept forces adverses alors qu’ils combattaient la dernière attaque.

Les combats autour de Bakhmut ont coûté cher à la Russie en termes de vies de soldats, a admis le Kremlin.

Le média indépendant russe Meduza a rapporté fin janvier que quelque 40 000 des 50 000 recrues du puissant groupe militaire privé Wagner impliquées dans la campagne étaient soit mortes, soit portées disparues.

Al Jazeera n’a pas été en mesure de vérifier les informations de manière indépendante.

Des militaires ukrainiens marchent sur la route vers leur base près de la ligne de front dans la région de Donetsk, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. AFP PHOTO : Yasuyoshi Chiba, AFP

Entre-temps, des responsables ukrainiens ont signalé la poursuite des bombardements dans les régions de Tchernihiv, Zaporijia, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Lougansk, Donetsk et Mykolaïv.

Ils ont également rapporté avoir récupéré les corps de deux volontaires britanniques tués en essayant d’aider à évacuer des personnes de la zone de guerre orientale. Ils ont été identifiés comme étant Chris Parry, 28 ans, et Andrew Bagshaw, 47 ans.

Les deux hommes sont morts après que leur véhicule aurait été touché par un obus à Soledar, dans la région de Donetsk, et leurs corps ont été rendus aux autorités ukrainiennes dans le cadre d’un échange plus large, au cours duquel Kyiv a fait 116 prisonniers et la Russie 63.

“Nous avons réussi à restituer les corps des volontaires étrangers morts”, a déclaré le chef d’état-major de Zelensky, Andriy Yermak, les nommant comme les deux hommes britanniques.

À Odessa, des responsables ont signalé qu’un incendie causé par un accident dans une sous-station surchargée avait coupé l’électricité dans la région sud.

“A ce jour, près de 500 000 clients n’ont pas d’électricité”, a déclaré Maksym Marchenko de l’administration régionale d’Odessa. Le ministre de l’Énergie, Herman Halushchenko, a déclaré que cela représentait “environ un tiers des consommateurs” là-bas.

Le Premier ministre Denys Shmygal a déclaré sur l’application de messagerie Telegram :

La situation est complexe, l’ampleur de l’accident est importante.

Ukrenergo, l’opérateur énergétique du pays, a déclaré que le réseau électrique y avait été progressivement dégradé par les bombardements russes répétés ces derniers mois.

“En conséquence, la fiabilité de l’approvisionnement en électricité dans la région a diminué.”

Samedi également, le Canada a expédié le premier des quatre chars Leopard 2 promis à l’Ukraine, a déclaré la ministre canadienne de la Défense Anita Anand sur Twitter.

La France, l’Italie et les États-Unis ont tous promis de nouvelles livraisons d’armes à l’Ukraine, et Kyiv, tout en exprimant sa gratitude pour les armes promises, demande déjà plus, y compris des avions de combat.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a quant à lui déclaré dans une interview qu’il y avait un accord sur le fait que les armes fournies par l’Occident ne seraient pas utilisées pour attaquer le territoire russe.

“Il y a consensus sur ce point”, a déclaré le chancelier Olaf Scholz à l’hebdomadaire Bild am Sonntag.