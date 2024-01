“La situation a pris une mauvaise tournure” Ce que pense le Kremlin de la soudaine popularité de Boris Nadejdin, candidat anti-guerre à la présidentielle russe

Sauf cas de force majeure, il ne fait aucun doute qui sera le vainqueur officiel de la prochaine élection présidentielle russe. Mais la préparation du vote a apporté son lot d’un autre mystère, plus petit : pourquoi Boris Nadejdin, un ancien député de 60 ans dont la campagne est centrée sur son opposition à Poutine et à la guerre, a-t-il été autorisé à aller aussi loin ? Selon les sources de Meduza, il s’agirait en quelque sorte d’un accident, et maintenant l’administration Poutine souhaite que Nadejdin quitte la course de son propre chef. Mais des sources proches de la campagne du candidat à la présidentielle affirment qu’il n’a pas l’intention de le faire. Andrey Pertsev, envoyé spécial de Meduza, explique.

[The Kremlin’s politic bloc] organisé des séances de brainstorming : ils ont discuté de la possibilité de faire participer un candidat libéral à la course présidentielle comme moyen de montrer à l’Occident, au public extérieur, que ce genre d’idées est impopulaire [in Russia]. C’était censé être quelqu’un de connu [in the West] mais inconnu de la plupart de la société russe. Le candidat obtiendrait 2 à 3 pour cent, et ce serait tout. Mais lorsqu’ils ont commencé à examiner mentalement toutes les possibilités, il s’est avéré que toutes les personnes répondant à ces critères possédaient soit une double nationalité, soit avaient été déclarées « agent étranger », soit possédaient des comptes bancaires et des biens immobiliers à l’étranger. Ils ont donc abandonné cette idée parce qu’elle était irréalisable.

Ce récit émane de quelqu’un qui a participé à l’un de ces « brainstormings » du Kremlin. Il a déclaré que l’administration Poutine avait organisé ces séances il y a plusieurs mois, tandis que l’idée d’inclure un « candidat libéral » dans la course à la présidentielle de 2024 était née début 2023. Une autre source qui a également assisté aux « séances de brainstorming » a confirmé cette description : « Ils ont parlé sur beaucoup de choses et j’ai parcouru beaucoup d’idées, y compris celle-ci [the nomination of a ‘liberal’ candidate].»

Une source proche de la direction du parti au pouvoir Russie Unie a également déclaré à Meduza que l’administration Poutine avait envisagé d’autoriser un candidat « libéral » à se présenter, mais que les autorités avaient finalement rejeté cette idée. « Nous ne regardons presque plus l’Occident ; ça ne sert à rien d’essayer de leur prouver quelque chose. Et il n’y avait aucune raison intérieure de le faire, si ce n’est d’augmenter la participation électorale. Mais ils ont déterminé qu’il serait facile de « rattraper » ces quelques points de pourcentage supplémentaires en utilisant le vote sur plusieurs jours », a déclaré la source.

En octobre 2023, le journal russe Vedomosti signalé que le Kremlin envisageait d’ajouter une certaine variété au scrutin présidentiel en permettant à un candidat « libéral » de se présenter, citant comme possibilité l’ancien rédacteur en chef d’Ekho Moskvy, Alexeï Venediktov. Venediktov lui-même a déclaré aux journalistes qu’il avait Pas de projet pour rejoindre la course.

À peu près à la même époque, l’homme politique Boris Nadejdin, ancien associé du leader de l’opposition assassiné Boris Nemtsov, annoncé ses propres projets de course. (Nadejdin a parfois représenté « l’opposition libérale » russe à la télévision d’État russe ces dernières années, ce que les véritables personnalités de l’opposition ne sont généralement pas autorisées à faire.) « Malheureusement, tous ceux que j’aurais probablement soutenus s’ils s’étaient présentés ne sont plus en mesure de , comme Nemtsov, ou est en prison, ou a quitté le pays. Je dois donc le faire moi-même”, a-t-il déclaré. dit journalistes.

Deux sources proches de l’administration Poutine ont déclaré à Meduza que ni le bloc politique du Kremlin ni les stratèges politiques avec lesquels il travaille n’avaient apporté d’aide à Boris Nadejdin. Dans le même temps, ont-ils déclaré, le bloc de l’information du Kremlin – dont le chef, Alexeï Gromov, entretient une relation de concurrence avec le chef du bloc politique Sergueï Kirienko – a montré de l’intérêt pour la campagne de Nadejdine et a brièvement cru qu’en soutenant « leur propre libéral », ils pourraient contribuer à la victoire de Poutine.

“[The Kremlin’s information bloc] ont eu leur première conversation avec Nadejdin [in early fall]. Ils sont en contact avec Boris à cause de son [regular] participation à [propaganda] Émissions de télévision. Mais je réitère : [Nadezhdin’s campaign] n’est pas [Gromov’s] projet. La discussion n’est pas allée plus loin. Tout était du genre : « Si quelque chose ne va pas, je pourrai probablement [help]”, a déclaré l’une des sources de Meduza proches de l’administration Poutine.

Nadejdin lui-même a publiquement a insisté qu’il n’a jamais discuté de sa candidature avec le Kremlin.

“Boris était prudent”

Dans un premier temps, Nadejdin s’est abstenu de faire des déclarations anti-guerre ou anti-Poutine. Dans sa campagne manifeste, il a déclaré que la Russie devait avoir une « orientation occidentale » et être « comme un pays européen ». Il a même exprimé son accord avec plusieurs déclarations de Vladimir Poutine, notamment l’idée selon laquelle « le monde du XXe siècle s’effondre » alors que la Chine et l’Inde se préparent à dépasser l’Occident dans l’ordre mondial, et que cela donnerait à la Russie une chance de devenir La « plus grande économie » d’Europe.

