La Silicon Valley ne résoudra pas nos embouteillages : Paris Marx

Il n’y a peut-être pas de technologie plus omniprésente aux États-Unis que la voiture. 83% des Américains conduisent presque tous les jours et les trois quarts des travailleurs américains se sont déplacés en voiture en 2019. En dehors d’une poignée de villes relativement denses comme New York et Washington, DC, il est difficile de se déplacer sans sa propre voiture pour aller au travail, à l’épicerie, à l’hôpital ou presque n’importe où ailleurs.

Mais la montée en puissance de la voiture était tout sauf prédestinée, comme l’affirme Paris Marx dans son nouveau livre, Road to Nowhere : ce que la Silicon Valley se trompe sur l’avenir des transports. Marx – un écrivain et animateur de podcast qui critique la technologie, les médias et les villes – explore comment les gouvernements locaux et les entreprises se sont mobilisés pour que les villes accueillent les voitures, entraînant une dépendance inextricable à leur égard.

Aujourd’hui, les entreprises technologiques de la Silicon Valley se lancent dans la refonte de la vie urbaine américaine, tout comme les constructeurs automobiles l’ont fait auparavant. Bien que les entreprises Big Tech affirment qu’elles résolvent le trafic et le changement climatique, Marx soutient que les visions techno-utopiques autour du covoiturage, des voitures électriques et des véhicules autonomes n’ont pas fait grand-chose pour vraiment s’attaquer à la racine de ces problèmes, et peuvent en fait faire les choses pires.

Selon Marx, la technologie ne résoudra pas les problèmes de transport urbain et de planification, mais la modification de notre calcul politique le fera. Aucun nouveau gadget sophistiqué ne résoudra le problème fondamental du transport américain moderne.

“En fin de compte”, a déclaré Marx, “il doit y avoir des mouvements organisés d’habitants, de travailleurs, de personnes qui exigent une alternative à la façon dont les choses fonctionnent actuellement. Ce n’est certainement pas incompatible avec plus de démocratie au sein des communautés. Mais cela nécessite certainement du travail.

Muizz Aktar

Vous écrivez dans votre livre : « Posséder un véhicule n’est pas un choix, c’est une nécessité, et suggérer le contraire serait idiot. Comment les voitures sont-elles passées d’un bien de luxe pour les riches à un bien indispensable pour les masses ?

Paris-Marx

Là est ce puissant lobby d’intérêts qui veut voir l’automobile devenir le mode de transport dominant. Il y a ce récit de l’automobile comme si elle offrait la liberté, comme si nous étions tous habilités quand nous avons nos automobiles, et cela est renforcé dans la publicité automobile — vous voyez les voitures rouler sur de grandes routes ouvertes. Mais quiconque conduit régulièrement la voiture sait à quelle fréquence il est coincé dans la circulation.

La réalité de l’automobile est bien différente de la fiction qu’on nous vend ; la réalité est une dépendance presque radicale plutôt qu’un degré de liberté. Il y a ce coût élevé de l’automobile où vous devez l’acheter pour vous déplacer. Vous devez payer votre assurance, le pétrole, le gaz ou le diesel pour l’alimenter. Vous devez payer votre entretien occasionnel. Pour certaines personnes, ces factures peuvent perturber leurs finances et leur sécurité économique. L’idée qu’il s’agisse d’un exemple de liberté et non de dépendance, pour enrichir un certain nombre de corporations, me fait bien rire.

La suprématie automobile est cette idée que nous avons atteint ce point où pour beaucoup de gens, il n’y a vraiment pas d’alternative parce que les systèmes de transport en commun ont été financés parce que tout le monde avait une automobile ou était censé avoir une automobile. C’est un grave problème. Ce n’est pas vraiment aussi avantageux qu’on nous l’a vendu, comme nous le voyons en ce moment où, une fois de plus, les prix de l’essence explosent. Beaucoup de gens souffrent et se débattent à cause de cela.

Muizz Aktar

Comment la récession de 2008 et la décennie qui a suivi ont-elles eu un impact sur la relation de l’industrie technologique avec les infrastructures publiques ?

