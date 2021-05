La sirène du sud Seerat Kapoor a l’air sexy dans ces robes prêtes pour l’été – In Pics | Nouvelles des gens

New Delhi: La poignée de médias sociaux de la magnifique star du Sud Seerat Kapoor est remplie de photos élégantes qui envoient de grandes ondes de mode. Comme l’été est déjà sur la tête, voici un tas de photos sensationnelles de style estivales de l’actrice qui sont à la mode cette saison.

Seerat Kapoor a déclenché sa carrière à Tollywood avec le film « Run Raja Run » qui a été suivi par un certain nombre d’excellents films comme « Maa Vintha Gadha Vinuma », « Krishna et son Leela » et bien d’autres.

L’actrice est belle sans effort avec une mini-robe jaune qui est d’une couleur parfaite pour les étés, avec un dos entrecroisé. On peut voir Seerat arborer son sourire le plus mignon alors qu’elle étourdit dans un haut à manches à volants à imprimé floral et à épaules dénudées, associé à un jean noir, une tenue parfaite.

Sur le plan du travail, Seerat Kapoor va bientôt faire ses débuts à Bollywood dans le film «Maarrich» avec l’acteur vétéran Naseeruddin Shah et Tushar Kapoor. Le film serait une production de Tushar Entertainment.