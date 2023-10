La situation à Gaza en quatre cartes

Taille normale du texte Taille de texte plus grande Très grande taille de texte Les Palestiniens fuient leurs foyers au nord de la bande de Gaza, tenant compte des avertissements d’Israël les invitant à se déplacer vers le sud de l’enclave. L’armée israélienne s’est engagée à « démolir le Hamas », mais les prochaines étapes vers une invasion terrestre anticipée ne sont pas encore claires. Pendant ce temps, une crise humanitaire se déroule à Gaza. Face aux pénuries d’eau et d’autres ressources dans le sud, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que la situation était « au bord du gouffre ». Aider à trouver un plan pour acheminer l’aide vers la bande de Gaza sera l’une des préoccupations du président américain Joe Biden lors de sa visite en Israël mercredi, tout comme s’efforcer d’empêcher le conflit de se propager dans la région. Voici où en sont les choses. L’armée israélienne a évacué 28 communautés dans un rayon de deux kilomètres de la frontière avec le Liban, après des combats entre elle et le Hezbollah, le parti politique et groupe militant qui contrôle le sud du Liban. Le Hezbollah – soutenu par l’Iran et désigné organisation terroriste par les États-Unis, Australie et d’autres pays – a déclaré avoir commencé à détruire les caméras de surveillance des frontières israéliennes. « Ne nous testez pas dans le nord », a prévenu ces derniers jours le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Israël et le Liban se sont livrés une guerre pour la dernière fois en 2006.

Pendant ce temps, la violence s’est intensifiée en Cisjordanie, déjà instable et occupée par Israël (ainsi nommée parce qu’elle se trouve sur la rive ouest du Jourdain), avec des Palestiniens tués et de nombreux autres blessés lors d’affrontements. Et les États-Unis ont déployé des porte-avions avec des avions et des navires d’escorte en Méditerranée orientale dans ce qu’ils considèrent comme un moyen de dissuasion contre la propagation du conflit ; tandis qu’en Syrie, des missiles israéliens ont touché deux aéroports, affirment les médias d’État syriens. Israël a accusé l’Iran de fournir des armes via la Syrie. L’armée israélienne affirme que 600 000 Palestiniens ont été évacués depuis qu’elle a averti les civils de quitter une vaste région située au nord du fleuve Wadi Gaza. Cette zone, qui comprend la ville de Gaza, abrite 1,1 million d’habitants. Israël a tiré des milliers de missiles sur la bande de Gaza à la suite des attaques brutales des militants du Hamas au cours desquelles 1 400 Israéliens sont morts. Israël a ciblé les centres de commandement du Hamas ainsi que le réseau de tunnels et les installations de stockage d’armes du groupe. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que 2 750 Palestiniens ont été tués depuis le début des frappes aériennes. Près de la moitié de la population de Gaza est composée d’enfants, selon Bureau palestinien des statistiques. La plupart de ses plus de 2 millions d’habitants sont des réfugiés.

Israël et l’Égypte ont imposé un blocus sur la bande de Gaza, limitant la circulation des personnes et des biens depuis 2007. Même avant ce conflit, les Palestiniens ne pouvaient pas facilement quitter Gaza pour se rendre en Égypte, attendant généralement deux à quatre semaines pour être enregistrés auprès des autorités locales, selon les autorités. L’ONU dit. Les trois passages d’entrée et de sortie sont restés inaccessibles dans les jours qui ont suivi l’attaque du Hamas. Israël contrôle le passage d’Erez au nord, généralement pour les internationaux et les Palestiniens éligibles – comme les commerçants, les ouvriers et les patients – qui souhaitent voyager entre l’enclave et Israël. Le terminal d’Erez fait partie des sites où les militants du Hamas ont franchi la barrière fortifiée israélienne entourant Gaza avant de lancer leur attaque contre les civils. Un point d’entrée et de sortie des marchandises autorisées dans le sud, le passage de Kerem Shalom, est également fermé et sous contrôle israélien. La principale « bouée de sauvetage » vers Gaza est un passage situé près de la ville de Rafah, dans la péninsule égyptienne du Sinaï. La situation évolue rapidement et le gouvernement égyptien affirme que son maintien ou non dépend des négociations avec Israël. Les camions du convoi humanitaire se sont reliés au passage de Rafah le 17 octobre. Crédit: Getty Un convoi de camions transportant des centaines de tonnes d’aide de l’ONU est garé du côté égyptien de la frontière de Rafah. Les marchandises comprennent de la nourriture, des gants, des tentes, des couvertures et des médicaments. Les installations humanitaires dans le sud de Gaza sont submergées.