Une connaissance de Nadejdin a déclaré à Meduza qu’au moment de ces commentaires, Nadejdin s’attendait toujours à ce que l’administration Poutine soutienne sa candidature. « Boris était prudent ; il a essayé de ne rien dire de trop subversif de peur d’effrayer [the Kremlin,]”, a déclaré la source. Selon cette personne, Nadejdin espérait également accroître sa notoriété au niveau national en vue d’une éventuelle candidature à la Douma municipale de Moscou en septembre 2024 ou à la Douma d’État russe en 2026.

Mais selon deux sources proches de l’administration Poutine, Nadejdin n’a pas réussi à convaincre le bloc politique du Kremlin de l’aider dans sa nomination. Ils estiment que c’est ce qui a « radicalisé » le candidat, l’amenant à afficher des slogans contre « l’opération militaire spéciale » et contre le président lui-même. site web. Une source du bloc politique du Kremlin et deux stratèges politiques ayant travaillé pour le Kremlin ont déclaré à Meduza que Nadejdin « ne peut catégoriquement pas être qualifié de candidat spoiler ou de candidat coordonné ».

“N’importe lequel ‘candidats techniques’ la campagne doit avoir un superviseur [from the Putin administration], et de préférence un stratège politique. Les représentants de ces campagnes doivent assister aux réunions [with the administration] et comparer les notes. Il n’y a rien de tel dans le cas de Nadejdin, même s’il y a eu des communications antérieures. […] Il n’y a pas moyen [the Kremlin] aurait autorisé ses déclarations contre le opération militaire spéciale et Poutine. Ils ne sont pas suicidaires», a déclaré une source proche du Kremlin.

Plusieurs sources de la campagne de Nadejdine ont également souligné que l’équipe du candidat n’a actuellement aucun contact avec l’administration Poutine ou ses stratèges politiques. « Il y a une grande variété de personnes qui travaillent ici, issues de diverses campagnes. Certains d’entre eux ont acquis de l’expérience en travaillant avec [opposition politician Maxim] Katz ; d’autres travaillaient avec les bureaux de Navalny. La plupart d’entre eux travaillaient comme bénévoles ou semi-volontaires. Tous travaillent avec un soutien sincère », a déclaré une source.

En janvier 2024, un certain nombre d’hommes politiques de l’opposition, de blogueurs et d’experts bien connus vivant hors de Russie ont exprimé leur soutien à Nadejdin, notamment Maxim Katz, la politologue Ekaterina Schulmann et des partisans d’Alexeï Navalny, dont son épouse Ioulia. Katz a mis en ligne des dizaines de tweets appelant les Russes à signer pour soutenir le candidat, tandis que Schulmann l’a interviewé pour sa chaîne YouTube.

L’homme politique Lyubov Sobol, qui travaille pour la Fondation anti-corruption d’Alexeï Navalny, dit La popularité soudaine de Nadejdin est due au fait qu’il « donne aux gens une chance de montrer que la société russe a besoin de représentation politique et de nouvelles voix ».

Fin janvier, des milliers de Russes faisaient la queue dans tout le pays et à l’étranger pour apposer leur signature en faveur de la candidature de Nadejdin. Au 26 janvier, la campagne avait recueilli environ 200 000 signatures, soit deux fois plus que ce dont il avait besoin pour rejoindre officiellement la course.

Désormais, les avocats de la campagne sont chargés de vérifier chacune des signatures et de les soumettre à la Commission électorale centrale du pays avant le 31 janvier. Une source qui a suivi le processus de collecte des signatures pour la candidature de Nadejdin a déclaré à Meduza que certaines des signatures présentaient des « défauts évidents » : ce sont de « vraies signatures, mais barrées ».

“Il sera jeté dehors comme une patate chaude”

Le bloc politique du Kremlin, qui supervise les élections présidentielles, trouve cette situation préoccupante. Une source proche de l’administration Poutine a déclaré à Meduza que le bloc espère que Nadejdin lui-même décidera de ne pas remettre les signatures et dira soit qu’un trop grand nombre d’entre elles comportaient des erreurs, soit que la campagne n’a pas atteint les quotas régionaux requis. « Dans ce cas, ils seraient prêts à lui offrir quelque chose [in return]. Mais l’envie de faire un échange s’estompe : [Nadezhdin’s] le comportement s’éloigne trop du système », a-t-il déclaré.

Mais selon une connaissance de Nadejdin et une personne qui travaille dans sa campagne, Nadejdin a toujours l’intention de remettre les signatures et d’enregistrer sa candidature. « Il est vraiment dedans maintenant ; c’est devenu un véritable combat pour lui”, a déclaré une source. Cependant, on ne sait pas exactement si et comment il parviendra réellement à s’inscrire sur le bulletin de vote. « Sa radicalisation et le soutien de personnalités de l’opposition à l’étranger n’ont certainement pas augmenté ses chances d’être autorisé à s’inscrire », a déclaré à Meduza une source proche de l’administration Poutine.

Selon la source et l’un de leurs collègues, l’équipe présidentielle n’a pas l’intention de laisser la Commission électorale centrale enregistrer des candidats opposés à la guerre. « Une partie de l’électorat souhaite la fin de la guerre. Si [Putin’s opponent in the elections] décide de répondre à cette demande, ils peuvent obtenir un pourcentage décent. Et [the Putin administration] n’a pas besoin de ça », a déclaré une source.

Comme Meduza l’a déjà signalé, lors des élections de 2024, l’administration Poutine veut…