Paris-Marx

Quand nous regardons après 2008, l’économie est dans une situation vraiment difficile. Des gens ont perdu des emplois, les gouvernements cherchent des moyens de rétablir ces emplois pour montrer que l’économie est en croissance, que l’économie est dynamique, etc. L’industrie technologique est vraiment bien placée pour s’intégrer parfaitement dans ce récit : « La technologie apporte le progrès. Nous devons accepter ce que font ces entreprises de la Silicon Valley, car c’est l’avenir. Après la récession, il y a ce réel désir de regarder l’industrie technologique et de croire ce qu’ils nous vendent comme une vision positive qui rend le monde meilleur et ignore les inconvénients potentiels de cela. Cela ne veut pas dire qu’à ce moment-là, il n’y avait pas de gens qui s’exprimaient de manière critique. C’est juste qu’il n’obtient pas autant d’attention.

Il y a ce mouvement vers la ville – il y a ce désir d’aller au-delà de ce qui se passe sur votre ordinateur et d’intégrer Internet lui-même dans tant d’autres parties du monde. L’idée est que cela améliorera les choses, cela améliorera les choses. Mais je pense, surtout maintenant plus d’une décennie après cela, qu’il est temps de réévaluer et de nous recentrer, en particulier après la pandémie. Comment pensons-nous à la technologie dans l’industrie de la technologie maintenant ? Et comment s’assurer de ne pas se laisser prendre par ces promesses, encore une fois, d’une manière vraiment non critique ?

Muizz Aktar

Vous discutez en détail cette idée linéaire du progrès promue par la Silicon Valley, qui positionne la technologie comme le principal moteur du siècle dernier de développement urbain. Pourquoi ne pouvons-nous pas résoudre nos problèmes de transport, d’urbanisme et de mobilité avec des solutions technologiques ?

Paris-Marx

Cela ne change rien à la construction plus large de nos communautés. Dès le début, Uber a promis qu’il allait réduire le nombre de propriétaires de voitures, régler le trafic, rendre les transports plus accessibles, responsabiliser les conducteurs, toutes ces choses. La recherche nous a montré de manière assez concluante que cela aggrave la circulation, fait très peu pour la possession d’une voiture et dessert principalement les jeunes citadins diplômés d’université et gagnant un revenu supérieur à la moyenne. De plus en plus, nous constatons que les prix augmentent et que la commodité du service diminue. Certaines personnes retournent même aux taxis.

Jarrett Walker, planificateur des transports, explique que le problème ici n’est pas technologique, mais géométrique. Nous avons seulement tellement d’espace dans nos communautés dans nos villes. Une nouvelle technologie ne change rien à cela. Si nous voulons vraiment résoudre ces problèmes de transport plus fondamentaux qui découlent de la possession et de l’utilisation massives de l’automobile, nous devons nous y attaquer à la base. C’est un problème politique qui a été créé au cours de plusieurs décennies. L’ajout d’une nouvelle technologie aux voitures ne résoudra pas réellement ces problèmes.

On peut dire que ce que nous avons vu au cours de la dernière décennie, c’est que l’ajout de ces technologies aggrave en fait les choses. Nous devons cesser de croire que seule la technologie peut résoudre ces problèmes. Mais nous devons en arriver à aimer la politique fondamentale et traiter cette question avant que ces choses ne soient corrigées.

Muizz Aktar

Quelle est la différence entre le transport tel qu’envisagé par les Big Tech et les constructeurs automobiles, et le transport en tant que service public ? Et pourquoi est-ce plus une question politique qu’une question technologique ?

Paris-Marx

Il y a un grand avantage pour ces entreprises à avoir un système de transport qui dépend de l’automobile. Il existe de nombreuses façons dont les entreprises peuvent en tirer profit, que ce soit l’entreprise automobile qui vous vend le véhicule, le garage qui assure l’entretien du véhicule, la station-service et les compagnies pétrolières qui vous vendent le produit pour propulser le véhicule, le compagnie d’assurance qui assure le véhicule, et ainsi de suite. Je dirais que ce que nous voyons en grande partie avec les entreprises technologiques n’est pas vraiment le désir de changer cela à grande échelle, mais plutôt de s’insérer dans cette relation préexistante, afin qu’elles puissent également en tirer leur propre part. .

