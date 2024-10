La Sinai Health Foundation appelle à un soutien urgent pour transformer les soins liés à la ménopause

Les femmes ont chaud – très chaud – et sont préoccupées par le fait que la ménopause reste mal comprise et profondément sous-financée.

TORONTO, 15 octobre 2024 /CNW/ – Alors que plus de 50 pour cent de la vie d’une Canadienne est passée en périménopause, en ménopause et en postménopause et qu’on estime 3,5 milliards de dollars En termes de revenus nationaux perdus chaque année en raison de symptômes de ménopause non gérés, la Sinai Health Foundation prend position. Avant la Journée mondiale de la ménopause 18 octobrela Sinai Health Foundation a lancé sa campagne « Hot and Bothered » pour remédier au sous-financement important de la santé des femmes et contribuer à mettre fin à la stigmatisation et à la honte entourant la ménopause.



Présentant le slogan « Hot and Bothered », la campagne met en vedette un mélange diversifié de femmes canadiennes remarquables du monde de la musique, du cinéma et de la télévision qui montrent fièrement leur soutien sur sinaiwomenshealth.ca.

« Dire que je suis sexy et dérangé est un euphémisme. Je suis frustré que si peu de recherches et de financements aient été consacrés à quelque chose d’aussi important et d’aussi percutant », déclare Jully Noirauteure-compositrice-interprète canadienne, actrice et militante de la campagne Hot and Bothered. « Je suis fier de prêter ma voix à cette initiative cruciale et de soutenir la Sinai Health Foundation dans sa mission visant à établir de nouvelles normes mondiales en matière de soins aux patients, de recherche et d’éducation à travers sa vision de créer le Centre pour la santé des femmes matures.

Jully, avec Antonia Fifi, Amanda Brugel, Caitlin Cronenberg et d’autres Canadiennes notables se sont jointes à la Sinai Health Foundation dans leur mission visant à briser le silence entourant la ménopause. En tirant parti de leurs plateformes, ils espèrent permettre à d’autres femmes de parler de leurs expériences de périménopause et de ménopause, et à tous les autres de les aider à se sentir entendues et soutenues.

L’impact de la ménopause

La ménopause n’est pas exclusivement une question de santé des femmes, c’est une question d’équité en matière de santé. Une situation qui peut avoir un impact considérable sur les relations, les familles, le lieu de travail et l’économie, car les symptômes surviennent au plus fort de la vie professionnelle des femmes. En fait, selon la Fondation Ménopause de Canadaune Canadienne sur dix quittera le marché du travail en raison de symptômes de ménopause non gérés.

« La périménopause, la ménopause et la postménopause ont été ignorées depuis trop longtemps. Il est temps de fournir aux femmes des réponses sur ce qui se passe dans leur corps et de faire progresser les soins », déclare Dr. Wendy Wolfman, Directrice du Centre pour la santé des femmes d’âge mûr à l’Hôpital Mont Sinaï. « Chez Sinai Health, nous répondons à l’appel visant à mettre fin à la stigmatisation entourant la ménopause et à donner la priorité à la santé des femmes, mais pour y parvenir, nous avons besoin que tous les Canadiens se joignent à nous et nous apportent leur soutien.

Aujourd’hui, de nombreux prestataires de soins de santé manquent de formation adéquate, la recherche sur la santé des femmes est sous-financée et les femmes ont du mal à recevoir les soins dont elles ont besoin. Le centre, une fois entièrement réalisé, s’attaquera directement à ces inégalités en regroupant toutes les spécialités cliniques existantes en matière de ménopause à l’Hôpital Mont Sinaï en un seul guichet unique – améliorant ainsi l’accès aux soins et l’expérience des patientes. La création du centre permettra également de doubler le nombre de patients qu’il peut traiter chaque année et de réduire les temps d’attente dans ses cliniques les plus achalandées.

En partenariat avec Peace Collective, la Sinai Health Foundation lance des T-shirts en édition limitée pour attirer l’attention sur les frustrations des femmes face au manque de soutien face à un événement de vie aussi important qui touche tant de Canadiens.

Les Canadiens peuvent acheter l’édition limitée Chaud et dérangé Des tee-shirts sur le Site Internet du Collectif pour la Paix et sont encouragées à s’impliquer, en partageant leur propre expérience de la ménopause sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #wearehotandbothered et en identifiant @sinaihealthfoundation pour aider à sensibiliser et à collecter des fonds indispensables.

Tous les fonds recueillis grâce à « Hot and Bothered » alimenteront les progrès dans les soins, la recherche et l’éducation liés à la ménopause et aideront à établir le Centre pour la santé des femmes matures afin de fournir les soins spécialisés que les femmes méritent. Pour en savoir plus et faire un don, veuillez visiter sinaiwomenshealth.ca.

