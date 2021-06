La situation alimentaire de la Corée du Nord « devient tendue » en raison du typhon, selon Kim Jong-un, le « virus malin » est également un problème

S’exprimant à l’ouverture d’une réunion du Parti des travailleurs au pouvoir mardi, Kim Jong-un a déclaré que l’économie s’est globalement améliorée, cependant, la situation alimentaire de la population devient tendue car le secteur agricole n’a pas réussi à réaliser son plan de production aux dommages causés par le typhon de l’année dernière, a rapporté l’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA).

Selon la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), de fortes pluies et de graves inondations ont fait plus de 20 morts l’an dernier, et gravement endommagé les terres agricoles et les infrastructures. Le parti s’est engagé à consacrer tous ses efforts à l’agriculture cette année.

L’économie nord-coréenne s’est toutefois améliorée dans l’ensemble au premier semestre 2021, la production industrielle totale ayant augmenté de 25% par rapport à l’année dernière et une croissance énorme en termes de quantité réelle de marchandises, a déclaré Kim, cité par KCNA.

UNE « caractère prolongé de la situation d’urgence anti-épidémique » a également été signalé à l’ordre du jour de la réunion du parti. Kim a dit « les tâches urgentes » devait être effectué « à tout prix » maintenant que la crise sanitaire mondiale s’aggravait en raison de la « virus malin ». Il a appelé à « forte discipline » dans la lutte prolongée pour « maintenir à flot l’économie globale et fournir de la nourriture, des vêtements et un logement à la population. »

La Corée du Nord n’a pour l’instant confirmé officiellement aucune infection à coronavirus. Le pays a imposé des mesures anti-virus strictes, telles que la fermeture des frontières et des restrictions de voyage intérieur.

Plus tôt cette année, Kim a admis « échec économique » blâmer aussi « une série de la pire des pires crises sans précédent. » S’exprimant en janvier lors du premier congrès du parti au pouvoir depuis 2016, Kim Jong-un a déclaré que le plan de développement économique était tombé « très court » de ses objectifs, le Nord a lutté en raison de catastrophes naturelles, de sanctions et de la gestion de la pandémie de coronavirus.

En 2016, Kim a annoncé ses objectifs économiques sur cinq ans, promettant de construire un « grand pays socialiste » d’ici 2020. La pandémie de coronavirus l’année dernière a forcé Pyongyang à fermer la frontière avec la Chine, qui est le plus grand partenaire commercial du Nord, et le commerce bilatéral a chuté de près de 80 %.

Les sanctions internationales dirigées par les États-Unis contre ses programmes nucléaires et de missiles restreignent également le commerce et interdisent les principales exportations de la Corée du Nord.

« La situation internationale actuelle » sera également abordé lors d’une réunion du Parti des travailleurs au pouvoir, rapporte KCNA. Le président américain Joe Biden a déclaré en mai que son objectif était de parvenir à un « dénucléarisation totale » de la péninsule coréenne, ajoutant qu’il rencontrerait Kim pour discuter de son arsenal nucléaire.