Si nous devions nous réorienter autour des transports en commun, des formes de transport collectif et d’un plus grand degré de cyclisme, je dirais qu’il y a moins d’opportunités de profit pour beaucoup d’entreprises. Donc, naturellement, il y a une réticence à accepter cela comme un avenir pour les transports, ou même pour les gouvernements à poursuivre cela. Parce qu’alors cela signifie que vous ne pouvez pas indiquer tous les emplois de fabrication de voitures qui sont créés. Ou peut-être que ces usines finiraient par fermer, parce que les gens n’achètent plus autant de voitures.

Vous pouvez voir comment il existe deux visions très différentes qui ont des ensembles d’avantages différents. Celui que nous avons choisi jusqu’à présent est celui qui profite vraiment aux entreprises, je dirais, au détriment du public. Nous devons trouver un moyen de nous réorienter pour obtenir un système de transport différent qui soit plus avantageux pour nous, plutôt que des entreprises qui veulent profiter de nous.

Muizz Aktar

Que signifierait l’existence d’un pouvoir et d’un contrôle démocratiques sur les technologies nouvelles et émergentes ?

Paris-Marx

Cela peut être une proposition difficile parce que la façon dont nous planifions nos sociétés en ce moment — la façon dont les choses fonctionnent est assez antidémocratique. Nous laissons beaucoup à ces sociétés privées, et même les gouvernements que nous avons peuvent être achetés par bon nombre de ces intérêts commerciaux. Donc, beaucoup de décisions ne reflètent pas nécessairement les désirs du public. Je pense que les gens diraient qu’avec la façon dont les processus de planification peuvent être mis en place, il est possible pour un petit nombre de personnes très vocales de contrôler cela et de s’assurer que cela fonctionne de manière très négative et régressive. Il y a certainement des propositions sur la façon dont ce genre de choses pourrait fonctionner pour s’assurer que vous incluez un plus grand nombre de voix qui seraient habituellement exclues dans ce genre de conversations. Mais il faudrait également qu’il y ait un élément d’éducation des gens sur les compromis des différents types de systèmes qui s’offrent à eux.

Muizz Aktar

Quel avenir nous attend si la société américaine continue sur sa voie actuelle en matière de transport ?

Paris-Marx

Ce n’est pas un grand avenir, vraiment. Nous sommes en quelque sorte coincés dans cette impasse, où nous dépendons de ces automobiles, où le coût de leur utilisation augmente, où le nombre de décès sur la route continue d’augmenter chaque année. Si nous procédons à une transition massive vers les véhicules électriques, telle qu’elle est encouragée par ces entreprises, ainsi que par les gouvernements, je pense que nous allons constater que cela ne résout pas le problème climatique du système de transport dans la mesure où nous sommes vendus en ce moment. Cela poursuivra également ce type de relations néocoloniales entre le Nord global et les pays où une grande partie de cette exploitation minière se déroulera dans certaines parties de l’Amérique du Sud, de l’Asie et de l’Afrique. Cela aurait de graves conséquences pour de nombreuses communautés qui se trouveraient à proximité de ces mines dans les pays du Sud.

Encore plus loin que cela, si nous continuons à croire ce que ces gens de la technologie nous disent, alors je pense que nous nous dirigeons vers un avenir plus inégal, où la richesse est encore plus entre les mains d’un très petit nombre de personnes. Vous pouvez voir des technologies utilisées dans la ville pour accentuer davantage ces divisions, même si elles nous sont vendues comme plus pratiques et plus accessibles pour les gens. Les promesses habituelles qui sont faites ne sont pas tenues. Il y a un risque réel ici que si nous ne commençons pas vraiment à nous occuper de la politique de ces problèmes, et que nous continuons à croire que les solutions technologiques vont nous conduire vers un avenir meilleur, que la réalité à laquelle nous sommes confrontés devient de pire en pire et de pire en pire.