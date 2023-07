La simplicité de Pankaj Tripathi à l’aéroport gagne Internet, les internautes disent « rafraîchissant de ne pas voir la marque ki dukaan… »

Les utilisateurs des médias sociaux ont félicité Pankaj Tripathi pour sa simplicité après que sa vidéo de l’aéroport de Mumbai soit devenue virale.

La star de Bollywood, Pankaj Tripathi, a été aperçue mercredi à l’aéroport de Mumbai avec sa famille. Il a été vu vêtu d’une kurta décontractée et portant un sac sur son épaule. Les vidéos de l’acteur et de sa famille font désormais le tour des réseaux sociaux.

Ce qui a attiré l’attention de tous, c’est sa simplicité. Les internautes ont félicité l’acteur pour ne pas être « marque ki dukaan ». Viral Bhayani et Manav Manglani ont partagé les vidéos sur Instagram. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « C’est rafraîchissant de ne pas voir ‘brand ki dukaan’ entrer dans l’aéroport. » Le deuxième a dit: «Un tel acteur terre-à-terre! J’aime le bouton pour M. Pankaj Tripathi ji #pankajtripathi.

Le troisième a dit: « Tellement agréable de voir un acteur d’apparence normale. » Le quatrième a dit: « Vraiment la simplicité de l’étoile # No tam jham et allllllll. » Le cinquième a dit : « Wasepur ka Sultan ». Le sixième a dit: «Un bon être humain, terre-à-terre, acteur ancré. aime-le. » La septième personne a commenté: « Bon vol Mishraji Heureux de voir une famille normale contrairement à d’autres acteurs bourrés de Gucci LV etc !!! »

Le huitième a dit: « Il ne montre aucune attitude pleine de gestes terrestres. » Le neuvième a dit : « Mettre les membres de la famille de quelqu’un mal à l’aise est un art des médias indiens. Affreux! » La dixième personne a commenté: «Ce n’est pas une personne hors écran pour les paps! Il ne vit pas pour la caméra dans sa vie personnelle… C’est sa simplicité !

Pankaj Tripathi, qui est connu pour son personnage à Mirzapur, a commencé sa carrière avec le film Run en 2004. Plus tard en 2006, il a été vu à Omkara. Il a attiré l’attention de tous avec son rôle dans Gangs of Wasseypur (2012). Il est également apparu dans des films tels que Fukrey, Bareilly Ki Barfi, Newton, Stree, Ludo et Mimi.

Plus tôt, dans une interview avec India Today, l’acteur a parlé de la tendance actuelle #BoycottBollywood. Il a déclaré : « La démocratie me sabko apni baat rakhne ka adhikaar hai (Dans un monde démocratique, chacun a le droit d’exprimer son opinion). Mais en même temps, les films sont un gros média qui génère des revenus pour le gouvernement. Ces revenus sont ensuite utilisés pour le bien de la société. Lekin, sehemati ho ya nahi, (cependant, s’ils sont d’accord ou non), c’est le droit de chacun.

