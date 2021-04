Il y a juste cette simplicité indéniable à propos de Google Chrome OS qui aurait dû faire des Chromebooks un appareil informatique vraiment viable pour beaucoup. L’éducation et l’apprentissage en ligne ainsi que les ordinateurs portables de travail de base sont deux scénarios qui me viennent à l’esprit. Pourtant, dans l’état actuel des choses, il semble que seul HP plaide pour les Chromebooks en Inde, la plupart des autres fabricants d’ordinateurs portables ignorant à peu près le potentiel offert par Chromebook. Pour la plupart des autres, l’accent continue d’être mis sur les ordinateurs portables Windows 10, qui, à ces prix vraiment élevés, ne fournissent pas du tout une expérience informatique sophistiquée. Il n’a pas fallu longtemps à HP pour poursuivre sur cette voie de la cohérence en 2021, avec le nouveau Chromebook 11a. Il est au prix de Rs 21 999 et rejoint le Chromebook 14a de HP. La plus grande différence entre les deux réside dans la puissance de traitement: le Chromebook 11a est alimenté par la puce MediaTek MT8183 tandis que le Chromebook 14a est équipé du processeur Intel Celeron N4020. Pourtant, alors que le Chromebook 14a et en fait Chrome OS n’ont pas exactement à lutter contre une concurrence directe, il y a une grande bataille de perception dans l’atelier. Chrome OS n’est pas exactement de notoriété publique, du moins sur nos côtes. Et puis il y a la concurrence des décapotables – les tablettes qui reçoivent également des accessoires pour clavier.

Le HP Chromebook 11a est un joli ordinateur portable à regarder. Le langage de conception dans son ensemble est très similaire à la plupart des autres ordinateurs portables HP. En fait, la couleur bleue est vraiment jolie. Vous saurez que ce n’est pas une machine Windows 10 mais plutôt un Chromebook HP car il y a la marque Chromebook sur le couvercle. Construction en plastique, mais bien assemblé et les matériaux sont agréables au toucher. C’est aussi un ordinateur portable mince, mesurant seulement 1,68 cm d’épaisseur. Tout comme la série Apple MacBook, le HP Chromebook 11a s’allume également au moment où vous le sortez du sac, le placez sur une table ou sur vos genoux et ouvrez le couvercle. Il y a un port USB 2.0, un port USB C auquel le chargeur se connecte également pour l’alimentation électrique, une prise casque et un emplacement pour carte microSD. HP appelle cela Indigo Blue, et c’est cette couleur bleue qui fait vraiment ressortir le Chromebook 11a dans la mer d’ordinateurs portables ennuyeux par ailleurs gris et noirs. Vous allez probablement adorer quand vous pourrez sortir et apporter cela à une réunion. Cela fait pencher la balance d’un peu plus de 1 kg et est vraiment vraiment léger. Ce que HP aurait pu faire, c’est lui donner un adaptateur secteur plus compact, ce qu’Asus a fait récemment avec ses ordinateurs portables. Au lieu de cela, vous obtenez toujours la brique massive avec deux longs câbles émergeant de chaque côté, ce qui signifie que les housses d’ordinateur vraiment cool sont hors de l’équation si vous avez également besoin d’une poche pour cette brique d’alimentation encombrante.

Je ne sais vraiment pas pour vous, mais c’est la première fois que j’utilise un appareil informatique complet exécutant un processeur MediaTek. La puce MediaTek MT8183 octa core pour être précis. A côté se trouve 4 Go de RAM. Compte tenu de la légèreté et de la sobriété de Chrome OS, cette combinaison a vraiment piqué mon intérêt. Mes points à retenir de l’expérience sont fermes sur la conviction que le HP Chromebook 11a ne fournira rien d’autre qu’une expérience d’utilisation toujours fluide du Chromebook. La façon dont la plate-forme est développée et la façon dont les applications sont conçues et écrites ne sont pas soumises au même type de demandes du processeur et de la mémoire, comme peut-être les machines Microsoft Windows 10. Les applications sur Chrome OS volent simplement et le Chromebook lui-même prend à peine une poignée de secondes pour démarrer et être prêt à travailler. Pensez-y: 4 Go de RAM sur une machine Windows 10 seraient absolument interdits. Vous bénéficiez d’un stockage de 64 Go et d’un emplacement pour carte mémoire pour en ajouter davantage. Ensuite, il y a aussi le bundle de 100 Go d’espace Google Drive pour un an, poste auquel vous vous habituerez probablement et devrez souscrire à un plan de stockage Google One. L’expérience est considérablement améliorée avec le très bon clavier qui fait partie de l’expérience HP Chromebook 11a. Il est bien agencé, très similaire à ce que d’autres ordinateurs portables HP ont eu au fil du temps et est bien placé si vous avez besoin de taper rapidement et avec précision. Le trackpad n’est pas le plus gros en termes d’espace disponible pour vos doigts pour gérer les gestes de glissement, mais devrait néanmoins faire le travail une fois que vous vous y êtes un peu habitué. Les statistiques d’autonomie de la batterie auxquelles vous devez vous attendre pour la plupart des scénarios d’utilisation sont d’environ 14 heures, ce qui signifie facilement une journée de travail sans avoir à transporter ce chargeur de brique à l’ancienne. Soigné.

