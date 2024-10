La simplification de l’application Gemini se poursuit avec « Ask Gemini »

Comme on l’a vu avec la refonte d’Android plus tôt ce mois-ci, Google s’est efforcé de simplifier l’application Gemini, et cela se poursuit aujourd’hui avec « Ask Gemini ».

À partir d’aujourd’hui, l’invite dans le champ de texte complet de Gemini est désormais « Ask Gemini » ou « Ask Gemini Advanced » sur ordinateur et mobile. L’écran d’accueil Gemini sur iOS (dans l’application Google) reste inchangé et conserve son aspect d’origine pour une raison quelconque.

Sur Android, c’était auparavant : « Tapez, parlez ou partagez une photo sur Gemini Advanced. » Compte tenu de la conception plus compacte du champ de texte, il a été tronqué à « Tapez, prenez ou partagez… » jusqu’à ce que vous appuyiez sur. Étant donné que les boutons du microphone et de la caméra se trouvent juste là, le texte supplémentaire n’est pas nécessaire. Une incohérence est la façon dont le panneau de superposition Gemini indique toujours « Demander à Gemini » même si vous êtes un abonné avancé.

Pendant ce temps, gemini.google.com vous a précédemment invité à « Entrez une invite ici ». Cette nouvelle version est plus conviviale pour les utilisateurs finaux.







Sur les réseaux sociaux, Google a un «Discutez avec les Gémeaux« hashtag. Il pourrait être judicieux de consolider cela dans le nouveau format « Ask ».

Dans d’autres développements, Google a récemment élevé Gemini au rang support.google.com à la grille principale de 20 produits au lieu d’exiger que les utilisateurs se développent pour toutes les applications/services grand public. Cela pousse « Pixel Phone » vers le bas, mais Google Shopping, qui vient d’être repensé avec l’IA, est ce qui est supprimé.











