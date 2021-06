Les médias sociaux peuvent souvent être trompeurs et la vie des gens qui y sont dépeintes est très différente de ce que nous voyons. Dans la deuxième vague de Covid-19 en Inde, les médias sociaux sont devenus un outil important pour que les personnes de différentes parties du pays se rassemblent pour aider les étrangers à vérifier et à trouver des ressources – des lits d’hôpitaux aux bouteilles d’oxygène en passant par les médicaments Covid-19. Il est également devenu une plate-forme où les histoires de guerriers de Covid-19 ont inspiré d’autres, et leurs histoires tragiques ont touché une corde sensible pour les personnes qui les lisent. Une telle histoire d’une femme « inspirante » qui est devenue virale la semaine dernière, peut avoir eu un contexte beaucoup plus sombre que ce qui a été décrit en ligne. La semaine dernière, l’histoire d’une femme d’Assam, Niharika, est devenue virale pour son « acte inspirant ». Le mari de Niharika et le fils de Thuleshwar Das, Suraj, étaient absents de la maison pour un travail – elle était donc responsable, prenant soin de son beau-père en l’absence de son mari. Après avoir contracté l’infection mortelle à coronavirus, Thuleshwar Das, 75 ans, habitant de Bhatigaon dans le district de Raha en Assam, a dû être hospitalisé. C’est à ce moment-là que Niharika a décidé de porter son beau-père malade sur ses épaules jusqu’à un centre de santé de Raha à proximité pour y être soigné. Par la suite, elle a également été testée positive au Covid-19.

Le geste de Niharika Das pour son beau-père a été salué sur les réseaux sociaux – mais Niharika, qui ignorait sa renommée du jour au lendemain, menait une bataille différente. Niharika Das, 24 ans, de Raha à Nagaon, a raconté Indien express qu’elle espère que personne ne devrait subir ce qu’elle a fait.

Niharika a déclaré qu’elle l’avait porté sur son dos par désespoir et après avoir épuisé toutes ses autres options. Le 2 juin, le beau-père de Niharika, âgé de 75 ans, Thuleshwar Das, un vendeur de noix de bétel dans le village de Bhatigaon, a commencé à présenter des symptômes de Covid-19. Niharika a organisé un auto-rickshaw pour les emmener au centre de santé communautaire le plus proche, à environ 2 km.

«Mais mon beau-père était trop faible pour même se tenir debout. Mon mari était absent au travail à Siliguri, je n’ai donc pas eu d’autre choix que de le porter sur mon dos et de l’emmener jusqu’au véhicule garé à distance », a déclaré Niharika, qui a un fils de six ans. Elle a dit que la route menant à sa maison n’était pas carrossable, donc la voiture ne pouvait pas atteindre leur porte.

Le responsable local de la santé a conseillé d’envoyer Thuleshwar Das au centre de soins Covid du district et de maintenir Niharika en isolement à domicile. Mais Niharika a refusé d’envoyer seul le beau-père âgé à l’hôpital. Un arrangement a été prévu pour envoyer son beau-père à l’hôpital Covid de l’hôpital civil de Nagaon Bhogeshwari Phukanani – qui se trouvait à 21 km.

« Nous avons donc dû faire appel à un autre véhicule privé. Il n’y avait pas d’ambulance ni de civière, j’ai donc dû le ramener à la voiture. Les gens nous ont regardés, se sont éloignés de nous, mais personne n’a proposé de les aider », a-t-elle déclaré à Indian Express. « Mon beau-père était presque inconscient et il m’a fallu beaucoup de force – physiquement et mentalement pour le porter. »

C’est alors que, à l’insu de Niharika, quelqu’un a pris la photo d’elle qui a ensuite été publiée sur Twitter et est devenue virale.

Dans une démonstration incroyable de pouvoir des femmes aujourd’hui, Niharika Das, une jeune femme de Raha, a porté son beau-père COVID positif, Thuleshwar Das, sur son dos tout en l’emmenant à l’hôpital. Cependant, elle aussi a été testée positive plus tard. Je souhaite à cette inspiration de femme un prompt rétablissement. pic.twitter.com/pQi6sNzG0I– Aimee Baruah (@AimeeBaruah) 4 juin 2021

Mais même à l’hôpital Covid-19, le calvaire de Niharika n’a pas pris fin. « Finalement, nous avons été référés à l’hôpital civil de Nagaon. Même là, j’ai dû le porter sur mon dos jusqu’à trois volées de marches. J’ai demandé de l’aide mais personne n’était disponible », a-t-elle déclaré, « Je pense que j’ai dû le porter sur 2 km au total ce jour-là. »

Niharika, qui a également été testée positive plus tard, a déclaré qu’elle n’avait aucune idée de la publication virale jusqu’à ce qu’une chaîne d’information locale la contacte pour une interview. Mais sa version de l’histoire était différente : « Cela ne se voit peut-être pas sur la photo, mais je me sentais seule et totalement brisée », a-t-elle déclaré à Indian Express. L’histoire de Niharika est peut-être un sombre rappel de la réalité de la deuxième vague de Covid-19 en Inde qui a fait des milliers de morts et encore plus de familles dans la foulée.

