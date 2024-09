La sitcom la plus érudite de la télévision connaît une belle croissance dans ses vieux jours

Le début est suivi par « Cyrano, Cyrano », dans lequel Frasier se charge de jouer les entremetteurs. Consterné par l’absence de la flèche de Cupidon le jour de la Saint-Valentin – « cette fête artificielle la plus sacrée » – il joue le rôle d’intermédiaire romantique pour Olivia (Toks Olagundoye) et Moose (Jimmy Dunn). La situation s’envenime et il se retrouve dans une situation essoufflée en alimentant les deux côtés de leur conversation au dîner dans un restaurant français chic.

Frasier a toujours été la comédie la plus cultivée et le scénario est à nouveau agréablement érudit. En plus de Cyrano de Bergerac, les dialogues sont parsemés de références à Robert Burns, John Dryden, La Bohème et Madame Butterfly, tout en soulignant avec perspicacité les approches générationnelles pour trouver l’amour. On y trouve une apparition remarquée de Patricia Heaton, interprétée par Everybody Love Raymond, dans le rôle d’une barmaid lasse du monde. Son flirt loufoque avec Frasier promet de se transformer en quelque chose de spécial.

Dans le meilleur des cas, ces deux premiers volets deviennent une farce magnifiquement chorégraphiée, interprétée avec tant de joie et écrite avec tant de brio qu’il y a presque une musicalité dans son allégresse. Le laconique Lyndhurst s’avère un excellent contrepoids pour Grammer, qui reste un acteur de classe. Le duo en velours côtelé a une alchimie comique crépitante. Les acteurs secondaires se sont habitués et ne semblent pas avoir autant de mal à suivre le rythme de ces vétérans chevronnés de la sitcom.

Bien sûr, personne ne pouvait égaler l’inégalable David Hyde Pierce dans le rôle de Niles et Jane Leeves dans celui de Daphné. Tous deux nous manquent cruellement, tout comme le regretté John Mahoney dans le rôle de Martin, le père des frères et sœurs querelleurs. Ne me lancez même pas sur Eddie le Jack Russell. Pourtant, après un début hésitant, cette suite s’épanouit en une comédie de mœurs à la Wodehousienne – et même, osons le dire, en un digne successeur.

La deuxième saison de Frasier sera lancée avec deux épisodes le jeudi 19 septembre sur Paramount+. De nouveaux épisodes seront ensuite diffusés chaque semaine.