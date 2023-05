La simulation suggère que le recensement de 2020 a omis de nombreux non-citoyens

De nouveaux résultats d’une simulation du US Census Bureau suggèrent qu’un nombre important de non-ressortissants ont été omis lors du recensement de 2020, un décompte national au cours duquel l’administration Trump a tenté, mais n’a pas réussi, d’empêcher les personnes illégalement dans le pays d’être comptées.

Un dénombrement simulé par l’agence statistique a utilisé 31 types de dossiers administratifs d’agences gouvernementales et de sources tierces pour produire des estimations de la population américaine au 1er avril 2020 qui pourraient être comparées aux réponses de type enquête utilisées dans le dernier décompte officiel. de chaque résident américain. La simulation était une expérience qui ne change pas les résultats du décompte une fois par décennie de chaque résident américain qui aide à déterminer le pouvoir politique et la distribution de 1,5 billion de dollars de financement fédéral aux États-Unis.

Près d’un cinquième des non-citoyens trouvés dans les dossiers administratifs avaient des adresses qui n’ont pas pu être appariées lors du recensement de 2020, ce qui suggère qu' »une fraction importante de non-citoyens » a été manquée, selon le rapport du US Census Bureau publié vendredi. En comparaison, ce même chiffre était de 5,4 % pour les citoyens.

En utilisant les dossiers administratifs des agences gouvernementales qui ont des dossiers sur l’immigration, les programmes d’aide sociale, les immatriculations de véhicules à moteur et d’autres données, le test a recensé 2,3% de personnes de plus que lors du recensement réel de 2020 qui a produit un dénombrement de 331 millions de résidents américains, principalement parce que le La simulation a capturé plus de non-citoyens résidant aux États-Unis, selon le rapport.

La simulation était un test pour voir à quel point les dossiers administratifs étaient efficaces pour compter les groupes historiquement sous-dénombrés comme les minorités raciales et ethniques, les locataires et les jeunes enfants. Ses résultats ont en fait fait grimper le nombre de résidents hispaniques et noirs, deux groupes qui ont été sous-estimés lors du recensement de 2020, respectivement, de 8,3 millions de personnes et de 2,8 millions de personnes, selon le rapport.

Le recensement des dossiers administratifs a produit des estimations de 11,6 millions de personnes aux États-Unis avec un statut juridique inconnu.

Les opposants ont déclaré que les politiques de l’administration Trump en 2019 et 2020 ont créé un effet dissuasif qui a probablement dissuadé les immigrants, les Hispaniques et d’autres de participer au recensement de 2020.

En 2019, l’administration Trump a tenté d’ajouter une question sur la citoyenneté au questionnaire du recensement de 2020, mais la Cour suprême des États-Unis l’a bloquée. Au milieu du recensement de 2020, le président Donald Trump a ordonné au Bureau du recensement d’exclure illégalement les personnes du pays des chiffres utilisés pour répartir les sièges au Congrès entre les États. Un conseiller influent du GOP avait préconisé de les exclure du processus de répartition afin de favoriser les républicains et les blancs non hispaniques. La note de Trump a été annulée lorsque le président Joe Biden est arrivé à la Maison Blanche en janvier 2021, avant la publication des chiffres du recensement.

L’utilisation des dossiers administratifs a produit des estimations de population plus faibles dans les régions rurales, principalement en raison de l’utilisation plus courante des cases postales et des adresses de routes rurales plutôt que des adresses physiques, selon les résultats de la simulation. Les chiffres des dossiers administratifs étaient également inférieurs aux chiffres du recensement de 2020 pour les personnes âgées de 65 à 74 ans, les Asiatiques et les personnes qui se sont identifiées comme appartenant à deux races ou plus. L’une des raisons est que ces populations étaient plus susceptibles d’être comptées deux fois lors du recensement de 2020.

Outre les non-citoyens, les Noirs et les Hispaniques, les dossiers administratifs ont produit des chiffres plus élevés pour les hommes, les adultes en âge de travailler, les enfants de moins de 15 ans et les Blancs non hispaniques.

Au niveau de l’État, le Minnesota et plusieurs autres États du Midwest avaient les taux de correspondance les plus élevés entre une personne identifiée dans un dossier administratif et un dossier de recensement de 2020, tandis qu’Hawaï avait le plus bas. Le Minnesota avait également le taux le plus élevé de résidents qui ont répondu au questionnaire du recensement par eux-mêmes sans avoir besoin d’être invités par un agent recenseur visitant leur domicile.

Mike Schneider, l'Associated Press