Mais quel est vraiment le problème avec Google Chrome OS? C’est la simplicité pure et cohérente de Chrome OS qui continue à en faire plus qu’une alternative convaincante aux ordinateurs portables basés sur Windows 10. Ce qui, pour être honnête, autour du prix de Rs 25000, offrira le plus souvent une expérience absolument haineuse. La simplicité était le fondement même de Chrome OS il y a de nombreuses années, et cela continue encore aujourd’hui. Je me souviens de mon premier rendez-vous avec Chrome OS lors de son lancement, et il y avait le sentiment distinct que quiconque utilisait largement les services de Google l’aimerait, mais c’était assez rare au-delà de cela. Les temps ont changé, pour le mieux et pour des raisons de polyvalence. La plate-forme Chrome OS n’est plus ce que vous pouvez prétendre en tant que navigateur Web Chrome glorifié, avec quelques intelligences supplémentaires. Il a tout, et tout a été amélioré au fil du temps – un bureau, un explorateur de fichiers approprié, un gestionnaire de téléchargement et des applications à part entière – et beaucoup d’entre eux aussi. Peut-être comme vous vous attendez de tout appareil informatique qui vaut votre temps et votre argent. Cela ne semble plus basique et pertinent, et il y a cette aura définie d’un appareil informatique complet que vous pouvez utiliser au travail, en voyage et même pour un travail plus léger à la maison. En ce qui concerne les applications, la plus grande évolution que Chrome OS ait connue au fil des ans est la possibilité d’exécuter également des applications destinées à votre téléphone Android. Autrement dit, plus d’un million d’applications facilement disponibles pour ce nouvel appareil informatique que vous envisagez peut-être. C’est pourquoi le Play Store à part entière est également disponible sur les Chromebooks. Les applications Word, Excel et PowerPoint de Microsoft? L’application Spotify? Applications de streaming vidéo. Vous l’appelez, et tout le monde des applications de productivité, d’utilité et de divertissement est disponible. Pour tout utilisateur de téléphone Android, le changement pourrait s’avérer presque transparent – et c’est une véritable valeur ajoutée.

Le système d’exploitation Chrome, dans son itération mise à jour mais actuelle, contrecarre très efficacement la perception selon laquelle l’achat d’un Chromebook signifie que vous êtes enfermé dans l’écosystème de Google. Vous n’êtes en aucun cas limité à l’utilisation de Gmail, Google Drive, du navigateur Web Chrome et de Google Docs – ou même si ce n’est pas restreint, vous offrez une expérience entravée ailleurs. Ce n’est absolument pas le cas. Vous n’aimez pas Google Chrome? Vous pouvez passer à Firefox. Vous souhaitez utiliser Dropbox à la place de Google Drive? Sûr que vous pouvez. Amazon Prime Video, Hotstar, PUBG, Adobe Photoshop Lightroom, vous nommez une application Android et il y a de fortes chances qu’elle fonctionne correctement sur Chrome OS. La fonctionnalité Google Smart Lock serait fantastique pour quiconque utilise un téléphone Android. De nombreuses mesures de sécurité fonctionnent également en arrière-plan. Par exemple, la fonctionnalité de bac à sable isole chaque application ouverte des processus de base du système d’exploitation, ce qui sécurise Chrome OS contre les logiciels malveillants qui pourraient tenter de paralyser le système d’exploitation lui-même. Tout compte fait, les applications et les services de Google seront disponibles dès le départ, et c’est normal. Le Chromebook préinstalle les applications G Suite, Gmail, Google Assistant, Google Chrome, Google Drive, YouTube, Google Docs, Google Keep, Google Agenda, Google Hangouts et plus encore.

Vous pourriez cependant être un peu préoccupé par la taille de l’écran. Tout le monde ne peut pas se contenter d’un écran compact, sur un appareil informatique principal. Si vous devez travailler sur des feuilles de calcul, par exemple, un écran plus large est utile. Ce que propose le HP Chromebook 11a, c’est un écran de 11,6 pouces. Il est brillant, assez net et les couleurs ressortent à peu près correctement. Pas de fonctionnalités modernes sophistiquées telles qu’une haute résolution ou des capacités HDR. J’ai ce soupçon sournois que vous pourriez, après un moment, vous sentir limité par l’espace disponible, au cas où vous devriez travailler sur des applications côte à côte ou si vous avez besoin de plus d’espace horizontal pour les applications. Quelque chose dont j’ai souvent besoin, de temps en temps. Pourtant, pour la plupart des utilisateurs qui peuvent simplement avoir besoin d’un ordinateur portable compact à transporter pour éliminer les e-mails, travailler sur des documents et plus encore, cela aide également à cocher l’aspect de la portabilité. Une taille d’écran plus petite comme celle-ci peut ne pas fonctionner correctement dans certains scénarios d’utilisation, mais cela est contrecarré par les exigences d’un plus grand groupe démographique, qui exige une portabilité facile et une empreinte compacte.

Le dernier mot: Chrome OS est bien plus que des yeux

Plus les choses ont changé avec Chrome OS au cours des dernières années en termes de mises à niveau et de polyvalence accrue, plus les choses n’ont pas beaucoup changé. Ce qui est une bonne chose, car les principes fondamentaux de simplicité et de frugalité restent les fondements comme avant. Mon premier rendez-vous avec une puce MediaTek dans un ordinateur portable s’est avéré être une expérience assez intéressante, également aidée par Chrome OS lui-même. Oui, le Chromebook 11a de HP fonctionnera mieux si vous êtes profondément ancré dans l’écosystème des applications et des services Google. Il est vraiment logique que vous utilisiez les services de Google pour pouvoir utiliser au mieux une plate-forme Chrome OS. Pourtant, si et quand vous avez besoin d’utiliser d’autres applications et services, Chrome OS ne vous gêne pas. De plus, vous obtenez un ordinateur portable qui n’a pas besoin d’un processeur 2,6 GHz et de 16 Go de RAM pour fonctionner correctement, et la durée de vie de la batterie est également robuste. Contrairement aux ordinateurs portables Windows 10 à petit budget, cela n’a pas de compromis flagrant. Cela en soi est très bienvenu.