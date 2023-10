Le Wall Street Journal a remarqué un déclin depuis environ 18 mois, selon un enregistrement d’une réunion du personnel en septembre obtenu par le Times. « Nous sommes à la merci des algorithmes sociaux et des géants de la technologie pour une grande partie de notre distribution », a déclaré Emma Tucker, rédactrice en chef du Journal, à la salle de rédaction lors de la réunion.

Ben Smith, rédacteur en chef de Semafor et ancien chroniqueur médiatique du Times, a déclaré que le trafic Web n’était plus « la mesure divine des médias numériques ». Il a déclaré que les plateformes intermédiaires telles que SmartNews, Apple News et Flipboard devenaient de plus en plus importantes pour les éditeurs, car les lecteurs recherchaient une combinaison de journalisme faisant autorité et de sources multiples.

« Les gens aiment avoir beaucoup de sources d’information, mais ils ne veulent pas fouiller dans un désert post-apocalyptique pour les trouver », a déclaré M. Smith.

Meta et X n’étant plus fiables, les éditeurs sont devenus de plus en plus dépendants de Google. Depuis plus de deux décennies, les éditeurs, petits et grands, ont conditionné leur contenu pour qu’il soit bien classé dans les résultats de recherche de Google, une pratique appelée optimisation des moteurs de recherche. Ces efforts profondément intégrés incluent la création de titres secondaires destinés à imiter les requêtes probables des utilisateurs de Google, le remplissage d’articles avec des liens vers d’autres sites et le maintien d’équipes de personnes pour générer du trafic et se tenir au courant des modifications des moteurs de recherche.

Google dit qu’il envoie 24 milliards de clics par moissoit 9 000 par seconde, vers les sites Web des éditeurs d’actualités via son moteur de recherche et la page d’actualités associée.