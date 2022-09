La simulation d’atterrissage d’un météore dans une école catholique inquiète la Tasmanie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une simulation d’atterrissage avec un météore hébergée par une école catholique de Tasmanie a mis une communauté scolaire en mode panique après que des photos ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Au cours du week-end, des images de scientifiques en combinaison de protection contre les risques biologiques analysant un météore qui s’est écrasé sur une aire de jeux de l’école catholique Corpus Christi de Lauderdale, en Tasmanie, ont commencé à faire surface en ligne. Cependant, l’événement était une activité éducative mise en place pour les élèves lors de la journée de découverte des météorites de l’école, selon NCA Newswire.

Au départ, les membres de la communauté près de Hobart pensaient qu’un véritable météore avait atterri près de la cour de l’école. Les services d’urgence locaux ont dû publier des déclarations rassurant le public sur le fait que l’incident n’était pas réel.

“Nous essayons de favoriser l’apprentissage basé sur les enquêtes pour les étudiants, et nous avons pensé qu’un excellent moyen d’y parvenir était de faire quelque chose d’assez sauvage”, a déclaré le directeur adjoint Ben Morgan dans un communiqué à NCA NewsWire.

LA DOUCHE DE METEOR PERSEID COMMENCE: QUAND, OÙ LA VOIR

De plus, une construction locale, Mansfield Builders, aide à mettre en place l’atterrissage réaliste du météore à l’aide d’une excavatrice et d’un rocher. Alors que les étudiants et le personnel semblaient apprécier l’événement, les forces de l’ordre locales ont également participé à la simulation.

“Lauderdale 4.1 et la police sont sur les lieux d’une météorite qui s’est écrasée sur le devant de l’école catholique Corpus Christi… L’ensemble simulé a certainement attiré l’attention des étudiants et des scientifiques en herbe. Cela a été mis en place comme une journée de découverte. opportunité d’apprentissage et n’est pas réel !” a déclaré les pompiers de Lauderdale dans un message sur Facebook.

“La police a participé à un atterrissage simulé de météorite à l’école catholique de Corpus Christi ce matin – aidant les scientifiques en herbe dans l’opportunité d’apprentissage de la journée de découverte”, a déclaré la police de Tasmanie dans un communiqué, selon le rapport de fil.

UN VAISSEAU SPATIAL DE LA NASA POUR ÉCRASER UN ATÉROÏDE POUR TESTER LA DÉFENSE PLANÉTAIRE

Les responsables des écoles ont également été contraints de publier une déclaration rassurant la communauté qu’un véritable météore n’avait pas frappé l’établissement.

“Nous ne nous attendions pas à ce qu’il devienne aussi gros que sur Facebook, il a même été partagé au Sri Lanka”, a conclu le directeur adjoint Morgan.