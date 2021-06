La situation alimentaire de la Corée du Nord est « tendue », selon Kim Jong Un

Le leader nord-coréen Kim Jong Un s’adresse au premier cours de courte durée pour les secrétaires en chef des comités du Parti de la ville et du comté à Pyongyang, en Corée du Nord, sur cette photo non datée publiée le 7 mars 2021 par l’Agence de presse centrale coréenne (KCNA).

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un aurait reconnu que la situation alimentaire dans ce pays secret est préoccupante au milieu des informations faisant état de pénuries alimentaires et de prix gonflés pour les produits de base.

Le dirigeant autoritaire de la Corée du Nord a déclaré que la situation alimentaire devenait désormais « tendue » après que le secteur agricole du pays « n’ait pas rempli son plan de production céréalière » en raison des dégâts causés par le typhon l’année dernière, ont rapporté les médias d’Etat à Pyongyang.

S’adressant à une réunion plénière du comité central du Parti des travailleurs de Corée au pouvoir, Kim a déclaré que « avoir une bonne récolte est une tâche militante que notre parti et notre État doivent accomplir en tant que priorité absolue pour fournir au peuple une vie stable et réussir jusqu’à la construction socialiste », le Pyongyang Times a rapporté.

Les commentaires lors de la réunion plénière, qui a commencé mardi et se poursuivent tout au long de la semaine, marquent un rare aveu de problèmes par le régime communiste qui n’a traditionnellement admis publiquement aucun problème dans le pays.

Il n’y a pas de médias indépendants en Corée du Nord avec des médias d’État utilisés comme porte-parole du régime. Les médias vantent plutôt les vertus et la sagesse de Kim Jong Un, le « chef suprême » et de la dynastie Kim. Tous les commentaires faits par Kim sont soigneusement enregistrés et rapportés.

Les commentaires de Kim interviennent au milieu des informations faisant état de la flambée des prix des aliments et des produits de base en Corée du Nord avec la crise exacerbée par la pandémie de coronavirus et le typhon en 2020. NK News (un service d’information indépendant de la Corée du Nord qui n’est pas basé dans le pays) a signalé la flambée des prix, avec une source dans le pays rapportant des exemples de shampooings vendus à 200 $ la bouteille et un kilogramme de bananes à 45 $.

La Corée du Nord a peu d’alliés dans le monde et s’est appuyée sur la Chine (son plus grand partenaire commercial) pour une grande partie de ses importations, mais la fermeture de sa frontière avec la Chine pendant la pandémie a entraîné des pénuries de nourriture et de carburant. Le secteur agricole de la Corée du Nord a toujours été vulnérable à la saison des typhons dans la région et a été régulièrement touché par des inondations ces dernières années.

À la tête de la réunion plénière du Parti des travailleurs cette semaine, Kim a fait allusion aux difficultés économiques mais a insisté sur le fait que la situation s’améliorait.

Kim a déclaré que « les conditions et l’environnement de la lutte révolutionnaire se sont détériorés au début de cette année, mais l’économie du pays s’est améliorée dans son ensemble », a rapporté le Pyongyang Times.

Inscrivant des points à l’ordre du jour du comité central, Kim a déclaré « consacrer tous les efforts à l’agriculture cette année » et faire face à la « nature prolongée » de la pandémie, analysant la « situation internationale actuelle » et « la question de la stabilisation et de l’amélioration du niveau de vie de la population » et la politique de garde d’enfants du parti étaient toutes des priorités absolues, ont déclaré les médias d’État.